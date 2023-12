SAGNA S.p.A., il gusto di una costante selezione di eccellenze, da concedersi durante le feste

Si chiude un 2023 segnato da eventi imprevedibili, ma che non hanno influito negativamente nel consumo di champagne, vini e distillati di eccellenza distribuiti dalla famiglia torinese Sagna

La quarta generazione, i fratelli Leonardo e Carlo Alberto Sagna, da qualche anno sta traghettando l’azienda, fondata nel 1928, in una nuova dimensione pur rimanendo fedelmente attaccata e al contempo attratta da chi l’ha preceduta nella gestione aziendale: il Sig. Giusto Lusso, Presidente della società da una ventina di anni e Massimo Sagna, AD nonché ineguagliabile front man, un comunicatore appassionato di quelle che sono le storie che animano le aziende presenti nel catalogo piemontese. Sono 40 le Case attualmente rappresentate; in questi ultimi dodici mesi, oltre ad aver potenziato la rete vendita, i due fratelli si sono concentrati nella selezione e inserimento di vecchi millesimi prodotti dalle aziende italiane, dai toscani Canalicchio di Sopra e Querciabella alle cantine delle Langhe, il Castello di Neive e Pianpolvere Soprano.

A questi si aggiunge un instancabile sguardo ai vini prodotti all’estero, Francia in primis ma anche la sempre più dibattuta Svizzera. La scelta è ricaduta su ben 4 spumanti metodo classico prodotti nella Loira dalla storica azienda Marc Bredif: due Chenin in purezza della zona del Vouvray e due Crémant de la Loire a base Chardonnay. Espressivi, moto impattanti per struttura e potenziale evolutivo i primi, più seduttivi e approcciabili per la loro apertura e morbidezza i secondi. Una selezione sfaccettata, che accontenta tutti i palati. Restando in Borgogna, si è ampliata l’offerta di Chardonnay prodotti da Albert Pic, che vanta superfici vitate in tutte e 7 i climat dell’AOC Chablis Grand Cru. Lato rossi, invece, si è dato ancora più spazio ai Gamay di P.Ferraud: Brouilly, Julienas e il corposo Morgon vanno a completare la già ricca selezione, che vede i cru Mouilin a Vent e Fleurie a primeggiare per l’approccio palatale gioviale e dinamico.

A fargli da contraltare ci sono i tanti e grandissimi Pinot noir del Domaine Faiveley di Nuits-Saint-Georges che, grazie alla sua vastissima proprietà terriera, 123 ettari, riesce a produrre oltre centocinquanta cru. La selezione di Sagna S.p.A. sfiora le 60 referenze. Ma tra le novità più entusiasmanti ci sono i bianchi svizzeri a base Chasselas prodotti dall’azienda Mont le Vieux sul Lago di Ginevra, vini agrumati, freschi e dalla spiccata freschezza prima che mineralità che grazie alla loro bassa gradazione alcolica riescono a guadagnarsi molti consensi, soprattutto tra i più giovani.

Tante etichette dunque si sono dunque aggiunte a questa che rappresenta la selezione più prestigiosa in Italia e che in occasione delle prossime feste sfoggeranno il loro profilo. Consigliati un Rosso di Montalcino (Canalicchio di Sopra) e una Barbera d’Alba (Castello di Neive) per accompagnare i primi piatti, un Morgon Les Charmes (P.Ferraud) o un Les Cazetiers Premier Cru (Domaine Faiveley) per i secondi. Immancabili, poi, gli Champagne, che l’azienda importa e distribuisce da decadi. Questo 2023 sarà infatti ricordato dalla società per i suoi 95 anni di attività e i 35 anni di collaborazione con la Maison Louis Roederer, celebre per la sua cuvée Cristal®, ma non solo.

Info: www.sagna.it

Redazione Centrale TdG