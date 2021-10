I sapori di “Montagne à la carte” viaggiano sul GustoTram

Seconda fase del progetto Turismo del Gusto/Tourisme du Goût da sabato 9 ottobre a sabato 27 novembre

Dal 9 ottobre al via la seconda fase dell’iniziativa Montagne à la carte, una delle azioni di Turismo del Gusto/Tourisme du Goût, il progetto ALCOTRA Interreg V France – Italie (2014-2020) nato con l’obiettivo di valorizzare l’identità storica che appartiene ad un’area geografica particolare, il territorio alpino in stretto legame con la storia di Casa dei Savoia.

La Savoia, l’Alta Savoia e le valli alpine in provincia di Torino sono infatti unite da tradizioni del gusto attraverso ricette e tradizioni enogastronomiche, prodotti e qualità dislocate nei territori. Il progetto si propone di costruire un dialogo forte tra i custodi di questa identità, per darle nuova vita.

8 le cene proposte, tra ottobre e novembre, a bordo del Gustotram GTT per scoprire in città la cucina delle valli alpine: formaggi d’alpeggio, erbe alpine, patate di montagna, miele e tanto altro in abbinamento ai vini della Strada Reale dei Vini torinesi.

L’appuntamento è per sabato 9, 16, 23 e 30 ottobre e per sabato 6, 13, 20 e 27 novembre alle ore 21.00 in piazza Castello fronte Teatro Regio. Il costo della cena gourmet è di 55€ a persona.



MENU DI OTTOBRE

Carne cruda Coalvi e fonduta di Cevrin di Coazze

Lasagna di pasta verde, cipolla bionda di Andezeno e patate di montagna

Cappello del prete Coalvi brasato al freisa di Chieri e crostini di antichi mais piemontesi

Crostata di antiche mele piemontesi e crema al Genepy

Caffè Casa del Caffè Vergnano

Genepy Granger

Acqua minerale naturale e frizzante S. Bernardo

Selezioni di vini della provincia di Torino



MENU DI NOVEMBRE

Millefoglie di Mustardela della Val Pellice e fonduta di toma di Lanzo

Cannelloni di pasta sfoglia, Saras del Fen e Barbabuc

Rotolo di maialino farcito con Salampatata, fondo all’Erbaluce e patate di montagna

Panna cotta al fieno e miele delle valli alpine

Caffè Casa del Caffè Vergnano

Liquore Barathier Bernard

Acqua minerale naturale e frizzante S. Bernardo

Selezioni di vini della provincia di Torino

Per prenotazioni:

Servizi turistici – servizituristici@gtt.to.it – tel 011.5764733 / 011.5764750

www.gtt.to.it/cms/turismo/cene-in-movimento

Prenotazione esclusivamente via telefono per 3 o più persone.

Al progetto Turismo del Gusto/Tourisme du Goût hanno aderito partner italiani – Turismo Torino e Provincia, Ascom Confcommercio Torino e Provincia, CFIQ di Pinerolo (Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la Qualità), Turismo AlpMed, Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi (GAL EVV) – e il francese Réservation En Directe (R.E.D.)

Redazione Centrale TdG