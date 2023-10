Gran Canaria, nel fondo del mar

Gran Canaria offre molti luoghi per scoprire la biodiversità e la bellezza dei suoi fondali marini facendo snorkeling e immersioni

Si può volare sotto il mare? Un abitante dei fondali di Gran Canaria dimostra che è possibile. Lo fa con assoluta parsimonia, quasi al rallentatore, smuovendo appena l’acqua intorno a sé mentre si muove con il suo aspetto da farfalla svolazzando nell’oceano. La grazia magnetica di questo tipo di pesce razza è solo una delle meraviglie che attendono chi si addentra nelle profondità dell’isola.

Tutto sembra fondersi e confondersi nel passaggio dalla terraferma all’Atlantico. In realtà, anche sotto il mare di Gran Canaria ci sono delle nuvole. Nel loro caso, sono illuminate dall’argento e dall’oro scintillante delle ombrine e delle mormore, pesci che non hanno problemi a essere osservati a distanza ravvicinata dai visitatori.

I 230 chilometri che delimitano la silhouette di Gran Canaria offrono molteplici siti per immersioni a tutti i livelli e in qualsiasi periodo dell’anno, grazie al fatto che la temperatura varia dai 18 gradi dell’inverno ai 24 del resto dell’anno. Questo rende facile intravedere l’universo blu in immersioni che possono iniziare ai piedi di un molo, di una cala o sul lungomare di un villaggio con case colorate come i pesci che brulicano lungo la costa.

Inoltre, lo snorkeling e le immersioni subacquee a Gran Canaria sono favoriti dalla professionalità dei club e delle scuole che permettono di scoprire la personalità dei fondali dell’isola, caratterizzati dalla biodiversità, dall’abbondante presenza di specie endemiche e dalle capricciose formazioni geologiche possibili solo nelle zone scolpite dall’attività vulcanica.

A Gran Canaria ci sono molte porte verso un altro mondo all’interno di questo mondo. Alcuni degli spot di immersione più interessanti, oltre a essere sicuri per le precauzioni che si devono sempre prendere in mare e adatti allo snorkeling, sono estremamente accessibili da terra, come Taliarte, Playa de Cabrón o Risco Verde a sud-est e Caleta Baja e Sardina de Gáldar, Las Merinas de Agaete e Las Canteras a nord, per citarne alcuni.

L’avventura può iniziare a poca distanza da un piccolo molo dove ogni giorno vanno e vengono i pescherecci, come alla foce delle acque calme tra il porto di Taliarte e la spiaggia di Melenara. Una piattaforma rocciosa è l’anticamera di un prato sottomarino. Questa prateria marina offre riparo e sostentamento a un arcobaleno mobile di salpe, pesci pappagallo, symphodus trutta e donzelle pavonine.

Anche polpi e granseole salgono sul palcoscenico di questa rappresentazione, che si svolge ogni giorno, per prendere parte a uno spettacolo che sembra essere diretto a breve distanza dal Nettuno di bronzo che domina la baia. Insieme allo snorkeling, questa è un’opzione molto adatta a chi fa immersione per le prime volte o ama le immersioni notturne, poiché lo spettacolo continua dopo il tramonto con l’incorporazione di vari tipi crostacei e, con un po’ di fortuna, anche dei calamari che lasciano le profondità in cerca di cibo.

La varietà di paesaggi di Gran Canaria ha una sua versione marina. La spiaggia di Cabrón è una delle pagine più belle di questo libro scritto in inchiostro blu. Il Veril è una città sommersa piena di cavità abitate da murene, ombrine cirrose con i loro costumi bianchi a pois, priacanthidi o mostelle lucenti, mentre il fondo sabbioso è punteggiato di cefali. Lo sguardo penetrante di cernie e meri, insieme alle frequenti irruzioni di barracuda e ricciole, rendono completa la sensazione di sentire il battito degli oceani.

