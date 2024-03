Mercato Centrale Torino ospita “Mythos – Creature Fantastiche”

Nelle antiche ghiacciaie di Mercato Centrale Torino una mostra dedicata al mondo mitologico e leggendario

Le Antiche Ghiacciaie di Mercato Centrale Torino fanno da perfetto scenario alla mostra “Mythos: Creature Fantastiche”, un’esposizione che porta i visitatori in un viaggio attraverso antichi misteri e creature leggendarie.

La mostra, inaugurata il 7 marzo e visitabile fino al 7 luglio 2024, offre offre ai visitatori un’opportunità unica di immergersi nel ricco patrimonio mitologico dell’umanità, dove antiche divinità e creature leggendarie prendono vita in un’esperienza coinvolgente e mozzafiato. Oltre 30 straordinari soggetti mitologici, dalle ali di Pegaso alto 6 metri alla maestosa Fenice che ogni giorno rinasce dalle sue ceneri, raccontano di un’epoca lontana e di storie tramandate di generazioni in generazioni. I modelli a dimensione naturale sono preparati con tecniche di tassidermia e scultura, e sono ambientati all’interno di scenografie con videoproiezioni e schermi che trasportano in mondi fantastici dove creature come Anubi, il dio egizio dalle sembianze di un cane, il leggendario Dracula e il temibile Cerbero prendono vita sotto gli occhi dello spettatore. Ma non solo: all’interno del percorso ci si imbatte nel Licantropo, un essere umano che durante le notti di plenilunio si trasforma in un lupo, e in Quetzalcoatl, il magnifico signore della creazione e del sapere nella mitologia azteca che regna sovrano sulla città degli dei. La sua figura è caratterizzata da un corpo serpentino adornato da splendide piume verdi e azzurre (che richiamano l’immagine dell’uccello Quetzal da cui prende il nome) e rappresenta la dualità tra cielo e terra, incarnando l’equilibrio cosmico e la sapienza divina. L’esposizione prosegue con filmati in cui Ovidio guida il visitatore ripercorrendo la storia dei miti e presentando alcune figure chiave della mitologia greca come la Sfinge, creatura leggendaria dell’antica mitologia greca, che con il suo corpo leonino e la testa umana sfida gli uomini con enigmi insolubili, come quello proposto ai tebani da Edipo, e il Minotauro, metà uomo e metà toro, frutto del desiderio di vendetta dei degli, che vive in un labirinto e rappresenta una costante sfida per gli eroi che osano affrontarlo, finchè non viene sconfitto da Teseo con astuzia e coraggio, liberando così il popolo di Creta dal suo dominio terribile.

Per i biglietti (14.50€ giorni infrasettimanali / €16,50 weekend e festivi – ridotto bambini 4-17 anni: €9 giorni infrasettimanali / €10 weekend e festivi) Mercato Centrale Torino ha attivato una speciale convenzione: presentando in biglietteria Mythos lo scontrino con una spesa di almeno 10 €, il cliente ha diritto ad un ingresso omaggio a fronte di uno pagato (promozione valida su tutti i biglietti acquistati: ticket adulto, ridotto bimbo, ridotto invalido, ridotto Abbonamento Musei e altre convenzioni in essere).

Informazioni

Mythos: Creature Fantastiche

Dal 7 marzo al 7 luglio 2024

La mostra sarà aperta dal mercoledì alla domenica dalle 10:00 alle 19:00

(ultimo ingresso ore 18:00)

Redazione Centrale TdG