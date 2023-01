Singapore celebra il Capodanno Cinese

Singapore si prepara a nove giorni di festeggiamenti in grande stile per celebrare l’arrivo dell’Anno del Coniglio

Noto anche come Capodanno Lunare, il Capodanno Cinese è una delle più importanti festività cinesi, nonché tra le più sentite e risalente a circa 3500 anni fa. Quest’anno si celebra il 22 gennaio e darà inizio all’Anno del Coniglio, uno dei dodici segni dello zodiaco animale tipico della cultura cinese.

Anche Singapore, con una forte cultura multietnica, si animerà con i festeggiamenti per il Capodanno Cinese: dal 1821, infatti, la città-stato è diventata la casa di una comunità cinese che ha dato vita al quartiere di Chinatown, uno dei più apprezzati a livello architettonico perché unisce il tradizionale al moderno, con templi storici e sale medicinali tradizionali che si affiancano a locali e negozi alla moda.

Anche quest’anno, quindi, Singapore darà vita a River Hongbao, l’evento celebrativo della durata di nove giorni che si terrà a Gardens by the Bay, in cui le protagoniste saranno la storia, la cultura e le tradizioni cinesi. Per tutta la sua durata, saranno organizzati eventi culturali, proposte di intrattenimento e show – tutti accompagnati da proposte food tipiche – per festeggiare un momento così importante per la comunità cinese che, dal 1821, è parte integrante e fondamentale della multietnicità della città-stato.

Il 20 gennaio, data di inizio delle celebrazioni, si terrà la Opening Ceremony, la cerimonia di apertura che segna ufficialmente l’inizio dei festeggiamenti, durante la quale sarà possibile assistere ad esibizioni tradizionali e uniche, avvolti delle tipiche lanterne cinesi che adorneranno le strade di Chinatown.

Il giorno successivo, invece, Gardens by the Bay si animerà con i festeggiamenti del Capodanno, un appuntamento imperdibile per accogliere tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, durante il quale singaporiani e turisti internazionali potranno ammirare lo spettacolo di fuochi d’artificio, sincronizzati per creare una sinfonia di colori vividi nel cielo, che segnerà l’arrivo dell’Anno del Coniglio.

Ma durante tutte le giornate di festa, saranno molte le occasioni per far divertire grandi e piccini, mentre si va alla scoperta della cultura cinese, in tutte le sue sfaccettature. Ogni sera, dal 22 al 29 gennaio, saranno organizzati diversi show gratuiti – come le performance degli artisti Getai o le danze multiculturali –, mentre da mattina a sera sarà possibile immergersi nelle tradizioni cinesi grazie ai sapori tradizionali, assaggiando ricette tipiche e iconiche del Capodanno Cinese presso il food court all’interno di Gardens by the Bay.

I visitatori potranno assistere alla mostra “CNY Greeting Cards”, un racconto dell’evoluzione dei biglietti di auguri per il capodanno cinese a Singapore dagli anni ’50 ad oggi, ma anche ammirare le lanterne giganti, posizionate all’esterno di Gardens by the Bay, che rappresentano il Dio della Fortuna, e un set di lanterne dedicate alla pace e alla prosperità.

