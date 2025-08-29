Si è sempre sulla buona Strada con un calice di Sangiovese

La Strada dei vini e dei sapori della provincia di Ravenna propone 25 esperienze speciali da vivere in cantine, agriturismi e musei. Una pubblicazione a 360 gradi sui tesori del territorio orienta i turisti italiani e stranieri ma anche i visitatori di passaggio



Meta sempre più attrattiva per chi cerca esperienze enogastronomiche di qualità attraverso cui entrare in contatto diretto con prodotti d’eccellenza, la loro storia e il territorio di origine, la Strada del Sangiovese propone lungo il proprio itinerario, che copre l’intera provincia di Ravenna, dalle colline fino al mare, venticinque proposte di enoturismo sostenibile. Attraverso il progetto “Romagna a tu per tu”, nel corso dell’intero arco dell’anno si possono vivere infatti esperienze speciali con vignaioli e artigiani del gusto pronti ad aprire le porte di cantine e agriturismi per ospitare degustazioni guidate, laboratori, trekking tra la natura e non solo.

Una pubblicazione ispirazionale per guidare i turisti

Per condurre i turisti italiani e stranieri alla scoperta del territorio, accanto alle singole esperienze la Strada del Sangiovese ha realizzato la nuova guida “Sulla Buona Strada”, che propone percorsi di visita legati ai luoghi d’origine dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di qualità del territorio, in distribuzione gratuita negli uffici turistici dei Comuni del territorio e presso gli hotel, gli agriturismi e le aziende agricole locali.

In trentadue pagine a colori ricche di fotografie e indicazioni puntuali, sono presentati dodici macro itinerari studiati per chi desidera lasciarsi conquistare dai tesori artistici, naturalistici e culturali della provincia di Ravenna, abbinati a dodici piatti in cui trovare i sapori genuini e inconfondibili dei prodotti Dop, Igp e tradizionali e dodici calici con cui brindare alla gioiosa ospitalità della Romagna.

I percorsi di visita legati ai luoghi d’origine dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e di qualità del territorio sono pensati per chi soggiorna nelle strutture ricettive della Romagna ma anche per chi vuole organizzare una gita in giornata. Ciascuno offre spunti di viaggio e suggerisce numerose attività ed esperienze che si possono vivere nelle diverse stagioni dalla collina fino alla costa, collegandosi al catalogo di “Romagna a tu per tu”.

Proposte capaci di restituire l’identità autentica dei luoghi

Dalle città d’arte di Ravenna e Faenza ai parchi naturali della Vena del Gesso e del Delta del Po, passando attraverso le rocche e i castelli, le pievi romaniche e i monasteri, gli itinerari cicloturistici, i percorsi lungo i fiumi Senio e Lamone, i musei più particolari, i luoghi di Dante e degli altri scrittori e compositori legati al territorio, la guida propone un ampio ventaglio di opportunità di visita nel segno di un turismo slow e consapevole.

“I diversi itinerari presenti in guida si caratterizzano per la capacità di mettere in rete il vasto patrimonio ambientale, artistico, storico e artigianale della provincia di Ravenna con i cibi e i vini tipici del territorio” sottolinea il presidente della Strada del Sangiovese Filiberto Mazzanti. “E’ un strumento agile e aggiornato che promuove le eccellenze enogastronomiche attraverso forme di mobilità lenta a stretto contatto con la natura, la cultura e l’identità dei luoghi. Lo abbiamo messo volentieri a disposizione di chi è impegnato quotidianamente nell’accoglienza turistica e conosce l’importanza di saper stimolare e raggiungere con proposte originali e di valore turisti e viaggiatori sempre più desiderosi di bellezza, unicità e autenticità”.

La guida “Sulla Buona Strada” è disponibile gratuitamente anche online sul sito della Strada del Sangiovese sia in italiano ( https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada/ ) che in inglese ( https://www.stradadellaromagna.it/en/on-the-right-route/ ).

Il programma completo e in costante aggiornamento delle esperienze è disponibile sul sito della Strada del Sangiovese al link https://www.stradadellaromagna.it/esperienze-emozionanti-conromagna-a-tu-per-tu/

Redazione Centrale TdG