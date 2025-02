Isytravel: il marketplace che unisce turismo sostenibile e sapori autentici – con l’Abruzzo protagonista

Viaggiare in modo responsabile e autentico non è più solo un’aspirazione, ma una necessità per il futuro del turismo

Isytravel lo ha capito bene, e alla BIT di Milano ha presentato il suo innovativo marketplace turistico, che punta a valorizzare le esperienze outdoor, culturali ed enogastronomiche nel segno della sostenibilità. Al centro del progetto c’è l’Abruzzo, una terra dalle mille sfaccettature, ricca di natura incontaminata, tradizioni secolari e sapori genuini.

L’Abruzzo: un modello di turismo sostenibile e autentico

Con tre parchi nazionali, un’ampia rete di riserve naturali e una tradizione agricola ed enogastronomica di alto livello, l’Abruzzo è una delle regioni italiane più virtuose nel campo della sostenibilità. Qui il turismo si fonde con il rispetto per l’ambiente e la valorizzazione della cultura locale, creando un’offerta di esperienze uniche che mettono in risalto le eccellenze del territorio.

Cosa offre Isytravel? Un viaggio tra natura, tradizioni e sapori

Isytravel nasce per connettere viaggiatori consapevoli con operatori che offrono esperienze sostenibili e autentiche. Tra le proposte:

Escursioni nei parchi naturali per immergersi nella biodiversità dell’Appennino abruzzese, tra orsi marsicani, aquile reali e boschi secolari.

per immergersi nella biodiversità dell’Appennino abruzzese, tra orsi marsicani, aquile reali e boschi secolari. Percorsi enogastronomici alla scoperta dei sapori locali , dai vini DOC dell’Abruzzo alle produzioni artigianali di formaggi e salumi, fino all’olio extravergine d’oliva e al celebre zafferano dell’Aquila.

, dai vini DOC dell’Abruzzo alle produzioni artigianali di formaggi e salumi, fino all’olio extravergine d’oliva e al celebre zafferano dell’Aquila. Ospitalità eco-friendly , con agriturismi, alberghi diffusi e strutture immerse nella natura, che adottano pratiche a basso impatto ambientale.

, con agriturismi, alberghi diffusi e strutture immerse nella natura, che adottano pratiche a basso impatto ambientale. Esperienze autentiche come la transumanza, la raccolta dello zafferano o la lavorazione della pasta fatta a mano con farine locali.

Sapori sostenibili: la gastronomia locale al centro dell’esperienza di viaggio

Uno degli elementi chiave di Isytravel è la valorizzazione della cucina locale, intesa non solo come piacere per il palato, ma come esperienza di turismo sostenibile. Viaggiare attraverso i sapori dell’Abruzzo significa scoprire un territorio che da secoli custodisce tecniche di produzione rispettose della natura e che oggi rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare nel settore agroalimentare.

Tra le eccellenze imperdibili:

Arrosticini , il simbolo della cucina pastorale abruzzese.

, il simbolo della cucina pastorale abruzzese. Pecorino di Farindola , formaggio unico nel suo genere, prodotto con l’uso di caglio di maiale.

, formaggio unico nel suo genere, prodotto con l’uso di caglio di maiale. d’Abruzzo e Trebbiano , vini celebri in tutto il mondo per la loro qualità e versatilità.

, vini celebri in tutto il mondo per la loro qualità e versatilità. Zafferano dell’Aquila DOP , una delle spezie più pregiate al mondo, coltivata con metodi tradizionali.

, una delle spezie più pregiate al mondo, coltivata con metodi tradizionali. Pane e pasta tradizionali, realizzati con farine di grani antichi e con lavorazioni artigianali.

Un marketplace senza confini: un nuovo modo di viaggiare

Sebbene l’Abruzzo sia il cuore pulsante del progetto, Isytravel guarda oltre, ampliando la sua offerta anche a destinazioni nazionali e internazionali che condividono la filosofia del turismo esperienziale e sostenibile.

L’idea è chiara: più ampia è l’offerta, maggiore è il beneficio per tutti, creando un network virtuoso tra territori e comunità locali.

Turismo sostenibile: una scelta che fa la differenza

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), il 73% dei viaggiatori desidera soggiornare in strutture che adottano pratiche sostenibili, mentre il 55% è disposto a pagare di più per esperienze eco-friendly. Isytravel risponde a questa crescente domanda, con un’offerta che coniuga autenticità, rispetto per l’ambiente e innovazione.

Inoltre, il turismo responsabile può generare importanti benefici economici e sociali: il World Travel & Tourism Council stima che potrebbe contribuire a un aumento del PIL globale del 10% nei prossimi dieci anni, con la creazione di milioni di nuovi posti di lavoro.

Un impegno concreto per l’ambiente

Isytravel non si limita a offrire esperienze di viaggio sostenibili, ma si fa promotore di un modello di turismo responsabile e consapevole:

Tutela delle risorse naturali , attraverso iniziative di riduzione degli sprechi e valorizzazione dell’economia circolare.

, attraverso iniziative di riduzione degli sprechi e valorizzazione dell’economia circolare. Mobilità dolce , promuovendo spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi a basso impatto ambientale.

, promuovendo spostamenti a piedi, in bicicletta o con mezzi a basso impatto ambientale. Ospitalità eco-friendly, con una selezione di strutture che adottano misure per ridurre l’impronta ecologica.

Sostenibilità alimentare, con un focus sulla filiera corta e sulla valorizzazione delle produzioni locali.

Viaggiare con consapevolezza: il futuro del turismo è già qui

Isytravel è molto più di un marketplace: è una visione innovativa del turismo, che unisce la scoperta del territorio alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione delle culture locali. L’Abruzzo è solo l’inizio di un percorso più ampio, che invita i viaggiatori a scoprire il mondo con occhi nuovi, nel rispetto della natura e delle tradizioni.

Se ami l’outdoor, la buona cucina e i viaggi autentici, questa è è la piattaforma che fa per te. Pronto a partire per un’esperienza che fa bene a te e al pianeta?

Scopri di più su Isytravel e lasciati ispirare dal turismo sostenibile!

Info: https://www.isytravel.com/