Ancora un libro sul cioccolato della “coppia fondente” Clara e Gigi Padovani? C’è ancora qualcosa da raccontare? Sì, perché il cibo degli dei è fonte inesauribile di storie, notizie, specialità da scoprire. In questo nuovo volume, in uscita nelle librerie il 19 novembre 2024, edito da Gribaudo (gruppo Feltrinelli) abbiamo condensato quanto abbiamo imparato in vent’anni di degustazioni, visite in cioccolaterie artigianali e fabbriche dolciarie, viaggi nelle piantagioni di cacao e incontri con maîtres chocolatiers di tutto il mondo.

Il titolo dice tutto: La grammatica del cioccolato e del cacao. È una guida semplice e completa, in 70 schede, su tutto ciò che c’è e volete sapere su questo cibo evocativo, con una storia di cinquemila anni. Soprattutto, abbiamo raccolto dagli esperti la nuova mappatura genetica del cacao, che non si può più considerare diviso nelle tre tipologie classiche (criollo, forastero, trinitario), ma è suddiviso in dieci “popolazioni” originarie dell’America Latina, tra Ecuador, Colombia e Brasile.

Nel libro la parte dedicata a Theobroma cacao è nuova e approfondita. Perché un intenditore di cioccolato deve conoscere la pianta e il frutto da cui nasce una tavoletta bean to bar? Perché, come il vitigno per il vino (un nebbiolo per il Barolo, un sangiovese per il Brunello di Montalcino, un catarratto per un Etna), il tipo di cacao dà l’impronta al cioccolato.

E soprattutto La grammatica del cioccolato e del cacao è un’opera d’arte da conservare e sfogliare con piacere, grazie alle belle illustrazioni nella pagina di destra scelte da Natascia Adami, grafica di Gribaudo. Questo volume fa parte della collana “Sapori” nella quale sono usciti saggi sul vino, la birra, le spezie, i cocktail, sempre con una elegante veste editoriale. Un perfetto regalo di Natale.

Info: https://www.claragigipadovani.com/la-grammatica-del-cioccolato/

Redazione Centrale TdG