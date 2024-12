Ron Santiago de Cuba™ rilancia il rum Extra Añejo Reserva invecchiato 20 anni

Extra Añejo invecchiato 20 anni è prodotto da una piccola selezione di botti in uno dei più antichi cantine di Cuba

Rilanciato quest’autunno, il rum di lusso offre l’opportunità di sperimentare uno dei prodotti più antichi di Cuba. Il nuovo Ron Santiago de Cuba™ 20 anni Extra Añejo Gran Reserva celebra la città di Santiago de Cuba, culla del Ron Ligero cubano, ed è un vero e proprio tributo alla cultura della regione, alla musica delle sue strade e alla squisita arte della produzione del rum cubano.

I Maestri del Ron Cubano hanno creato questo rum speciale – sfruttando le loro conoscenze, tramandate di generazione in generazione fin dal XVIII secolo- che incarna il carattere del sud-est dell’isola, incantando il palato con il suo profilo aromatico equilibrato.

La nuova bottiglia, che riflette il lusso robusto e allo stesso tempo raffinato di Cuba, presenta illustrazioni serigrafate che raffigurano la città di Santiago de Cuba, racchiuse in una scatola di presentazione dal design intricato, ispirata alla passione e alla dedizione de La Reserva de los Maestros.

Con una combinazione di sentori di frutta, grazie all’invecchiamento del rum in botti di quercia bianca che consentono queste caratteristiche aromatiche, il Ron Santiago de Cuba™ 20 anni Extra Añejo Gran Reserva si presenta robusto e morbido al palato, con un equilibrio armonioso tra dolce e secco, evocando note di caffè, cacao e cioccolato. Ha un finale ben evoluto che riempie il palato con accenni di cacao scuro, caffè e rovere ben integrato, per finire con spezie e caramello.

Da gustare preferibilmente come “momento dopo cena”, servito liscio o con ghiaccio per apprezzarne appieno gli squisiti aromi, Ron Santiago de Cuba™ 20 anni Extra Añejo Gran Reserva può essere abbinato a cioccolato fondente o caffè e si consiglia di servirlo in un bicchiere da Old Fashioned o Cognac. Come tutte le varianti del portafoglio Ron Santiago de Cuba™, il rum invecchiato 20 anni rispetta le rigorose leggi e normative cubane per la produzione di rum, impiegando metodi di produzione tradizionali per garantire la massima qualità del prodotto. Le severe norme che regolano la produzione e l’invecchiamento del rum cubano stabiliscono che, se l’età del rum è dichiarata sulla bottiglia, sull’etichetta può essere indicato solo il rum più giovane utilizzato nella miscela, aggiungendo ulteriore credibilità a questo distillato di 20 anni di età minima.

A proposito del lancio del nuovo rum Extra Añejo, Tano Palencia Estruch e Julio Ayán Rial, Maestros per Ron Santiago de Cuba™, hanno commentato: “È un privilegio lavorare con botti che sono state utilizzate per più di 90 anni e con alcune delle riserve di rum più longeve che abbiamo alla Don Pancho. I nostri rum sono destinati a coloro che cercano l’aroma e il gusto di Cuba e la nostra espressione 20 anni non fa eccezione – autentica e impossibile da imitare. Per almeno due decenni, questo prodotto ambrato ha riposato accanto ad alcune delle riserve più antiche di Cuba, assorbendo i suoni della città di Santiago de Cuba, per creare un rum che danza in ogni bicchiere”.

Sara Playa, Marketing Manager di Ron Santiago de Cuba™ ha aggiunto: “A livello globale, abbiamo assistito a una forte crescita nella categoria dei rum di fascia alta, e i volumi di rum premium e superiori sono destinati ad aumentare in media del 6% su base annua, tra il 2021 e il 2026, mentre i valori sono destinati ad aumentare in media del 6,5% annuo nello stesso periodo di tempo. Questa crescita è in gran parte guidata dai consumatori che continuano a cercare rum di fascia alta, ricchi di autenticità e provenienza. Ron Santiago de Cuba 20 anni Extra Añejo Gran Reserva offre l’opportunità di capitalizzare la crescita nei segmenti Ultra-Premium e Prestige”.

Ron Santiago de Cuba™ 20 anni Extra Añejo Gran Reserva è imbottigliato al 40% ABV in un formato da 70cl, disponibile su allocazione nel settore horeca di lusso e nelle enoteche clienti di Rinaldi 1957.

Su Ron Santiago de Cuba

Il Ron Santiago de Cuba™ è tradizionalmente riconosciuto come la massima espressione della tradizione rumistica cubana proveniente dal sud-est dell’isola, noto come la Culla del Ron Ligero, dove il Mar dei Caraibi e il sole cocente si combinano per creare l’ambiente perfetto per un rum dal profilo gustativo dolce e morbido, con l’Extra Añejo 11 anni in particolare, che si rivela il rum perfetto per l’amato Daiquiri.

Santiago de Cuba, la città da cui il rum prende il nome e dove viene prodotto, si trova al centro di un microclima unico e fertile, dove la terra, i mari caraibici e il sole cocente si combinano per creare l’ambiente perfetto per un rum dal profilo aromatico naturalmente dolce e morbido. Questo raro ambiente geografico è conosciuto come “La Cuna del Ron Ligero” (La Culla del Rum “leggero”, che si contrapponeva ai distillati corposi e poco qualitativi degli inizi della distillazione sull’Isola) da oltre 150 anni e produce una ricca canna da zucchero tipica di questa regione.

La gamma completa di rum è composta da:

Ron Santiago de Cuba™ Carta Blanca, ABV 38%,

Ron Santiago de Cuba™ Anejo 8 anni, ABV 40%,

Ron Santiago de Cuba™ Extra Añejo 11 anni ABV 40%,

Ron Santiago de Cuba™ Extra Añejo 12 anni ABV 40%,

Ron Santiago de Cuba™ Extra Añejo 20 anni ABV 40%,

La collaborazione con l’artista e designer Nephthys Illustrated ha portato alla creazione di una trilogia di stampe da collezione in edizione limitata che celebrano la cultura del rum e dei cocktail, ispirate a Ron Santiago de Cuba e ai classici cocktail a base di rum. La collezione include una stampa dedicata al Daiquiri con la didascalia “Un Daiquiri Por Favor”; una stampa a tema rum “Ring for Rum” e una dedicata al classico Mojito con il brindisi in spagnolo, “Salud!”.

Le stampe in edizione limitata sono disponibili per l’acquisto, insieme a una deliziosa bottiglia di Ron Santiago de Cuba Extra Añejo 11 Anni.

Sito web: www.ronsantiagodecuba.com

Distribuito da Rinaldi 1957: www.rinaldi1957.it

