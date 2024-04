Secondo appuntamento venerdì 10 maggio con la scrittrice Charlotte J. Bright e il signature cocktail Bramix preparato con Lady Pope, il primo Gin fatto con l’Intelligenza Artificiale by Not A* Distillerry



In cerca di qualcosa di spaziale da fare nei venerdì sera torinesi? Ci ha pensato il giornalista e scrittore Maurizio Maschio, aka il G-Astronauta, con un nuovo format che si inserisce nel solco di eventi scientifico culinari La Cena Spaziale e (G)Astronomie, il festival degli scienziati di buona forchetta.

Questa volta siamo al piano nobile di un elegante palazzo di fine ‘800, nel centro di Torino, a Casa Pepita – location esclusiva che ospita e organizza eventi con un approccio “tailor made” – dove una volta al mese assieme alla padrona di casa Paola accogliamo ospiti di mondi diversi per banchettare allegramente parlando di Spazio, ma non solo…

Il nuovo format Il Salotto del G-Astronauta @ Casa Pepita nasce infatti per declinare la parola “SPAZIALE” a 360°: dall’enogastronomia all’arte, dal cinema alla musica, alla letteratura, alla moda e via dicendo…il tutto assaporando una social dinner a buffet da leccarsi i baffi, anch’essa ispirata alle meraviglie del cosmo, ovviamente. Una space experience condita da selezioni musicali e video a tema, al cospetto di un frammento di meteorite di 4,6 miliardi di anni, sorseggiando ottimi vini e drink in un’atmosfera intima e conviviale, proprio come in un “salotto” fin de siècle.

Dopo il debutto in concomitanza con la Giornata internazionale dell’uomo nello spazio, si proseguirà venerdì 10 maggio con un’edizione speciale del Salotto in occasione del Salone del libro di Torino. Il tema della serata sarà dunque “Spazio e letteratura, tra scienza e fantascienza” con ospite Charlotte J. Bright, nom de plume della scrittrice torinese Giulia Bassani, che parlerà del suo nuovo romanzo La Trilogia del Nerva, in uscita proprio il 10 maggio per i tipi di Fanucci Editore.

Giulia racconterà di sé e della sua “vita immaginaria” – tema del Salone del Libro 2024 – e sarà disponibile per selfie e firmacopie dei suoi volumi.

Ma non finisce qui, perché il 10 maggio avremo con noi un altro ospite speciale: la startup Not A* Distillery e il suo owner Jacopo Secco che, in esclusiva per la serata, hanno realizzato il signature cocktail Bramix, ispirato a uno dei futuristici drink inventati e descritti dall’autrice nel suo nuovo libro.

Il G-Astronauta ha scelto Not A* Distillery per quello che definisce un “inedito esperimento di realtà aumentata applicata al mondo della mixology”, dal mondo immaginario di un romanzo di fantascienza alla realtà. Questo grazie alla partnership con un’azienda che si contraddistingue per la sua innovazione: si tratta infatti della prima distilleria al mondo ad aver ideato una metodologia basata sull’Intelligenza Artificiale per lo sviluppo di ricette e la produzione di distillati, a partire dal suo gin Lady Pope.

Per la serata con cena a buffet, vini e signature cocktail Bramix in abbinamento ai piatti con tariffa scontata prenotarsi on line su DOAPE entro venerdì 3 maggio ; da sabato 4 a giovedì 9 maggio telefonare direttamente ai numeri 334/23.02.728, 333/796.33.33 (anche via Whatsapp), fino a esaurimento posti.

L’OSPITE SPAZIALE: GIULIA BASSANI, alias CHARLOTTE J. BRIGHT

Incalzata dal G-Astronauta e dalle domande dei “salottisti”, l’autrice Giulia Bassani parlerà del suo nuovo romanzo La Trilogia del Nerva, edito da Fanucci Editore, in cui si firma con lo pseudonimo di Charlotte J. Bright, sulla scia di scrittrici di fantascienza di successo come Erin Doom, Felicia Kingsley, Carrie Leighton e Kira Shell.

Il libro mescola in maniera inedita tre diversi generi letterari, fantasy, romance e fantascienza, attraverso una storia new adult ambientata nelle galassie più lontane, in un futuro in cui l’umanità si trasforma in una società interstellare.

Una storia d’amore “enemies to love” con tanta azione e un segreto tramandato da un’intera dinastia. Un’avventura nello spazio siderale, una storia di amicizia e rispetto, ma anche di inganni e falsità, dove la verità rischia di essere manipolata e l’unica via per la sopravvivenza è seguire l’istinto, anche a costo di rimetterci la vita.

Nata a Torino il 1° gennaio 1999, Giulia Bassani ha pubblicato 5 libri, ha appena conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale e nel tempo libero si occupa di divulgazione scientifica. A 18 anni ha auto-pubblicato il primo romanzo di fantascienza, Ad Martem 12, che parla dei primi esseri umani nati su Marte ed è basato su studi scientifici.

A 21 anni ha auto-pubblicato il secondo romanzo, Kalopsia, una storia di giovani piloti militari, mentre nel 2021 dà alle stampe due saggi divulgativi sull’esplorazione spaziale scritti rispettivamente per Kenness Editore (Elon Musk e SpaceX: Obiettivo Marte) e per Il Saggiatore (Sognavo le stelle).

IL MENU E IL “FANTACOCKTAIL” BRAMIX

Ad allietare i palati le specialità gastronomiche e i vini di Paola Mazzier, che racconterà il suo progetto di accoglienza ed event planning su misura nelle case di Torino e di Montegrosso d’Asti, in Monferrato, e presenterà i piatti della social dinner a buffet: dalla Galassia di Asparagi e Uova a 2024: Odissea nel Vitel Tonnè, passando per la squisita Quiche Lorraine “Alpha Centauri” con champignons e verdure e la Lasagna dell’Astronauta sino ai golosissimi dolci, Pianeta “Morbidino” al cioccolato con polvere di stelle e la burnìa spaziale “Panna Cotta” in monoporzioni, comode anche in condizioni di microgravità.

In abbinamento ai piatti due pregiate etichette di Casa Pepita, nate dal lavoro, dalla passione e dall’esperienza del produttore Franco Roero, a cui vengono conferite le uve delle vigne che circondano la casa in Monferrato: Pepita Barbera d’Asti DOCG 2021 e Pepita Chardonnay DOC 2022.

A impreziosire la serata come dicevamo il signature cocktail Bramix, by Not A* Distillery, un sapiente mix di Gin Lady Pope fatto con l’Intelligenza Artificiale, bitter, lime chiarificato, sciroppo di riso tostato, soda al topinambur lactofermentato e un filo di olio al peperoncino. Spaziale.

