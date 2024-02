Degustando: 10 Chef alle OGR presso Snodo

Degustando torna a Torino, questa volta alle OGR presso Snodo. 10 Chef da tutta Italia, tra cui 4 stellati Michelin, prepareranno 10 piatti accompagnati da altrettante specialità del territorio, vini e drink. L’appuntamento è alle OGR, mercoledì 28 febbraio alle ore 20:00

Era partito come un format solo torinese, con protagonisti provenienti dai migliori ristoranti della città. Oggi invece, Degustando è cresciuto e ha cominciato a portare a Torino chef di tutta Italia, riuniti per una sera in un’unica, grande cucina.

La nuova edizione si terrà mercoledì 28 febbraio in una delle location più affascinanti del capoluogo piemontese: le Officine Grandi Riparazioni, note come OGR, all’interno di Snodo, il ristorante della struttura.

Tra le atmosfere post-industriali di quelle che nel XIX secolo erano delle officine ferroviarie, gli chef serviranno i propri piatti accompagnati da grandi vini, cocktail ed eccellenze gastronomiche del territorio.

Per gli ospiti sarà un’occasione per mangiare in dieci ristoranti diversi contemporaneamente, immergendosi in filosofie di cucina vicine e lontane, per un viaggio di gusto sorprendente dalla prima all’ultima portata.

L’appuntamento è mercoledì 28 febbraio alle ore 20:00 presso il ristorante Snodo all’interno delle OGR, in corso Castelfidardo 22 a Torino.

ALCUNI CHEF E I LORO PIATTI

Chef Giuseppe di Iorio da Aroma Restaurant (Roma), 1 stella Michelin: Involtino di pesce spada, la sua maionese con caciocavallo, pinoli e uvetta

Chef Raffaele Amitrano da Mammà (Capri), 1 stella Michelin: Caponèt di ricciola con colatura di pomodoro marinata all'acqua di mare e ricotta di bufala

Chef Marcello Trentini da Magorabin (Torino), 1 stella Michelin

Chef Raffaele Lenzi da Il Sereno al lago di Como (Como), 1 stella Michelin: Lingua di vitello cotta in brodo di cinque spezie e salsa chimichurri

Chef Kevin Giovanetti da Raffaleo (Torino)

Chef Jacopo Bondesan da Oyster Lounge (Torino): Risotto, barbabietola, ostriche e chévre

Chef Stefan Kostandof da Kadeh (Torino): Cerkez tavugu – Pollo alla circassa

Chef Claudio e Anna Vicina da Casa Vicina (Torino): Torta di Ivrea al cucchiaio

Chef Federico Girone da Madama Piola (Torino): Manzo, acciuga, nocciola e tartufo

Chef Alexander Robles da Azotea (Torino): Moqueca di cozze e gamberi su una base di latte di cocco, pomodoro, curcuma, peperoncino, cipolle, coriandolo

ALCUNE DELLE CANTINE VINICOLE PRESENTI

Come da tradizione Degustando, l’abbinamento con i vini è stato fatto tenendo conto dei piatti degli Chef e coinvolgendo sia cantine blasonate che piccoli produttori.

Mascarello Michele & Figli

Fontanafredda

Gancia

Diego e Damiano Barale

Cascina Goregn

Gringhigna

Paolo Fasolo

ALCUNI DEI PRODUTTORI PRESENTI

Grano Fornai in Fermento: pane e focacce

Caseificio Ceresa: formaggi

Mintriga: distillati

INFO & PRENOTAZIONI

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria a questo link: https://shop.tobevents.it/event/degustandoogr/

In fase di acquisto sarà possibile prenotare anche l’after party.

In caso di impossibilità a presentarsi all’evento, il biglietto è cedibile (previa comunicazione a accrediti@tobevents.it), ma non rimborsabile.

Per maggiori informazioni: 011 19478575

Degustando è una standing dinner. Per tanto, non sono previsti posti a sedere.

