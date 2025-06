Hayman’s Gin: tradizione, passione e artigianalità nel cuore di Londra

Immaginate di passeggiare per le strade di Balham, nel cuore di Londra, tra le case vittoriane e i piccoli negozi di quartiere

Basta un passo oltre l’ingresso di una distilleria nascosta tra le vie del sud della città per essere avvolti dal profumo di ginepro e spezie: benvenuti da Hayman’s Gin. Da oltre 160 anni, la famiglia Hayman rappresenta l’ultima famiglia a produrre Gin a Londra.

Una storia di famiglia dal 1863

La storia di Hayman’s inizia nel 1863, quando James Burrough, antenato della famiglia, diede il via a un’avventura destinata a lasciare un segno indelebile nel panorama del gin inglese. Da allora, la distilleria ha sempre lavorato secondo metodi artigianali, utilizzando solo botaniche di altissima qualità, tra cui ginepro, coriandolo, radice di angelica e scorze d’agrumi, unite a spezie selezionate e segrete di famiglia. Oggi, a dirigere l’azienda sono Miranda e James Hayman, quinta generazione di distillatori, che hanno scelto di preservare le tecniche di produzione del London Dry Gin nel pieno rispetto della tradizione.

Il London Dry Gin come da manuale

Ciò che rende Hayman’s un marchio così apprezzato nel mondo è la sua fedeltà al cosiddetto “True English Gin”: distillazione lenta in piccoli lotti nei tradizionali alambicchi di rame, utilizzo di alcool di cereali neutro e infusione a freddo delle botaniche per oltre 24 ore prima della distillazione. Questo metodo assicura una perfetta estrazione aromatica, esaltando le note fresche e speziate delle botaniche senza aggiungere zuccheri né aromi artificiali. Ogni bottiglia di Hayman’s rappresenta una celebrazione del gin più autentico, premiata in numerosi concorsi internazionali e apprezzata da bartender e appassionati di tutto il mondo. È una distilleria certificata B Corp, a conferma del suo impegno concreto verso la sostenibilità, le pratiche etiche e il rispetto dei più elevati standard ambientali e sociali.

Una gamma completa per ogni esigenza

La gamma Hayman’s oggi comprende diversi stili di gin, pensati per soddisfare le diverse occasioni di consumo. Oltre al classico London Dry, perfetto per il Gin Tonic o per un raffinato Martini, troviamo l’Old Tom, leggermente più morbido e dolce, ideale per i cocktail d’epoca. E ancora il fruttato Sloe Gin, ottenuto dalla macerazione di prugnole selvatiche, o l’intenso Royal Dock, omaggio al gin dei marinai inglesi. Un assortimento completo, che consente a ogni appassionato di scoprire le sfumature del distillato più amato della Gran Bretagna. Tra le novità della gamma troviamo anche il London Light, una versione innovativa a basso tenore alcolico (12,5% vol.) che mantiene intatto il profilo aromatico di un London Dry tradizionale. Perfetto per chi vuole un’esperienza più leggera senza rinunciare alla complessità e all’autenticità del gin.

La passione per l’innovazione nel segno della tradizione

Ma Hayman’s non significa solo passato: la distilleria è anche proiettata verso il futuro. L’azienda è infatti sempre attenta alle nuove tendenze del bere miscelato, collaborando con i bartender di tutto il mondo per creare drink iconici e sperimentare nuovi abbinamenti. Le loro bottiglie non mancano mai dietro i banconi dei migliori bar e i loro gin sono spesso protagonisti di eventi e masterclass, occasioni uniche per raccontare l’arte della distillazione e far assaggiare la loro straordinaria gamma.

Un’esperienza di gusto da vivere

Se passate da Londra, una visita alla distilleria Hayman’s è un must per qualsiasi amante del gin. Qui, tra alambicchi in rame e profumi di botaniche appena pestate, potrete scoprire tutti i segreti del London Dry e immergervi nel mondo affascinante di questo brand storico, assaggiando le loro espressioni più rare e originali. La distilleria Hayman’s si trova a Balham, nel sud di Londra, facilmente raggiungibile dal centro città, ed è aperta al pubblico per visite guidate e degustazioni.

Haymans è distribuito da Spirits & Colori : www.spiritsecolori.it

Redazione Centrale TdG