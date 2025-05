Giuseppe Gabellone espone al PALAZZOIRREALE di Canelli

Dal 18.05 al 28.09.2025 a cura di Giorgio Galotti

“Giuseppe Gabellone” è il secondo appuntamento espositivo del centro di arte contemporanea PALAZZOIRREALE a Canelli, nel Monferrato, nato nel 2024 da un’idea di Polina Bosca e voluto dalla famiglia Bosca alla guida dell’omonima casa spumantiera.

Aperta al pubblico dal 18 maggio al 28 settembre 2025, la mostra – a cura di Giorgio Galotti, con la quale prosegue il progetto PALAZZOIRREALE, sotto la responsabilità creativa di Diana Berti – presenta un corpus di nove opere, tra sculture e fotografie, oltre a una nuova produzione site-specific, diffuse negli spazi dell’azienda e nelle antiche cantine “Cattedrali Sotterranee” Patrimonio Mondiale dell’Umanità per l’Unesco.

Con la mostra di Giuseppe Gabellone, PALAZZOIRREALE torna a offrire al pubblico un’esperienza culturale che pone in relazione i linguaggi contemporanei con i luoghi della migliore produzione vinicola italiana, depositari di antiche tradizioni.

Il programma dello spazio prevede il coinvolgimento di figure di riferimento dell’arte contemporanea e privilegia i linguaggi sperimentali, a sottolineare la propensione innata di Bosca all’innovazione, con l’obiettivo di comporre nel tempo una collezione che diventi parte del patrimonio del Monferrato.

L’intervento immaginato da Giuseppe Gabellone appositamente per l’occasione è un racconto visivo in cui ogni traccia, disseminata nelle sale, punta all’unico obiettivo di individuare un orizzonte, inteso come linea, meta o apparizione misteriosa, che possa coinvolgere il pubblico a livello esperienziale e proseguire a svelare le storiche aree di produzione della casa spumantiera Bosca.

Fulcro dell’esposizione, è l’opera inedita “Tramonto scivola”, del 2025, immaginata per l’ampia sala della “linea di produzione” dell’azienda: un proiettore motorizzato che movimenta un quadrato giallo fatto di luce e ridefinisce lo spazio, entrando in dialogo con l’architettura degli ambienti. L’opera detta il ritmo, la tensione e le cromie degli altri lavori presenti in mostra, per offrire al visitatore un paesaggio ricco di stimoli intellettuali e sensoriali.

Il percorso parte dalla fotografia “Testa capovolta” (2024), posizionata all’ingresso per accogliere i visitatori e introdurli in un universo narrativo parallelo, esplora le aree industriali attraverso un racconto scandito da bassorilievi, una fotografia disposta a pavimento e una serie di fusioni in stagno a parete realizzate per l’occasione. Oltre la vetrata è collocata la prima delle due sculture luminose “Untitled” (2018), che delinea un paesaggio che si estende oltre lo spazio espositivo, in grado di sollecitare le pupille a adattarsi alla lenta pulsazione dell’opera composta da una struttura in acciaio sulla quale si susseguono lampadine luminose.

La mostra si conclude nelle antiche cantine Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. Qui è collocata la seconda “Untitled”, sempre del 2018: immaginata come punto di arrivo, si tratta di una lanterna sovradimensionata che convive con il buio e gli odori organici delle gallerie sotterranee dove riposano e fermentano le uve. La natura dell’opera aumenta la percezione e la profondità dello spazio, non sottolineandone le fattezze ma manifestandosi come presenza autonoma che abita il luogo, vive la sua storia e ne amplifica il mistero.

ELENCO DELLE OPERE

Giuseppe Gabellone, Untitled, 2018, struttura d’acciaio, lampadine, circuito elettrico, 190x180x180 cm (treppiede), 14x9x566 cm (lampada)

Giuseppe Gabellone, Untitled, 2018, struttura d’acciaio, lampadine, circuito elettrico, 190x180x180 cm (treppiede), 14×180×399 cm (lampada)

Giuseppe Gabellone, Tramonto scivola, 2025, proiettore motorizzato, treppiede d’acciaio, dimensioni ambientali

Giuseppe Gabellone, Fiore, 2011, serigrafia a due colori su carta, 172x132x5 cm

Giuseppe Gabellone Untitled, 2024, pittura acrilica, resina acrilica e fibra di vetro, 243×202 cm

Giuseppe Gabellone, Testa capovolta, 2024 pigment print on paper, 29.2×44 cm

Giuseppe Gabellone, Untitled, 2025, fusione di stagno, 28×21,5 cm

Giuseppe Gabellone, Untitled, 2025, fusione di stagno, 27×21 cm

Giuseppe Gabellone, Untitled, 2025, fusione di stagno, 28,5×24 cm

Scheda della mostra

Titolo: Giuseppe Gabellone

A cura di: Giorgio Galotti

Responsabile creativo: Diana Berti

Commissionato da: Bosca S.p.A.

Sede: PALAZZOIRREALE, Via Luigi Bosca 2, Canelli (AT)

Date: 18 maggio – 28 settembre 2025

Opening: sabato 17 maggio, ore 18

Orari: sab–dom, ore 11–13.30 e 14.30–19.30. Gio–ven su prenotazione

Info al pubblico: +39 335 6322771 – info@palazzoirreale.com – www.palazzoirreale.com

