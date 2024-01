Storie e degustazioni dei vini delle donne Sabato 27 gennaio 2024, Centrale Nuvola Lavazza

“Vino” sarà pure un sostantivo maschile, ma a guardare bene il quadro generale della produzione vitivinicola in Italia si scopre che la presenza femminile all’interno delle Cantine è sempre più forte e che sono tante le professioni che le donne oggi vi svolgono.

Diamo qualche dato. Il 30% delle cantine vinicole italiane sono guidate da donne, mentre sono oltre 4.000 le donne che ricoprono la figura di agronomo, una delle più importanti nel processo di produzione del vino. Il 10% degli enologi, poi, sono donne, a dimostrazione di come le figure femminili stiano raggiungendo posizioni sempre più rilevanti in un mondo tradizionalmente a guida maschile.

Possiamo parlare di rivoluzione? Non ancora, perché nonostante i dati confortanti è evidente come la viticoltura in Italia sia ancora un ambiente a trazione maschile, ma qualcosa si sta muovendo e si sta muovendo in fretta.

Le Cantine vinicole sono spesso aziende di famiglia che, con l’avvento delle nuove generazioni, hanno visto le donne imporsi nei diversi ambiti, dalla gestione alla produzione, dalla comunicazione al design. Sì, perché spesso ci dimentichiamo che la produzione del vino non è solo il lavoro in vigna, per quanto fondamentale, ma è anche studio, ricerca, innovazione e comunicazione ed è proprio qui che l’apporto delle donne si fa più concreto che mai.

Imprenditrici, produttrici, sommelier, oggi le donne incarnano quei valori familiari che nelle Cantine si tramandano da generazioni, conoscono il territorio e sono alla continua ricerca di soluzioni green che rispettino la natura e i propri frutti.

LE DONNE E IL VINO

Per raccontare il lavoro delle donne nelle Cantine vinicole, cosa c’è di meglio che degustare i loro vini?

Per questo nasce Le Donne e il Vino, una grande degustazione di vini realizzati da cantine a conduzione femminile oppure dove le donne ricoprano ruoli chiave come enologhe, agronome o sommelier.

L’evento è organizzato dall’associazione Eatbin in collaborazione con l’agenzia di eventi e di comunicazione To Be Company e si svolgerà sabato 27 gennaio alla Centrale Nuvola Lavazza dalle ore 16 alle ore 23 con la partecipazione di AIS Piemonte e dell’associazione Sbarbatelle.

LE CANTINE PARTECIPANTI

Saranno oltre trenta le cantine coinvolte, tutte realtà dove la presenza femminile è forte e capillare, dalla gestione alla produzione. Ogni cantina avrà una postazione dedicata, dalla quale le produttrici potranno raccontare i propri vini e farli degustare al pubblico.

Ecco alcune delle cantine partecipanti:

Alle Tre Colline

Agricola Marrone

Poderi Moretti

Cecilia Monte

Eraldo Revelli

La Palera

Villa Fenice

Vini Guazzotti

Filadora

Gringhigna

La Cournaja

Amelio Vini

Mascarello Michele & Figli

Azienda Agricola Monfrà

Sant’Anna dei Bricchetti

La Tribuleira

Cascina Tavijn

L’Erm

Montalbera

I Moie

Azienda Agricola Valletti Roberta

Garesio

Azienda Agricola La Scamuzza

Cantine Sant’Agata

Azienda Vitivinicola Garino

Ramò Vini

Fratelli Ferro

Moscone

Prediomagno

Cascina Castella

e molte altre…

COME PARTECIPARE

Il biglietto è acquistabile sia online che in loco e comprende la degustazione di 10 calici di vino a scelta tra le cantine presenti.

Il link per acquistare il biglietto online è: https://shop.tobevents.it/event/donnevino/

Redazione Centrale TDG