L’Avvento di Tirolo si celebra nel Castello

Magica atmosfera natalizia all’interno di mura medievali

Dopo due anni di sospensione a causa della pandemia, torna quest’anno il meraviglioso mercatino di Natale di Tirolo. L’atmosfera unica e particolarmente magica di questo mercatino è dovuta al fatto che si tiene all’interno di Castel Tirolo, l’antico e imponente maniero del paese che, per l’occasione, il 3-4 e il 7-8 dicembre verrà allestito e ravvivato dalla presenza di bancarelle di artigianato e di gastronomia. Il cortile interno, infatti, farà da cornice suggestiva con gli stand gastronomici, che offriranno piatti della tradizione altoatesina, prodotti da forno e bevande; mentre le sale del castello diventeranno gli spazi espositivi per gli artigiani locali, che presenteranno alcuni antichi mestieri, quali la creazione di oggetti in ceramica e gioielli, la lavorazione del feltro e l’utilizzo del tornio, la filatura e la tintura della lana.

Tanti anche i momenti pensati per i bambini, con laboratori di bricolage, spettacoli, animazione e una mostra di presepi nella cappella del castello.

Non mancheranno naturalmente i momenti dedicati alla musica, con concerti e soprattutto con i cori che renderanno ancora più magica l’atmosfera natalizia.

In Alto Adige il Natale non è tale senza i Krampus, figure demoniache mostruose dagli abiti laceri, sporchi e consunti e con maschere spaventose, che sfilano per i paesi. A Tirolo, il 4 dicembre alle 14, questi uomini-caproni devoti a San Nicola, armati di fruste e catene, faranno baldoria con urla e strepiti cercando tra gli spettatori chi non si è comportato bene.

Se il tempo lo permetterà, sarà possibile fare un romantico giro sulla carrozza trainata dai cavalli dalla piazza della chiesa di Tirolo fino alle vicinanze dell’ingresso del castello. La carrozza parte ogni mezz’ora circa dalle 10.30 alle 16. 5€ a persona (gratis i bambini fino a 10 anni).

Dopo il successo dell’anno precedente, Tirolo riconferma la pista del ghiaccio, che sarà installata all’ingresso del paese, in Via Ruprecht al 22. Oltre all’ebrezza di scivolare sul ghiaccio con i pattini a lama, la pista sarà un piacevole luogo di incontro e di divertimento per tutti, grandi e piccini, famiglie, amici e coppie. Per i più piccoli e gli incerti, saranno collocati nella pista dei supporti per dare maggiore stabilità; inoltre, si potranno noleggiare i pattini disponibili in tutti i numeri.

La pista del ghiaccio resterà a Tirolo dal 1° dicembre 2022 al 31 gennaio 2023 e sarà aperta dalle 10 alle 19. Giorno di riposo lunedì.

Per visitare il mercatino natalizio di Tirolo, un servizio di navetta (ogni ora, dalle 10 alle 16) gratuito porterà gli ospiti dalla stazione bus delle Terme Merano in Via Piave fino al centro del paese di Tirolo, davanti all’Associazione Turistica.

Per ulteriori informazioni:

Associazione Turistica Tirolo Press Way Srl

Via Principale 31 Via B. Eustachi, 13

I-39019 Tirolo (BZ) I-20129 Milano

Tel. +39 0473 92 33 14 Tel. +39 348 09 01 496

info@dorf-tirol.it scioni@pressway.it

www.dorf-tirol.it

Redazione Centrale TdG