Un lampo blu attraversa improvvisamente lo specchio d’acqua del Risco Verde, all’estremità settentrionale della Playa de Arinaga. È una fula, un pesce piccolo ma molto territoriale. I suoi occhi, enormi rispetto alle sue dimensioni, lanciano uno sguardo tra lo scrutatore e lo sfidante. Le viejas, un tipo di pesce pappagallo autoctono, sono concentrate a rosicchiare le rocce per strappare alghe e crostacei, una dieta che le rende una prelibatezza. Ogni boccone è un tuffo. Esistono ancora, tra l’altro, pescatori che li catturano con una canna sormontata da un corno di capra lucidato. Quando la notte stenderà il suo manto sulle profondità, sarà il momento degli squali angelo in questo luogo cullato dal rumore delle onde.

Da Punta de Maspalomas si apre la fascia marina della Riserva della Biosfera di Gran Canaria, 35.000 ettari di tesori sommersi che si estendono fino al Puerto de las Nieves di Agaete. Parte di questa ricchezza può essere contemplata con un semplice paio di occhiali e un boccaglio da qualsiasi spiaggia del sud di Gran Canaria o attraverso i servizi di un’agenzia specializzata in immersioni.

Gli azzurri del cielo e dell’Atlantico si intrecciano nel sud di Gran Canaria, i cui fondali nascondono navi affondate che sono state trasformate in feste marine. È il caso dei relitti di un antico peschereccio, il Cermona II e dell’ex imbarcazione da diporto Meteor II. Qui la vita si costruisce sulle rovine del passato. A Baja de Pasito Blanco, l’immagine delle delicate palme di seta che ondeggiano nelle correnti conferma la profonda poesia del mare.

Per scoprire questi luoghi pieni di mistero e vitalità, è necessario raggiungere i siti in barca e disporre di equipaggiamento specializzato, come nel caso della barriera artificiale di Arguineguín. Sul fondo sabbioso di questa piccola Atlantide sorgono popolazioni di anguille che alzano i loro corpi allungati come fossero periscopi, osservandoci dalle profondità di questo regno di luci e ombre.

A Las Merinas, sulle pendici del monumento naturale di Dedo de Dios di Agaete, un pinnacolo di pietra che ha ceduto a una tempesta nel 2005, un gruppo di rocce crea una città sommersa con un importante censimento di coralli, anemoni giganti e gamberi pulitori.

Al centro della costa settentrionale di Gran Canaria, Caleta Baja offre la possibilità di nuotare accanto a banchi di martin pescatori e mante giganti. A due passi da qui, a Sardina, basta scendere le scale del molo per iniziare il viaggio nelle acque di questa baia protetta dall’oceano e dal vento, come ben sanno i cavallucci marini, squali angelo, jack striati, pesci spugna, boga e barracuda boccagialla.

I confini sfumati tra mare e terra a volte scompaiono del tutto. È successo in più di un’occasione a Las Palmas de Gran Canaria. La Cattedrale di Santa Ana e altri edifici di spicco della città sono stati costruiti con materiale estratto dalla Barra de la Playa de las Canteras. Questa barriera corallina si estende per più di due chilometri, a duecento metri dalla riva, e fa di Las Canteras una vetrina di vita marina quasi a colpo d’occhio, ai piedi di una grande città che ha qui il suo riflesso sottomarino, come accade anche a Baja Fernando, nella baia di Confital, all’ombra dei vulcani.

Ma molto prima della città, la natura aveva già eretto la sua cattedrale. È questo il nome dato alla struttura subacquea situata a pochi minuti di barca dalla costa. L’immersione inizia all’imboccatura di una grotta che conduce a un susseguirsi di volte, corridoi e cavità piene di ricci di mare, gamberi, boga, le donzelle pavonine e perchie. Questo tempio atlantico è anche il punto di osservazione perfetto per il passaggio di specie pelagiche, come ricciole e barracuda boccagialla, che portano con sé l’eco dei sette mari a risuonare tra le pareti di questa cattedrale senza campanile.

Silvia Donatiello

Info: www.grancanaria.com e www.grancanariablue.com