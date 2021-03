Grecia, dal 14 Maggio riapre al turismo con lo slogan “All you want is Greece”

Con lo slogan “All you want is Greece” (“La Grecia è tutto quello che vuoi), il Governo greco promuove la ripartenza ufficiale del turismo in Grecia dal 14 Maggio.

Una ventata di ottimismo che corrobora le speranze di un settore messo in ginocchio da oltre un anno dall’emergenza pandemica.

L’annuncio è avvenuto in occasione della conferenza stampa intitolata “Return to Greece: The journey to revive a unique experience has just started” (“Ritorno in Grecia: il viaggio per rivivere un’esperienza unica è appena iniziato”) trasmessa in tutto il mondo in diretta live dal Museo dell’Acropoli di Atene, nell’ambito della Fiera Internazionale del Turismo ITB di Berlino.

Il Ministro del Turismo ellenico, Signor Haris Theocharis ha fissato la data del 14 maggio quale inizio ufficiale della stagione turistica 2021 in Grecia, accompagnando l’annuncio con lo slogan della nuova campagna promozionale per il Turismo Greco, “All you want is Greece” (“La Grecia è tutto quello che vuoi”).

“Tenendo sempre presente la fedele attuazione dei protocolli sanitari, aspiriamo ad aprire il turismo in Grecia il 14 maggio” – ha sottolineato il Ministro del Turismo. “Fino ad allora, abbiamo in programma di rimuovere gradualmente le restrizioni, sempre se ciò sarà consentito dalle stime degli infettivologi riguardo lo sviluppo della pandemia. Ad esempio, abbiamo pianificato per Aprile l’implementazione pilota delle misure di sicurezza che nella prima fase riguarda i visitatori provenienti dai paesi dell’Unione Europea, così come per altri paesi dove la vaccinazione è progredita, come Israele. Sottolineo però che tutte le date di apertura sono indicative e possono cambiare a seconda dello sviluppo delle circostanze “.

Forte del successo dell’apertura del turismo nel 2020, il Ministero del turismo ellenico, in collaborazione con agenzie e organizzazioni statali, ma anche con il settore privato, ha annunciato la creazione di “protocolli specializzati per ogni attività e formato migliaia di loro dipendenti. Abbiamo lavorato a stretto contatto con aziende del settore e i protocolli sono stati implementati in modo esemplare. Abbiamo adottato l’innovativo sistema ‘EVA’ per il campionamento turistico, ottenendo una precisione di previsione 4 volte superiore rispetto ad altri metodi”. “Infine, abbiamo accolto e ospitato in Grecia più di 1,5 milioni di turisti tedeschi, su un totale di 6 milioni di visitatori nel 2020. Tutte queste persone hanno goduto di un’esperienza di vacanza unica in Grecia, pur rimanendo completamente al sicuro”.

Ai vantaggi ineguagliabili della destinazione turistica Grecia, il Governo greco si impegna ad offrire e garantire sicurezza ai turisti che sceglieranno il Paese nel 2021, come i protocolli sanitari di base applicati ai visitatori ed un rafforzamento delle strutture del Sistema Sanitario Nazionale in tutte le destinazioni della Grecia, con priorità alla vaccinazione delle persone che si occupano della fornitura di servizi turistici, parallelamente alle fasce deboli della popolazione locale.

In particolare, sarà consentito l’ingresso ai viaggiatori che saranno stati vaccinati, o avranno l’immunità a seguito della guarigione o saranno stati trovati negativi al COVID-19 con un recente test. Inoltre, come ha sottolineato il Ministro, “tutti i turisti potrebbero essere sottoposti a test a campione, come l’anno scorso. Tuttavia, una differenza significativa rispetto allo scorso anno sono i ‘test rapidi’, grazie ai quali la quarantena per i casi positivi inizierà, senza le 24 ore di attesa come nel 2020”.

“Il costo del ricovero o di qualsiasi altra azione imposta, con l’obiettivo di tutelare la salute di turisti, professionisti e cittadini, sarà a carico dello Stato greco, ha chiarito il Sig. Haris Theocharis, sottolineando anche che “ciò che si applica ai cittadini greci, si applicherà anche ai turisti, senza alcuna differenza o eccezione, come ad es. l’uso obbligatorio della mascherina nei luoghi pubblici”.

Carmen Guerriero