Oltrepò Pavese: un territorio tutto da gustare

Questa volta in Oltrepò si fa sul serio. Lo affermano uniti i responsabili del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, del Distretto del Vino di Qualità dell’Oltrepò Pavese e del Consorzio Club Buttafuoco Storico che, con l’appoggio della Regione Lombardia, di Unioncamere Lombardia e della Camera di Commercio di Pavia, hanno varato un progetto di valorizzazione del Distretto EnoAgroalimentare pavese che prevede quattro azioni sinergiche tra loro, volte a dare nuovo slancio, forte coesione e dinamicità dal comparto enoagroalimentare territoriale, oltre a far conoscere il loro ricco patrimonio di vini e prodotti tipici a un pubblico di appassionati di turismo enogastronomico che ogni anno frequentano le valli dell’Oltrepò Pavese.

Sarà la volta buona? Sembra proprio di sì, anche perché questo variegato territorio collinare in provincia di Pavia vasto circa 1.000 km. quadrati offre itinerari enogastronomici e culturali di alto livello, è la terza area italiana più estesa per superficie vitata con 13.500 ettari di vigneti – primo territorio lombardo per produzione vinicola, ben il 62% dell’intera regione – ed è stata creata una app con tutti i riferimenti di oltre 400 tra alberghi, B&B e foresterie, ristoranti e agriturismi, negozi tipici e cantine per proporre un’offerta turistica in provincia di Pavia il più ampia e varia possibile. L’applicazione si chiama “Oltrepò Pavese”, è disponibile per iOS e Android e ha in archivio 141 strutture ricettive, 71 punti di ristoro, 37 negozi tipici e 153 aziende vitivinicole con spaccio aziendale.

Sono ben 15 i percorsi destinati a mettere in luce particolarità, specialità, panorami e storia di un territorio composito e sorprendente, contornato da borghi storici e affascinanti castelli. Itinerari intriganti e stuzzicanti, da quello dedicato ai vini – come i briosi Spumanti Metodo Classico, gli intensi rossi Buttafuoco, Pinot Nero, Bonarda e Sangue di Giuda o i profumati bianchi come Riesling e Moscato – alle golosità come il Salame di Varzi e altri pregiati salumi, dai formaggi tipici, Taleggio, Quartirolo o di capra da gustare con marmellate e mieli locali, al famoso riso Carnaroli originario da Carnaroli pavese, che utilizza esclusivamente la semente Carnaroli certificata; spazio inoltre alle ghiotte specialità pavesi come il bollito, solitamente accompagnato dalla mostarda di Voghera o insaporito dal “dolcebrusco”, una gustosa salsina a base di zucchero, aceto rosso d’uovo, fegatini, aringhe e capperi, o la schita, rustica frittella fatta con acqua, farina, strutto e latte che ben accompagna i prelibati salumi ma anche alla conoscenza di dolci leccornie, dalle tipiche offelle alle ciambelle o alla famosa Torta Paradiso, esportata in tutto il mondo.

Per tutti e 15 l’utente troverà indicazioni sul punto di partenza e di arrivo, riferimenti per la notte, per pranzi e cene ma anche consigli su come muoversi, a piedi, in motocicletta, in automobile o in bicicletta oltre a un itinerario dedicato agli amanti dell’equitazione, per novizi e per esperti, per attraversare a cavallo le vigne più belle dell’Oltrepò pavese.

Gli altri tre progetti riguardano numerose azioni relative alla manifestazione Autunno Pavese, una serie di eventi digitali e una importante operazione di marketing territoriale.

In un anno segnato dalla crisi sanitaria, grazie all’intraprendenza delle imprese lombarde, il tradizionale evento Autunno Pavese è stato totalmente ripensato e adattato alle nuove esigenze. L’edizione 2020 della manifestazione più importante di questa provincia si è svolta dall’8 ottobre al 5 novembre con un’inedita formula definita “in Tour”, ossia itinerante, grazie alla partecipazione di circa 40 aziende storiche della provincia di Pavia che hanno aperto le porte ai visitatori dando vita a un calendario articolato per un totale di più di 80 eventi tra degustazioni, visite in cantina e nei vigneti oltre a percorsi di gusto, laboratori per bambini ed esperienze alla scoperta della cultura enogastronomica del territorio pavese.

