Gradis’ciutta apre le sue porte per un evento nel nome del vino, della cultura e della musica

Sabato 26 ottobre 2024, la cantina biologica nel cuore del Collio ospiterà la presentazione del libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino” di Angelo Peretti, accompagnata da momenti musicali e degustazioni, nell’ambito del Jazz & Wine of Peace 2024.

Gradis’ciutta, cantina per la produzione di vini biologici nel cuore del Collio, nell’ambito del festival Jazz & Wine of Peace organizzato da Controtempo, è lieta di ospitare la presentazione del libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino” di Angelo Peretti che avrà luogo sabato 26 ottobre 2024 al Borgo Gradis’ciutta.

La cantina di San Floriano del Collio è orgogliosa di accogliere un evento che celebra il vino nelle sue molteplici dimensioni, trasformando così Gradis’ciutta in un palcoscenico di cultura, musica e riflessione. In questo incontro tra la letteratura di Angelo Peretti, la musica raffinata del duo Jazz&Taste e il fascino di un luogo profondamente radicato nel territorio, il vino diventa protagonista a tutto tondo, capace di evocare emozioni e significati che vanno oltre la semplice degustazione.

“Per noi il vino è molto più di un prodotto: è un’espressione della nostra identità, un legame profondo con la terra e le persone che la abitano. Ospitare un evento come questo, dove si intrecciano cultura e convivialità, rappresenta pienamente la nostra visione del vino come esperienza che coinvolge tutti i sensi,” afferma Robert Princic, titolare della cantina Gradis’ciutta. “Siamo felici di poter condividere la nostra passione e il nostro lavoro con chi, come noi, crede che il vino sia una porta verso emozioni, riflessioni e momenti di pura bellezza e condivisione.”

Dalle ore 14:00 alle 15:00, il pubblico sarà condotto in un viaggio tra le pagine dell’autore, che con questo volume offre una riflessione profonda ed emozionante sull’atto del bere vino, considerato non solo come esperienza sensoriale, ma anche intellettuale e spirituale. Dialogherà con l’autore, Gabriele Giuga, giornalista del Messaggero Veneto e profondo conoscitore del settore enogastronomico. Il libro non è solo una guida, ma un insieme di “esercizi” che mescolano narrativa, poesie, aneddoti e consigli su 180 vini, offrendo al lettore un’esperienza coinvolgente e ricca di spunti di riflessione.

Prima della presentazione, dalle 13:00 alle 14:00, il pubblico potrà immergersi nell’atmosfera magica creata dal duo Jazz&Taste, con Paolo Peruzzi al vibrafono e Luca Zennaro alla chitarra. Il loro intreccio musicale delicato e brillante farà da preludio perfetto alla conversazione letteraria, creando un ponte ideale tra l’arte del vino e la musica jazz.

Per concludere in bellezza, alle 18:30 nella sede della cantina di San Floriano del Collio si terrà un concerto del Joe Hertenstein Trio, con Ray Anderson, per una serata di musica jazz di altissimo livello.

Tra le note musicali che si fonderanno con il profumo dei vini e le pagine del libro di Angelo Peretti, Gradis’ciutta si conferma una cantina che non solo produce eccellenza, ma sa anche raccontarla e condividerla, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza indimenticabile, capace di lasciare un segno profondo nell’anima di chi la vive.

Con il libro “Esercizi spirituali per bevitori di vino” (Edizioni Ampelos) il giornalista veronese Angelo Peretti affronta un percorso narrativo inedito per il mondo vitivinicolo. Generalmente, infatti, il tema del vino è oggetto di manuali tecnici e di guide alla degustazione, mentre è raro che costituisca, come in questo caso, la prospettiva in base alla quale interpretare i pensieri e le azioni degli esseri umani e le necessità dei loro corpi, delle anime e delle menti. Attraverso novanta brevi capitoli a cavallo tra il racconto e il saggio, Peretti si pone l’obiettivo di condurre il lettore a riscoprire i contenuti emozionali e intellettuali – ossia “spirituali” – del bere e del vivere. Lo fa sulla scorta di un’esperienza più che trentennale nel settore, sviluppata attraverso la redazione di centinaia di articoli e la stesura di piani strategici per varie denominazioni di origine.

Ogni singolo capitolo degli Esercizi spirituali per bevitori di vino prende spunto da romanzi, aneddoti, poesie, canzoni che hanno a che fare con tutt’altro rispetto al vino. Un’intervista di Playboy al fondatore di Apple, Steve Jobs, è l’occasione per parlare dei timori delle persone comuni di fronte ai mostri sacri del vino e della vita pubblica. Una lettera scritta dallo stilista Giorgio Armani durante la prima ondata di Covid-19 fa riflettere sull’eleganza e sulla cafonaggine di certi vini e di certi individui. Il ricordo dei primi astronauti sulla luna fa comprendere come il senso di appartenenza a una comunità costituisca il fondamento sia della convivenza civile, sia della tipicità dei vini di un dato territorio. Le confessioni degli amanti delusi nelle rubriche online dei cuori solitari danno modo di ragionare sulla cecità dell’amore e sui difetti dei vini.

In parallelo, la logica stringente e l’ironia talora dissacrante dell’autore smantellano, uno dopo l’altro, i falsi riti di quei sedicenti intenditori che pretendono di ergersi a sacerdoti dell’enologia. L’intento è quello di aiutare il lettore a godere appieno del piacere di un gesto naturale come il condividere un bicchiere di vino con le persone care. Per chi poi volesse approfondire i propri “esercizi spirituali” anche a tavola, Angelo Peretti suggerisce per ciascun capitolo due vini, uno italiano e uno straniero, coerenti con il contenuto di volta in volta trattato: la scelta si ripartisce fra etichette note e bottiglie meno conosciute, per un totale di centottanta vini.

L’immagine di copertina di Esercizi spirituali per bevitori di vino è stata creata da Elisa Costa per lo studio Labeldesign.

Info in breve

Angelo Peretti

Esercizi spirituali per bevitori di vino

Edizioni Ampelos

Pagine 288

Prezzo di copertina: 25 euro

ISBN: 978-88-31286-06-0

Angelo Peretti (Garda, 1959) si occupa di vino come giornalista e critico da più di trent’anni. Dirige il giornale on line The Internet Gourmet. Ha collaborato con alcune delle maggiori guide italiane dei settori del vino, dell’olio e della ristorazione, ha redatto piani strategici per vari consorzi di tutela e ha pubblicato manuali sui vini italiani e sugli abbinamenti tra cibo e vino, tra cui Vini e spumanti e Il Vino. Gli abbinamenti ideali, entrambi per Giunti Editore. Nel suo Esercizi spirituali per bevitori di vino, pubblicato da Edizioni Ampelos, traccia una modalità innovativa di “leggere” il vino, a cavallo tra narrativa e saggistica: il libro gli è valso il premio Michele D’Innella della guida Vinibuoni d’Italia e del Touring Club Italiano e il riconoscimento internazionale di autore dell’anno da parte dei Wine Travel Awards, consegnatogli durante la London Wine Fair, nonché il terzo premio per la saggistica da parte del Premio Mario Soldati.

Redazione Centrale TdG