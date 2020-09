IX edizione di Life of Wine a Roma

Domenica 18 ottobre 2020 – IX edizione di Life of WineEvento unico nel mondo del vino dedicato alle vecchie annate presso Hotel Radisson Blu – Roma



Ai banchi di assaggio grandi cantine da tutta Italia con più di 150 etichette e 100 vecchie annate

Dopo il successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 600 persone tra operatori, giornalisti ed appassionati, domenica 18 ottobre torna a Roma Life of Wine – Viaggio nelle età del vino (www.lifeofwine.it), evento degustazione unico nel mondo del vino interamente dedicato alle vecchie annate.

Nato per rendere omaggio ai vini dal lungo percorso, per i quali lo scorrere del tempo è un inestimabile valore aggiunto, anche quest’anno Life of Wine accoglierà nelle sale dell’Hotel Radisson Blu a Roma una selezione unica di cantine, per offrire un emozionante viaggio nella storia, nel presente e nel futuro dell’enologia italiana.

In postazioni individuali presiedute dagli stessi produttori o dai loro più stretti collaboratori, ogni cantina porterà in assaggio l’ultima annata in commercio e almeno due vecchie annate della sua etichetta più rappresentativa; un’occasione straordinaria per tutti i professionisti e gli appassionati che, attraverso l’assaggio di bottiglie spesso introvabili sul mercato, potranno esplorare l’evoluzione del vino nel tempo grazie agli oltre 150 vini presenti declinati in diverse annate; il tutto arricchito dalla possibilità di conoscere e confrontarsi con i vignerons.

Life of Wine, manifestazione ideata da Studio Umami (www.studioumami.com) di Roberta Perna e Marco Ghelfi – agenzia specializzata in comunicazione ed organizzazione di manifestazioni enogastronomiche – si avvale della preziosa collaborazione del giornalista ed esperto di vino Maurizio Valeriani.

Causa Covid-19 gli ingressi saranno a numero chiuso ed organizzati in tre turni:

– I turno, dalle ore 10.30 alle ore 13.30: ingresso riservato a stampa ed operatori;

– II turno, dalle ore 14.30 alle ore 17.30: apertura al pubblico (+ stampa e operatori)

– II turno, dalle ore 18 alle ore 21: apertura al pubblico (+ stampa e operatori)

L’organizzazione si adopererà per soddisfare tutti i protocolli richiesti per l’emergenza Covid-19.

L’ingresso sarà garantito soltanto a chi avrà provveduto a prenotazione e pagamento on line prima dell’evento: a breve sul sito www.lifeofwine.it le modalità operative per procedere.

Il costo d’ingresso – con possibilità di assaggio di tutti i vini presenti – è di 25 euro (ridotto 20 euro con tessera sommelier da presentare all’entrata), omaggio per operatori (una entrata ad esercizio) e per la stampa, blogger ed influencer con richiesta di accredito. L’accredito avrà validità solo una volta confermato via mail dall’organizzazione. Presto sul sito Life of Wine le modalità per la richiesta di accredito.

Info e Lista delle aziende presenti a questo link .

Redazione Centrale TdG