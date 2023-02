Salone OFF Torino, tutto quello che accade fuori dai saloni torinesi

Aperitivo con Diabolich

Diabolich sta per tornare in via Fontanesi…

riuscirete questa volta a scoprire l’assassino?

Gennaio 1958. Una missiva giunge alla questura di Torino e alla redazione della Stampa per annunciare che un sanguinoso e passionale assassinio era stato commesso nella capitale sabauda.



“Sono venuto da lontano per via di compiere il mio delitto, da non confondersi con uno qualsiasi. Ho studiato la cosa perfettain modo da non lasciare traccia neanche di un ago. Con il delitto è cessato insieme l’odio per lui. Questa sera parto alle ore 20”.



Febbraio 1958. Ci volle circa un mese per riuscire a risolvere lo strano rebus e giungere così a ritrovare il cadavere di un giovane ventisettenne ucciso con ben 18 coltellate.

Nella lettera le sillabe terminali di ogni riga formano il luogo del delitto Via-Fon-ta-ne-si-20.

Accanto al corpo un piccolo biglietto con su scritto: “Riuscirete a trovare l’assassino?”.

Il biglietto, così come le missive, era firmato Diabolich.



Le indagini proseguiranno per mesi e in diverse direzioni, ma l’assassino non fu mai catturato.



Novembre 1962. Angela e Luciana Giussani danno vita al personaggio dei fumetti più oscuro di sempre Diabolik, ispirandosi per loro stessa dichiarazione al famoso delitto di Via Fontanesi dove le sorelle Giussani hanno vissuto per un breve periodo della loro vita.



Febbraio 2023. Diabolich tornerà in via Fontanesi… si riuscirà questa volta a scoprire l’assassino?

Tutto accadrà il 27 febbraio. Il luogo del delitto sarà Spazio Fontanesi.

La compagnia teatrale StoryCriming con una breve performance teatrale, liberamente ispirata all’omicidio irrisolto di Via Fontanesi, farà da cornice all’Aperitivo con Diabolich, l’aperitivo ideato con alcune attività di food & beverage di qualità del territorio sabaudo.

Durante l’evento infatti si assaggeranno i bun al carbone nero e alla curcuma creati dal giovanissimo Francesco De Rosa della pizzeria Favurì deliziosamente farciti da Luca Muolo di L’Accademia del Panino. Ad accompagnare la proposta gastronomica le birre del Birrificio Santa Brigida. La nota dolce è affidata alle mani sapienti della pasticceria/cioccolateria Pfatish.

Tre bun, impiattati sulle meravigliose ceramiche d’epoca recuperati da Romantico da ristrutturare, delizieranno il palato dei presenti: Diabolik Bun, bun al carbone vegetale con semi misti farcito con salmone affumicato, toma d’alpeggio, mela verde, cipolla caramellata, bacio accademico e salsa curry, mango e zenzero; Eva Kant Bun, bun alla curcuma con semi di sesamo nero farcito con manzo affumicato, grana padano, carciofo alla brace, rucola, pera e caramello salato. E infine il bun vegetariano – disponibile solo su richiesta: Diabolik vs Eva Kant, bun al carbone vegetale e alla curcuma farcito con robiola, melanzane grigliate, cipolla caramellata, pomodorino secco, rucola e salsa al pistacchio.

Ad arricchire gli spazi le opere di un artistica emergente ispirate a Diabolik selezionate da Artàporter.



L’Aperitivo con Diabolich si terrà lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 19.00 presso Spazio Fontanesi – Torino. L’indirizzo della location sarà comunicata al momento della prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: saloneoff@gmail.com.

