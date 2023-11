Lavazza Experience: una settimana di eventi per le Nitto ATP Finals 2023

Dal 12 al 18 novembre, La Centrale della Nuvola Lavazza ospiterà un palinsesto di eventi organizzato da To Be in occasione delle Nitto ATP Finals di Tennis. Tra degustazioni, cene e spettacoli, il pubblico potrà assistere ai match interagendo con produttori enogastronomici, bartender e grandi chef.

Per il terzo anno consecutivo, Torino ospiterà le Nitto ATP Finals, il torneo professionistico di tennis più importante dell’anno dopo le quattro prove del Grande Slam, un evento che accoglie i più famosi campioni di tennis del mondo e il loro seguito di sostenitori e appassionati.

Anche per questa edizione, alla Centrale Nuvola Lavazza è stato organizzato un palinsesto di appuntamenti che coinvolgeranno il pubblico nella settimana delle Nitto ATP Finals, tra cene di gala, appuntamenti gastronomici, battle tra bartender e spettacoli. Si chiama Lavazza Experience ed è organizzata dall’agenzia di Eventi e Comunicazione To Be in collaborazione con Lavazza Eventi.

«Insieme a Lavazza – dice Edoardo Gatti, owner di To Be – abbiamo studiato un palinsesto di eventi che saranno un’occasione unica per valorizzare Torino e fare sistema. Tutto ruoterà intorno all’enogastronomia, che verrà declinata in una serie di appuntamenti serali, dalla cena di gala inaugurale con 4 cuochi stellati Michelin e dedicata al grande Giorgio Grigliatti, a percorsi streetfood, ma anche una gara di miscelazione con tanti cocktail da assaggiare e una degustazione dei più importanti produttori di Barolo e Barbaresco. Sarà l’occasione, per il terzo anno consecutivo, di animare la settimana delle Nitto ATP Finals coinvolgendo torinesi e turisti accomunati dalla passione per il tennis e per l’enogastronomia.»

DOVE E QUANDO

La Centrale della Nuvola Lavazza è una ex centrale elettrica che l’architetto Cino Zucchi ha recuperato e valorizzato, trasformandola in un grande ambiente flessibile in grado di accogliere fino a 1.000 persone per eventi e attività culturali, musicali e artistiche. Sarà questo il teatro che dal 12 al 18 novembre aprirà le sue porte a tutti gli appassionati di tennis, che potranno assistere ai match in diretta dai maxischermi e vivere ogni sera un’esperienze enogastronomica diversa.

GLI EVENTI

Ogni sera, per una settimana, gli spazi della Centrale Nuvola Lavazza diventeranno teatro di appuntamenti dedicati alla gastronomia, alla mixology, all’enologia e allo spettacolo, eventi inventati e portati al successo da To Be nel corso degli anni.

«È dal 2009 che To Be – dice Pier Luigi Rosito, founder – crea format gastronomici di successo, che grazie al coinvolgimento di grandi chef, bartender e produttori accendono i riflettori sulle eccellenze del nostro territorio. Poterli presentare anche quest’anno alla Nuvola Lavazza in occasione delle Nitto ATP Finals è una grande opportunità e siamo sicuri che arricchiranno ulteriormente una settimana che proietterà Torino sul palcoscenico del grande sport internazionale.»

DOMENICA 12 NOVEMBRE: MENU A 10 MANI

L’evento serale di inaugurazione della Lavazza Experience sarà il Menu a 10 Mani, una cena di gala durante la quale 5 chef, di cui 4 stellati Michelin, cucineranno insieme un menu completo dall’antipasto al dolce, preceduto da un aperitivo di benvenuto. La cena sarà dedicata a Giorgio Grigliatti e realizzata a favore di UGI, l’Unione Genitori Italiani.

In abbinamento ai piatti verranno serviti agli ospiti 5 calici di vino e cocktail d’autore.

LUNEDÌ 13 NOVEMBRE: MIX CONTEST

Lunedì 13 novembre andrà in scena Mix Contest Italy Tour, una battle tra i più importanti protagonisti della mixology nazionale, che verranno giudicati sia dal pubblico votante, sia da una giuria di professionisti del settore, che per ogni cocktail realizzato valuterà tecnica, presentazione, originalità e gusto. I bartender saranno affiancati da ospiti provenienti dal mondo della miscelazione nazionale e selezionati dalle più importante industries di beverage mondiale.

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE: DEGUSTANDO

Degustando è un format che coinvolge dieci Chef – tra cui molti stellati Michelin – che per una sera si ritrovano a cucinare live e a servire al pubblico i loro piatti. L’evento è un vero e proprio itinerario del gusto, che si svolge tra piatti degli chef, eccellenze gastronomiche di produttori del territorio, grandi vini e cocktail.

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE: CIPOLLINI & FRIENDS

A Torino, i Cipollini sono sempre alla ricerca di un modo nuovo di fare festa, per animare nel miglior modo possibile il panorama notturno e non solo! Il format Cipollini & Friends arriverà giovedì 16 novembre alla Nuvola Lavazza, per una cena placée con piatti, vini e cocktail a ritmo di musica. Dall’aperitivo al dolce, la cena sarà scandita da canzoni tratte dal repertorio della grande stagione della musica italiana, interpretate live dai musici dei Cipollini & Friends.

VENERDÌ 17 NOVEMBRE: LA NOTTE DEL NEBBIOLO, BAROLO E BARBARESCO

Uno dei modi migliori per fare cultura è assaggiarla. Quando si tratta di vino, poi, è ancora meglio. Per questo, venerdì 17 novembre alla Nuvola Lavazza andrà in scena La Notte del Nebbiolo, Barolo

e Barbaresco, una serata di degustazione a cui prenderanno parte i migliori produttori di vino del territorio, che proporranno le diverse declinazioni del vitigno più famoso del Piemonte.

Degustazioni guidate, approfondimenti e accompagnamento gastronomico saranno protagonisti della serata.

Dopo l’evento, la serata proseguirà con la RED NIGHT curata da PRINCE EXPERIENCE.

SABATO 18 NOVEMBRE: FUUD

Torino è piena di localini che propongono specialità “street” da mangiare in loco oppure passeggiando per le vie della città. E se per una sera dieci tra i migliori street-food della città si ritrovassero a cucinare insieme per una grande festa tutta da mangiare? È questo lo spirito di FUUD, una “street standing dinner” durante la quale gli ospiti possono passeggiare tra golosi banchetti di street-food dai quali vengono servite specialità tipiche da ogni parte del mondo, accompagnate da vini, birre e cocktail che creano un connubio perfetto con il cibo.

CHARITY

L’acquisto del biglietto per uno o più eventi della settimana Lavazza Experience sosterrà UGI, l’Unione Genitori Italiani, per un’iniziativa finalizzata all’acquisto di 63 letti per i 21 minialloggi di Casa UGI, residenza che accoglie i bambini e i ragazzi in cura oncologica e le loro famiglie che necessitano di un’abitazione temporanea nei pressi dell’Ospedale Regina Margherita.

Insieme al biglietto di ingresso, ogni ospite riceverà anche un biglietto per la UGI Lottery, la prima lotteria a premi organizzata dall’Associazione UGI.

I biglietti vincenti saranno estratti il 15 gennaio 2024 alle ore 18:00 presso la sede UGIDUE e pubblicati sul sito web. I premi saranno disponibili al ritiro presso UGIDUE fino al 31 gennaio 2024.

BIGLIETTI

I biglietti per gli eventi della Lavazza Experience sono acquistabili esclusivamente online all’indirizzo www.lavazza-experience.it

Redazione Centrale TdG