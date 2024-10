Il Pinot Bianco di Le Monde premiato per la decima volta con i Tre Bicchieri del Gambero Rosso

Si riconferma una delle etichette più apprezzate nel panorama vitivinicolo friulano e nazionale, tanto che per la decima volta viene premiato con i Tre Bicchieri: è il Pinot Bianco DOC 2023 di Le Monde, ancora protagonista della Guida Vini d’Italia di Gambero Rosso.

Alex Maccan, proprietario di Le Monde dal 2008, commenta così il prestigioso risultato: “Raggiungere per la decima volta i Tre Bicchieri con il nostro Pinot Bianco è per noi motivo di grande soddisfazione, è una conferma della strada che abbiamo intrapreso: lavorare con rispetto per la nostra terra e per le nostre tradizioni, mantenendo sempre lo sguardo rivolto alla qualità. Il Pinot Bianco è un simbolo della nostra identità e raggiungere ancora una volta questo traguardo ci stimola a proseguire con dedizione nel percorso che abbiamo intrapreso.”

Il Pinot Bianco di Le Monde nasce da un’attenta gestione del vigneto e dall’incontro virtuoso tra clima e suolo. I terreni argillosi e calcarei che caratterizzano la parte occidentale del Friuli conferiscono al vino una struttura solida ma equilibrata, arricchita da note frutta esotica matura, pesca gialla e conturbanti note di spezie dolci. Il risultato è un vino capace di esprimere pienamente il legame tra territorio e vitigno, con un profilo gustativo armonioso che si presta ad abbinamenti che vanno dai piatti di pesce ai primi più delicati, mantenendo sempre una grande piacevolezza al palato.

Con questo decimo riconoscimento, il Pinot Bianco di Le Monde consolida il suo ruolo di ambasciatore del territorio friulano a livello internazionale, confermando il valore di una cantina che evolve senza mai tradire le proprie radici, grazie a un approccio consapevole e rispettoso delle peculiarità della sua terra. Un risultato che rinnova l’impegno di Le Monde nella creazione di vini capaci di raccontare la storia e l’identità del Friuli, con una visione sempre orientata al futuro.

LE MONDE

Le Monde è un emblema di eccellenza vinicola e tradizione del Friuli-Venezia Giulia. Acquisita nel 2008 dall’imprenditore Alex Maccan, si estende su 160 ettari di cui 100 vitati. La cantina si distingue per la produzione di vini da monovitigno, esaltando varietà autoctone e internazionali con una presenza in oltre 40 paesi. Pinot Bianco, Friulano e Cabernet Franc ne sono la perfetta rappresentazione. Qui dove la passione per il vino è palpabile in ogni fase della produzione, si incontra il progetto Le Icone, apice dello stile Le Monde che rappresenta un viaggio tra storia, territorio e qualità.

