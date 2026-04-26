Prosecco DOC debutta nel grande tennis: partnership con gli Internazionali BNL d’Italia

A partire dal 2026, il Prosecco DOC entra per la prima volta nel mondo del tennis in qualità di Official Sparkling Wine degli Internazionali BNL d’Italia, grazie a un accordo triennale che accompagnerà il torneo fino al 2028

La storica competizione, in programma al Foro Italico di Roma dal 28 aprile al 17 maggio 2026, rappresenta il più importante appuntamento tennistico italiano, sia in ambito maschile che femminile. L’edizione 2026 segna un’importante evoluzione per gli Internazionali BNL d’Italia, con un Foro Italico rinnovato e sempre più orientato a offrire un’esperienza di alto livello al pubblico internazionale. I nuovi spazi, ripensati per essere più accoglienti e immersivi, rafforzano l’attrattività del torneo rendendolo un contesto ideale per valorizzare momenti di convivialità.

Tra i protagonisti attesi figurano il numero uno del mondo Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, campione in carica, e campioni del calibro di Novak Djokovic e Alexander Zverev. Nel tabellone femminile spiccano la numero uno Aryna Sabalenka, insieme a Coco Gauff ed Elena Rybakina, mentre l’Italia sarà rappresentata, tra le altre, da Jasmine Paolini, campionessa in carica.

Per il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC si tratta di un passo significativo, che rafforza un percorso già consolidato nel mondo dello sport. Negli ultimi anni, infatti, il Prosecco DOC ha affiancato numerose discipline, condividendone valori come impegno, determinazione e spirito di squadra.

“Il tennis incarna valori in cui il Consorzio Prosecco DOC si riconosce profondamente: eleganza, precisione, determinazione e una competitività che sa essere grande spettacolo. Il nostro impegno sportivo ha raggiunto di recente un traguardo storico con la nostra presenza ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la più grande manifestazione sportiva al mondo. Oggi arriva un nuovo passo: un accordo triennale che ci vedrà Official Sparkling Wine degli Internazionali BNL d’Italia a Roma – il nostro ingresso, per la prima volta, nel grande tennis internazionale. Da anni affianchiamo lo sport nelle sue diverse espressioni perché le discipline ai massimi livelli esprimono gli stessi valori che animano la nostra Denominazione: coraggio, spirito di sacrificio, perseveranza. Il Foro Italico è un palcoscenico straordinario, frequentato dai migliori giocatori al mondo e da un pubblico appassionato da ogni continente. Portarvi il Prosecco DOC significa celebrare l’eccellenza italiana: quella del nostro vino e territorio e quella di un Paese che sa unire bellezza, talento e tradizione.” – Giancarlo Guidolin, Presidente del Consorzio di Tutela del Prosecco DOC.

La scelta degli Internazionali d’Italia non è casuale: il Foro Italico è uno dei palcoscenici sportivi più iconici, capace di attrarre ogni anno i migliori giocatori del mondo e un pubblico internazionale. La partnership si inserisce in una strategia più ampia che vede il Consorzio impegnato nel sostenere eventi e discipline capaci di esprimere autenticità e valore sociale, consolidando il legame tra sport e Made in Italy.

Con questo debutto nel tennis mondiale, il Prosecco DOC si prepara a brindare a una nuova stagione di visibilità internazionale, all’insegna dell’eleganza e della convivialità, nel cuore di un evento che unisce storia, innovazione e passione sportiva.

Info: www.prosecco.wine

Redazione Centrale TdG