Il sito www.autunnopavesedoc.it, la pagina Facebook collegata e la campagna social creata a sostegno dell’iniziativa sono risultati fondamentali per il successo garantendo comunque il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

Il progetto digitale si è invece sviluppato sotto il claim “Oltrepò Food & Wine” con tre appuntamenti inediti, tenutisi a fine dicembre scorso, tre degustazioni di vini abbinati a prodotti tipici per gustare e scoprire l’Oltrepò.

Sempre in condizioni di massima sicurezza tramite una piattaforma digitale, i tre appuntamenti online sono stati condotti da due tra i più importanti giornalisti enogastronomici italiani, Paolo Massobrio e Marco Gatti, esperti del territorio pavese e sommelier di fama internazionale. Gatti e Massobrio hanno raccontato la storia vitivinicolta dell’Oltrepò e hanno abilmente guidato alla scoperta di alcune delle specialità del territorio oltre 300 selezionati opinion leader, giornalisti food&wine e blogger ai quali erano stati inviati in precedenza dei kit di degustazione. 300 ospiti residenti non solo in Lombardia e nelle regioni limitrofe ma, azzerando grazie al web le distanze geografiche, raggiunti anche nel sud Italia, dalla Puglia alla Calabria fino alla Sicilia e che sono quindi diventati convinti ambasciatori di questo importante territorio a sud di Milano e dei suoi prelibati prodotti.

Infine, last but not least, “A Pavia si beve Oltrepò” – la promozione del vino dell’Oltrepò sul suo territorio di origine – un articolato progetto curato da “I viaggi di Tels”, tour operator pavese con una spiccata vocazione per il marketing territoriale.

Quest’ultimo tassello del progetto nasce proprio con l’obiettivo di fare cultura del vino dell’Oltrepò, spiegando agli enoturisti e appassionati le peculiarità del ricco patrimonio di vitigni e di DO del territorio pavese.

Un’operazione ingente attraverso il portale www.apaviasibeveoltrepo.it realizzato in italiano e in inglese e destinato a raccogliere notizie e curiosità sui vini e tutte le informazioni utili al consumatore per permettergli di orientarsi con più facilità nelle proprie scelte, corredato da un’ampia azione sul territorio per coinvolgere i gestori dei locali dove si servono i vini delle aziende dell’Oltrepò con sinergie informative e promozionali. Un sito pensato per essere allo stesso tempo un mezzo di informazione tecnico e di narrazione, nel quale per ogni denominazione saranno disponibili le schede complete, con le caratteristiche organolettiche dei diversi vini e dei consigli pratici di abbinamento.

Una parte importante del progetto riguarda anche i professionisti del settore Horeca. Si è infatti partiti da uno screening dettagliato di tutti i locali della provincia pavese in cui vengono venduti e somministrati vini e ai gestori interessati a partecipare all’iniziativa è stato offerto un supporto formativo dedicato alle varie denominazioni dell’Oltrepò Pavese così da assicurare una conoscenza approfondita dei prodotti e una presenza capillare dei vini del territorio in tutti i locali della provincia.

L’obiettivo, al termine della attuale crisi sanitaria, sarà quello di trasformare questa attività di formazione da virtuale a fisica, andando direttamente all’interno dei punti vendita e creando un legame sempre più forte tra i professionisti del settore Horeca e i vini dell’Oltrepò.

Ai locali che hanno aderito a questo progetto, sono state fornite delle brochure informative, in italiano e in inglese, con alcuni estratti dei contenuti pubblicati sul sito Internet e apposite vetrofanie con il logo “Qui si beve Oltrepò”.

All’interno del portale, infine, è stata creata una sezione dedicata in cui, grazie alla geolocalizzazione, i visitatori e turisti giunti in Oltrepò potranno individuare più facilmente i locali che offrono una selezione di vini tipici per organizzare degustazioni o aperitivi.

