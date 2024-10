Gran Canaria: un viaggio di famiglia tra natura, cultura e divertimento

Scoprire Gran Canaria con la propria famiglia significa vivere un’avventura che va oltre la classica vacanza

Quest’isola nell’Atlantico, nota come il “Continente in Miniatura”, riesce a combinare in modo straordinario paesaggi mozzafiato, antiche tradizioni e esperienze a contatto con la natura. Ecco un itinerario speciale per esplorare il cuore più autentico dell’isola, riscoprendo quel “lessico familiare” fatto di emozioni e momenti condivisi.

Un viaggio tra due mondi: Terra e Acqua

Il nostro itinerario inizia in un angolo magico dove la terra incontra il mare: la laguna di La Marciega, nata alla foce del burrone di La Aldea de San Nicolás. Questo luogo, con il suo silenzioso osservatorio ornitologico, è il punto ideale per avvicinarsi a una natura incontaminata, ammirando specie di uccelli che qui trovano il loro habitat perfetto. Ma la magia non si ferma qui. A pochi passi sorge il Centro de Interpretación Los Caserones, dove si può percorrere un viaggio nel tempo attraverso le storie degli antichi insediamenti umani che hanno popolato la zona. Camminando tra i sentieri segnalati della foresta di tarajales, pianta autoctona, ci immergiamo in un contesto quasi surreale, accompagnati dai racconti della fauna notturna locale: dai pipistrelli di montagna alle libellule che animano il crepuscolo.

Un tuffo nel passato di Vegueta

Gran Canaria non è solo natura, ma anche cultura e storia. Vegueta, il cuore storico di Las Palmas de Gran Canaria, è un vero e proprio libro di storia a cielo aperto. Passeggiando per le sue strade acciottolate, ci lasciamo trasportare attraverso i secoli, esplorando il Centro Atlántico de Arte Moderno, che ospita una vasta gamma di mostre d’avanguardia, e il Museo Canario, custode di antichi reperti e mummie aborigene. Ogni angolo di Vegueta sussurra storie di un passato che l’isola conserva gelosamente, perfetto per far scoprire ai più piccoli l’affascinante intreccio di culture che la caratterizza.

Dove la luce si fa guida

Ad Artenara, presso il Centro de Interpretación del Paesaggio Culturale di Risco Caído e i Monti Sacri di Gran Canaria, la luce diventa protagonista. All’interno di una grotta ricreata a grandezza naturale, si può osservare il fenomeno unico del fascio di luce che, attraverso un’apertura, segna il passaggio delle stagioni e celebra gli equinozi e i solstizi. Questo suggestivo calendario astronomico, che ha scandito per millenni la vita degli antichi abitanti dell’isola, affascina e stupisce. E la magia della luce continua nella pineta di Tamadaba, dove il sole filtra tra gli alberi in un gioco di chiaroscuri che rende ancora più affascinante l’esplorazione di questa area dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Agaete: un microcosmo di meraviglie

Ci sono luoghi a Gran Canaria che sembrano contenere un intero mondo al loro interno. Agaete è uno di questi. Con le sue acque cristalline, le scogliere a picco sul mare e i tramonti che sembrano non finire mai, questo angolo di paradiso è una meta imperdibile. Le piscine naturali di Las Salinas invitano a un tuffo rinfrescante, mentre la vicina Valle di Agaete, con le sue piantagioni di caffè e i profumi dei frutti tropicali, regala una parentesi di pace e relax. Una pausa perfetta per ritrovare quel ritmo lento che si accorda con il battito dell’isola.

Avventure in mare aperto: alla scoperta dei delfini

Gran Canaria è un’isola che si esplora non solo via terra, ma anche dal mare. L’emozione di avvistare un gruppo di delfini che si muovono agilmente tra le onde è un’esperienza che difficilmente si dimentica. Durante un’escursione in barca, si ha l’opportunità di osservare da vicino queste creature socievoli e giocose, che comunicano tra loro con gli ultrasuoni e si muovono in armonia, come una vera famiglia. E anche se non dovessimo avvistarli, la sensazione di libertà data dal vento tra i capelli e dalla vista della costa che si allontana è un dono che il mare di Gran Canaria sa regalare.

Divertimento per tutti: i Parchi Tematici dell’Isola

Se c’è una cosa che non manca mai a Gran Canaria, è la varietà di attività e parchi tematici adatti a tutta la famiglia. Dalle ricostruzioni del Far West, ai parchi avventura tra rapaci e attrazioni acquatiche, l’isola è un vero parco giochi a cielo aperto. Ogni parco racconta una storia, ogni esperienza aggiunge un capitolo a questo racconto familiare che ci accompagna per tutto il viaggio. E alla fine, l’acqua, elemento onnipresente a Gran Canaria, diventa il filo conduttore che lega insieme le avventure vissute, invitandoci a un ultimo tuffo in uno dei numerosi parchi acquatici.

Dove i quattro elementi si incontrano

Il nostro viaggio si chiude sulla spiaggia di Maspalomas, con le sue maestose dune che si estendono a perdita d’occhio. Qui ci troviamo in un luogo in cui i quattro elementi della natura si fondono armoniosamente: l’acqua dell’oceano che bagna la sabbia dorata, l’aria che soffia dolcemente e porta con sé il profumo di sale, la terra che scricchiola sotto i piedi e il fuoco, rappresentato dagli antichi vulcani che disegnano la sagoma dell’isola. Questo angolo di paradiso è il posto perfetto per lasciarsi andare e abbandonare ogni pensiero, con la consapevolezza che un viaggio a Gran Canaria non è solo una vacanza, ma una collezione di istanti preziosi che riscrivono il nostro lessico familiare, fatto di momenti semplici e ricchi di significato.

Gran Canaria ti aspetta, pronta a svelarti tutti i suoi segreti e a regalarti emozioni che resteranno impresse nella memoria di tutta la famiglia.

Per approfondimenti:www.gracanaria.com

Silvia Donatiello