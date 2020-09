Racconti sull’erba. Fotografie e storie di pic nic tra Otto e Novecento

Immaginate Cernobbio e il lago di Como in una giornata di sole, una villa Liberty (villa Bernasconi) che è anche museo, i suoi giardini e l’idea di pic nic, svelata nella mostra Racconti sull’erba.

Fotografie e storie di pic nic a cavallo tra Otto e Novecento.

Gli elementi ci sono tutti per immedesimarsi in un’atmosfera che richiama Le déjeuner sur l’herbe di Monet.

Il Museo di Villa Bernasconi, però, è atipico e coinvolge i visitatori in esperienze multisensoriali, visto che, letteralmente, racconta in prima persona la propria storia. La mostra non è da meno: virtuale, è da gustare sul sito del museo. Curata da Elena Franco, direttore artistico di FAN-Fondazione Arte Nova, ha preso forma nel corso di questa strana primavera 2020 e propone fotografie d’epoca scattate a cavallo fra otto e novecento. Sono immagini anonime, a tema pic nic, attorno a cui la curatrice ha raccolto i racconti inviati attraverso la pagina Instagram _pik_nik_. “Ne è nato un progetto spontaneo, con contributi dall’Europa e dagli Stati Uniti. In mostra sono state inserite le immagini più rappresentative della Belle Époque, che illustrano sia l’evolvere del costume sia una nuova modalità di consumo del cibo, in un clima informale, a contatto con la natura”, spiega Elena Franco. È in questi anni che la moda del pic nic, nei prati, in riva al fiume, in montagna, si consolida per diventare una delle attività di svago preferite da tutti i ceti sociali, anche grazie alla bicicletta e (poi) all’automobile che rendono più agevoli gli spostamenti.

Nei primi decenni del XX secolo il pic nic è anche indice di un nuovo modo di vivere, “che ora riguarda sia le classi più abbienti sia la media e piccola borghesia in rapida ascesa. Dunque, pic nic all’aperto, serate al caffè chantant, al ristorante diventano occasioni di incontro e modi per trascorrere il conquistato ‘tempo libero’, che assume ora una connotazione ben più positiva dell’ozio”, aggiunge la curatrice.

I grandi cambiamenti sociali in atto a inizio secolo sono testimoniati anche dall’uso della fotografia, che, uscita dal periodo di più stretta sperimentazione grazie all’invenzione di macchine fotografiche per “dilettanti”, come la Kodak Brownie (costava solo un dollaro), passa da attività per pochi ad attività popolare, usata in ambito familiare per testimoniare momenti speciali e di convivialità, regalandoci memorie preziose, racchiuse nello spazio bidimensionale di una stampa fotografica.

Cernobbio con gusto

Una volta immersi nel parco di Villa Bernasconi si può pensare a un pic nic non virtuale, tornato in auge mesi passati, quando il desiderio di aria aperta era particolarmente forte. Il contenuto del cestino? Lo Spazio Anagramma Bar e Bistrot, accogliente e interessante realtà no-profit nel verde della villa, compone in pratici lunch box tutto ciò che serve, coperta da pic nic inclusa.

Cernobbio, che si trova a due passi da Como (patria di quel Maestro Martino, che nel XV secolo scrisse il Libro de arte coquinaria, testo chiave per la letteratura gastronomica italiana), offre altri spunti al gusto. Per rimanere vicini al tema pic nic, che, come riporta la Treccani, ha radici nel francese pique-nique (da piquer, «spilluzzicare» e nique «piccola cosa») e significa colazione, merenda all’aperto, durante una gita, tratteremo non di ristoranti, ma dei gustosi sfizi della tradizione (o dell’innovazione) lariana. Una tradizione che si colloca tra lago e montagna con piatti a base di pesce (classicamente risotto con pesce persico, lavarello in carpione), formaggi come lo zincarlin, ottenuto dalla lavorazione della ricotta, o l’olio del lago di Como.

Il focus è, in questo caso, sui missoltini, ovvero gli agoni, i pesci del lago salati, essiccati al sole, posti a strati (con alloro) in contenitori un tempo detti “missolte” e pressati, che del Lario sono un po’ un simbolo. Grigliati e serviti con un filo d’olio e aceto, si accompagnano alla polenta. Della lavorazione dei missoltini si ha notizia da un paio di millenni, da quando Plinio il Giovane ne scrisse nel suo Epistolario (sicuramente più noto per la cronaca dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C.). A tutela di di questo prodotto e del suo processo di trasformazione, Slow food, condotta di Como (che è anche partner del Tavolo del verde del Comune di Cernobbio), ha progettato, con il supporto dei pescatori del Lago di Como, il Disciplinare del Missoltino del Lario, oggi nell’albo dei Presidi agroalimentari.

Se questa è la tradizione, l’innovazione porta al “pesciolino da passeggio”: la Lisca essiccata del lago, nata dall’intuizione di Marco Molli, fondatore de Le Specialità Lariane (laboratorio a Lenno e negozio proprio a Cernobbio). Un processo di lavorazione di oltre 72 ore trasforma in snack quella parte del pesce usualmente considerata residua: così, in un interessante esempio di economia circolare, la lisca di pesce diventa una “chips” da sgranocchiare con un aperitivo.

Per conoscere meglio i prodotti di quest’area del lago di Como, incluso il tartufo nero, l’occasione è il progetto Qui c’è campo, promosso dal Comune di Cernobbio, in collaborazione con le associazioni del Tavolo del verde e con il supporto di Regione Lombardia e Camera di Commercio Como Lecco.

Tra il 19 e il 22 settembre l’evento offre uno sguardo su un’agricoltura moderna e sostenibile e su una filiera agricola locale. L’evento prevede mostre (come Taccuini botanici a cura della Fondazione Minoprio o Fiori Narrati. Illustratori dell’Art Nouveau in dialogo con Villa Bernasconi), concerti, laboratori, incontri, presentazioni di libri, ovviamente a tema, visite guidate. Accanto al Mercato di Campagna Amica-Coldiretti Como e Lecco, anche ristoranti e negozi propongono prodotti del territorio.

Info: Racconti sull’erba. Fotografie e storie di pic nic a cavallo tra Otto e Novecento www.villabernasconi.eu/racconti-sull-erba-mostra-virtuale e IG _pik_nik_; Museo Villa Bernasconi, largo Campanini 2, Cernobbio (CO), www.villabernasconi.eu; Spazio Anagramma http://anagramma.org; Slow Food condotta di Como: https://slowfoodcomo.com; Presidio Slow Food Missoltino del lago di Como essiccato al sole: www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/missoltino-del-lago-di-como-essiccato-al-sole; Le Specialità Lariane: https://lespecialitalariane.it; Qui c’è campo: www.comune.cernobbio.co.it

Paola Sammartano