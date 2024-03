START/SToria e ARte a Saluzzo

Ci sono territori che hanno la condivisione nella terra e nelle radici: luoghi di confine, in cui valicare un passo è sempre stata la risposta naturale a un bisogno. Economico, culturale, sociale. O semplicemente una vicinanza di visione, lo stesso sguardo con cui guardare al mondo

START/SToria e ARTe Saluzzo – 8° edizione, da aprile a giugno 2024 è una manifestazione, unica nel suo genere, che lega con un filo di senso e condivisione Antiquariato, Artigianato e Arte Contemporanea e caratterizza la primavera della città di Saluzzo, uno dei borghi più belli d’Italia, con uno straordinario susseguirsi di proposte, esperienze e iniziative capaci di valorizzare tutte le anime di un territorio vivace che si propone con una nuova identità.

Arte, Artigianato, Antiquariato saranno per oltre un mese chiavi di lettura, momenti di approfondimento, di incontro, occasioni di bellezza da vivere. Il contemporaneo e l’antico che si mescolano, per portare nuovi pubblici a incontrarsi, per offrire luoghi di cultura a tutte le persone che vorranno visitare e scoprire la Città.

START SALUZZO, un evento che si compone di location storiche, oltre 50 artisti, più di 50 artigiani, 30 operatori del mondo Antiquario, oltre 5000 metri quadri di spazi espositivi dove incontrarsi.

Gli appuntamenti “Off” nel 2024 diventeranno cerniera tra le tre A nelle giornate di esposizione, al fine di allargare lo sguardo, utilizzare nuovi linguaggi e farli interagire con l’arte che attraversa il tempo. Saluzzo sarà così un museo diffuso, aperto, coinvolgente, che propone opere di personaggi locali che si intrecciano con quelli internazionali, in una continua esplorazione tra spazio pubblico e privato, dove poter respirare le storie degli artigiani del territorio, storie di passioni che si tramandano di padre in figlio, esperti ebanisti e maestri ma anche giovani falegnami con approcci più sperimentali. E ancora, spazi temporanei creati appositamente per eventi che mettano in relazione l’arte e l’architettura con un pubblico variegato, con i bambini delle scuole e le famiglie.

Sin dal primo momento Start ha immaginato Saluzzo come Museo a cielo aperto, spazio in cui fare arte e vivere arte. Location insolite sono infatti piazze aperte, dimore, cortili, lunghe scuderie, saloni di un ex carcere, scalinate. E l’arte come elemento che attiva, invade e pervade le architetture e lo spazio urbano e coinvolge le comunità. Nelle precedenti edizioni abbiamo lavorato sui concetti di Rivoluzione ed Essenziale, siamo tornati al nucleo originario del mestiere di artista e artigiano, abbiamo visto nascere un movimento di partecipazione e reti virtuose tra persone che credono in un modo nuovo di intendere un Festival diffuso e itinerante, capace di abitare la città e coinvolgere i suoi attori.

Partage/Condivisione è il tema di questa ottava edizione di START, il naturale sviluppo di un filo rosso che congiunge i promotori e i protagonisti di un evento che nella sua anima più profonda è unione di idee, storia, monumenti e creazioni artistiche. Partecipazione è la risposta all’individualismo dirompente che invade le nostre vite, un monito a credere nel lavoro di squadra come il mezzo per raggiungere obiettivi condivisi. Seduti in cerchio su un gruppo di sedie costruite insieme, nate da materiali recuperati che acquisiscono nuova vita, ci sembra il modo migliore per guardare con speranza al futuro. Perché un Festival non è reale se non è condiviso.

Cuore vivo di START è l’86ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato programmata dal 24 aprile al 1 maggio. Ritorna poi la LA CITTA’ SVELATA, un weekend progettato in collaborazione con il Comune di Saluzzo – dedicato a conoscere e scoprire Saluzzo.

A seguire dall’11 al 19 maggio la 47ª Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo curata da Franco Brancaccio. L’esposizione, per la quarta edizione nella sede della Castiglia, il Castello dei Marchesi di Saluzzo, si propone di raccontare storie di antiquariato e oggetti pregiati e antichi proseguendo, anzi rilanciando, la scia del successo che la storica manifestazione saluzzese, anno dopo anno, ha saputo conquistarsi.

Si conferma per l’ottava edizione di START / SToria e ARTe Saluzzo la collaborazione con Paratissima per la realizzazione della 29ª edizione della Mostra di Arte Contemporanea – Saluzzo Arte, dal 24 maggio negli spazi de IL QUARTIERE – Ex Caserma Musso di Saluzzo. Anche la 46ª edizione del Premio Matteo Olivero porta a Saluzzo grande arte contemporanea: promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dal Comune di Saluzzo e organizzato da The Blank il premio seleziona il migliore fra i progetti presentati da una selezione di artisti per la realizzazione di un’installazione che troverà collocazione in uno spazio della Città di Saluzzo.

Anche quest’anno, infine, tra i protagonisti del contemporaneo, ci sarà la Fondazione Garuzzo che porterà la sua visione dell’Arte.

La Città di Saluzzo

Di recente Usa Today ha raccontato la Città di Saluzzo come un piccolo mondo antico, un luogo da non perdere, che è stato inserito tra i dieci borghi più belli d’Italia. La Città che fu capitale dell’Antico Marchesato: un piccolo Stato di grande importanza che comprendeva vallate alpine e terre di pianura, sino alle Langhe e alle porte di Torino, e che raggiunse la massima fortuna nel XV secolo. Un luogo che già allora guardava alla Francia e all’Europa, culturalmente e commercialmente vivo, e che oggi si propone come capofila di una destinazione turistica da conoscere: LE TERRE DEL MONVISO. Saluzzo, capitale d’arte e cultura, grazie alla sua storia e alle sue bellezze architettoniche, al paesaggio e ai cibi della tradizione che rappresentano un patrimonio prezioso per il nostro paese.

Un territorio in cui si respira la storia del passato ma anche quella del futuro: il turismo culturale fatto di Mostre, Festival, eventi legati al food e alla musica, si intrecciano con i castelli medievali, il centro storico cittadino con l’imponente Castiglia e la rinascimentale Casa Cavassa, l’Abbazia di Staffarda, le morbide colline caratterizzate da filari di vigne disegnate dai frutteti e le vallate alpine da percorrere a piedi o in bicicletta. Una Città di fascino che è riuscita a mantenere il suo sapore antico restando in connessione con la contemporaneità.

Redazione Centrale TdG