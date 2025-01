Storia del bar in Italia: dal Novecento ad oggi

In libreria il volume con un viaggio completo nei bar italiani arricchito con le ricette dei cocktail che lì sono nati

Quando nasce ufficialmente in bar in Italia? Cosa lo differenzia dai bar europei e dai bar all’americana? Quali cocktail sono nati sui banconi dei bar italiani? Qual è stato il periodo di maggior splendore dei bar italiani?

A queste domande risponde Domenico Maura, Food and Beverage Manager del Grand Hotel Parco dei Principi & SPA, già consigliere e formatore per A.I.B.E.S. Oggi si occupa Management della ristorazione presso la Business School della Luiss.

Maura, spinto dalla sua grande passione per il mondo dei bar, dopo meticolose ricerche e interviste, ha messo nero su bianco un vero e proprio viaggio nei bar italiani, partendo dall’inizio del Novecento fino ad arrivare ad oggi.

Nasce così il volume “Storia del bar in Italia – Con ricette e racconti” (Edizioni Lswr), da oggi disponibile in libreria.

Quando nasce ufficialmente il bar in Italia? Quali differenze aveva rispetto ai bar europei americani?

Il vero e proprio bar all’americana – cioè il bar dove venivano servite le “nuove” bevande cha arrivavano dall’America – arriva in Italia solo alla fine dell’Ottocento e si tratta di pochissime realtà.

Nel resto d’Europa la situazione era diversa, perché in paesi come Francia, Inghilterra e Germania, questa tipologia di bar era molto più presente e affermata.

Tutto questo per motivi geopolitici e culturali che portarono i cocktail ad affermarsi con ritardo nel nostro Paese.

Come si evolve il bar italiano nel tempo?

Dopo un periodo iniziale abbastanza in sordina, nei primi anni del Novecento cominciano ad affermarsi questa tipologia di bar, che erano presenti soprattutto all’interno delle più importanti e lussuose strutture alberghiere che venivano aperti nelle più importanti città italiane. Questi locali erano alla portata di un numero esiguo di persone, quelle più facoltose. “Da lì fu un crescendo, seppur lento e contrastato anche da tanti personaggi che non vedevano di buon occhio l’affermarsi di queste bevande a discapito dell’italianissimo vino. Un ulteriore rallentamento al loro sviluppo si ebbe con le due Guerre Mondiali, che ne moderarono la crescita” spiega Mura.

Quale periodo è particolarmente rilevante per la storia del bar italiano?

Sicuramente gli anni Sessanta, il periodo della Dolce Vita e del Boom economico.

Furono anni incedibili di crescita anche per il bar, che si affermava sempre di più.

Roma e Via Veneto divennero il centro del mondo. Grandi bar, grandi locali, grandi barman e grandi personaggi che frequentavano questi luoghi unici.

Anche in altre città ci fu il boom: Milano, Napoli, Firenze e Torino divennero città dove era possibile bere un grande drink seduti in un bar.

Cosa differenzia e caratterizza il bar italiano?

Il bar italiano ha una sua storia molto diversa rispetto a quella degli paesi. La caratteristica principale è nella creatività e nel gusto italiano che nel tempo ha fatto la differenza.

“È vero che oggi città come Londra, Parigi o New York (solo per citarne alcune) hanno dei locali di livello altissimo, ma da noi, all’interno dei nostri bar, sia nelle grandi città che nei piccoli centri, gli ospiti troveranno sempre quell’accoglienza di stile italiano che non ha uguali nel mondo!” spiega l’autore.

Quali cokctail sono nati nel bar italiano?

Americano, Negroni e Bellini sono ancora oggi tra i più conosciuti e bevuti. Sono drink che hanno fatto la storia della miscelazione mondiale. Il Negroni Sbagliato e il Cardinale, per esempio, sono entrati nella lista dei Cocktail Ufficiali I.B.A. (l’Associazione dei Barmen Mondiali).

Poi c’è lo Spritz che negli ultimi anni è diventato un drink di fama mondiale.

Perché leggere un libro sulla storia del bar?

“La storia del bar è la storia di un fenomeno sociale, un luogo d’incontro magico. È il luogo dove personaggi importanti di tutto il Novecento hanno passato momenti unici, creando una connessione con i barman che non avevano con nessun altro, raccontando segreti che non avrebbero mai rivelato a nessuno. Davvero tanti sono gli aneddoti accaduti all’interno dei bar di tutto il mondo, particolari, piacevoli, divertenti o curiosi. Conoscere la storia del bar e dei suoi personaggi arricchisce la conoscenza della nostra storia, per me imprescindibile pe capire il presente!”.

A chi raccomanda la lettura?

“È un libro per tutti! È sia per gli appassionati di bar sia per i curiosi, che vogliono saperne di più su un settore che rappresenta una parte importante della nostra società e della nostra storia” spiega l’autore.

L’autore

Domenico Maura. Romano e appassionato fin da piccolo del mondo dei bar, ha lavorato in diversi hotel in tutta Europa e ha completato la sua formazione frequentando master universitari in Management alberghiero. Consigliere Nazionale A.I.B.E.S. nel triennio 2010-2013, è stato presidente della Commissione Didattica Nazionale della stessa associazione e formatore presso la Scuola di Alta Formazione Alberghiera di Promoter, ente di formazione di Confcommercio. Dopo essere tornato al Grand Hotel Via Veneto per rilanciare il bar e dopo una fruttuosa esperienza al Dorchester Eden di Roma, è oggi Food and Beverage Manager del Grand Hotel Parco dei Principi & SPA. Si occupa anche di formazione per A.I.B.E.S. e altri enti regionali e si occupa di Management della ristorazione presso la Business School della Luiss.

Il libro

Storia del bar in Italia

Con ricette e racconti

di Domenico Maura, Edizioni Lswr

Isbn 9791254911990

gennaio 2025, prezzo 32.90 euro

Redazione Centrale TdG