Dal 12 al 14 febbraio 2024 il prossimo Wine Paris & Vinexpo Paris

“L’industria del vino e degli alcolici oggi è un mondo ad un bivio. Deve affrontare molteplici sfide come il cambiamento climatico, le mutevoli aspettative dei consumatori, i conflitti geopolitici sullo sfondo di questioni economiche e commerciali. In questo contesto, tutta la filiera del vino e degli alcolici è alla ricerca di soluzioni che ne supportino la necessaria evoluzione… Oltre al grande successo commerciale, che anche quest’anno si conferma (aumento del 28% della superficie, apertura di un nuovo padiglione dedicato ai produttori internazionali), Wine Paris & Vinexpo Paris è un evento che facilita gli scambi per dare risposte alle problematiche di oggi e di domani. Il suo posizionamento a Parigi, la reputazione del suo marchio, conosciuto da oltre 40 anni, la ricchezza e la qualità della sua offerta di contenuti, il suo legame intimo e appassionato con gli operatori della filiera, lo rendono un evento unico. Un evento pieno di anima che attrae, riunisce, muove le linee, apre nuovi territori e accelera i cambiamenti di un’intera professione. Abbiamo riunito tutti questi elementi in un unico luogo e tempo per rendere Wine Paris & Vinexpo Paris l’evento strategico dell’inizio del 2024. Appuntamento dal 12 al 14 febbraio 2024 a Paris Expo Porte de Versailles!”

Questa la premessa di Rodolphe Lameyse, Direttore Generale di Vinexposium, nella presentazione alla stampa italiana di uno degli eventi enologici più attesi del 2024, il Wine Paris & Vinexpo Paris, in cui ha trattato argomenti e aspetti salienti della prossima fiera parigina.

L’edizione 2024 sarà una vetrina mondiale del dinamismo del settore del vino e degli alcolici. Tra i 50 paesi riuniti, la Francia rappresenta il primo paese espositore con tutta la diversità dei suoi territori vinicoli riuniti per tre giorni. Accanto ai produttori di vino indipendenti e ai grandi operatori, il salone riunisce un numero maggiore di grandi marchi rispetto alle precedenti edizioni e attira ancora nuovi produttori francesi (+8% di superficie espositiva dedicata alla Francia).

L’Italia, che ha perso la sua posizione di primo produttore di vino al mondo per la prima volta in sette anni, rimane il secondo produttore di vino espositore.

Rinomata per la sua lunga tradizione vinicola, i suoi territori e la qualità dei suoi vini, l’Italia possiede 400 vitigni classificati in varie denominazioni.

Il più antico produttore di vino del mondo è al centro di questa nuova edizione di Wine Paris & Vinexpo Paris, occupando il 75% della superficie supplementare rispetto all’edizione precedente. Per la prima volta a Parigi, l’Italia beneficerà di un intero padiglione (padiglione 2.2).

Quasi tutti i vigneti delle regioni italiane saranno presenti. Significativa la presenza dell’Agenzia ICE, del Consorzio Istituto Marchigiano di Tutela Vini, dei Vini del Piemonte e il ritorno della prestigiosa Italian Signature Wines Academy, accanto alle regioni Sicilia, Puglia, Calabria, al Consorzio Vino Chianti Classico, l’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, l’Enoteca Regionale Emila Romagna e il Consorzio Tutela del Vino Conegliano Prosecco.

Le tendenze di consumo di vino e alcolici sono in continua evoluzione, influenzate da una moltitudine di fattori, che vanno dalle preferenze personali agli sviluppi culturali, sociali ed economici. Nonostante un rallentamento del consumo complessivo di vini e alcolici, la tendenza del consumatore è quella di scoprire nuovi orizzonti, con il desiderio di nutrire la propria curiosità con un’ampia varietà di denominazioni, vitigni, territori, ecc.

I vini del nuovo mondo stanno guadagnando popolarità. Alcuni stanno vincendo premi, come i vini americani, i grandi vincitori dei Decanter World Wine Awards nel 2023 (con 265 medaglie). Insieme agli Stati Uniti sul podio dei vini stranieri pluripremiati, anche i vini cinesi fanno notizia con 274 vini cinesi premiati nel 2023, tra cui i vini rossi secchi dello Xinjiang, del Ningxia e dello Shandong, che quest’anno hanno vinto le medaglie d’oro cinesi.

Anche il mercato degli alcolici è molto vivace con alcolici prodotti a tutte le latitudini. Un’apertura mentale che premia il pisco, il mezcal e la tequila, mentre il whisky seduce gli indiani, il rum il Regno Unito e il cognac il Giappone. Senza dimenticare il sake, un distillato fermentato complesso che viene sempre più importato in Occidente.

Tra le tendenze sorprendenti osservate negli ultimi anni a Wine Paris & Vinexpo Paris, i vini No/Low, ossia “senza alcol” e a “basso contenuto alcolico”, stanno attirando un numero crescente di consumatori. Se i Millennials e la Generazione Z giocano un ruolo di primo piano in questa evoluzione (il 44% dei consumatori No/Low ha un’età compresa tra i 18 e i 25 anni – fonte Sowine/ Dynata 2023), il trend è riscontrabile sulle tavole dei ristoranti stellati Michelin e nessuna nazione ne è immune. Francia, Germania, Finlandia e Paesi Bassi sono nelle prime posizioni per la richiesta di vino analcolico.

Per quanto riguarda il vino a bassa gradazione alcolica, la Norvegia, gli Stati Uniti e i Paesi Bassi sono i maggiori consumatori. Alcuni governi incoraggiano persino i consumatori ad optare per vini con una gradazione alcolica bassa. Nel Regno Unito, il governo ora consente la dealcolazione del vino sfuso, il che incoraggerà l’aumento delle bevande alternative a quelle alcoliche.

In Australia, il governo ha fornito una sovvenzione di 4 milioni di dollari australiani per promuovere la qualità e l’innovazione nel fiorente mercato dei vini a basso contenuto alcolico e analcolici. Ovunque, da Liegi, a Londra, Dublino, Berlino, San Francisco, New York e Chicago stanno facendo la loro comparsa nuovi concetti di bar analcolici.

All’opposto, la premiumizzazione nell’industria del vino e degli alcolici è una tendenza in crescita da diversi anni. I consumatori sempre più edonisti, soprattutto nei paesi sviluppati, mostrano un crescente interesse per i prodotti premium, i vini rari, gli alcolici premium e le esperienze di degustazione esclusive. Cercando di compensare il costo della vita e le pressioni inflazionistiche, i consumatori, soprattutto nei mercati maturi, sono selettivi su come spendere i loro soldi in alcolici. Vogliono bere meno ma meglio. Sebbene le vendite siano diminuite (-2% nel 2022), i consumatori di età inferiore ai 40 anni stanno mostrando un rinnovato interesse. Allo stesso modo, mentre i volumi totali di vino consumati sono diminuiti negli Stati Uniti nel 2022, il segmento del vino premium è cresciuto del 6%, secondo i dati IWSR.

L’aumento del tenore di vita delle popolazioni sta anche facilitando lo sviluppo di segmenti di vino più costosi in alcuni mercati. Inoltre, si prevede che la categoria «Ready To Drink» (RTD) raggiungerà i 40 miliardi di dollari entro il 2027, grazie alla crescita di cocktail e prodotti di alta gamma (fonte: IWSR).

Infine la sostenibilità, che è diventata una questione importante nell’industria delle bevande alcoliche. I consumatori, i produttori e le autorità di regolamentazione e controllo si preoccupano sempre più per l’impatto ambientale di questo settore. Dalla vigna al packaging, lo sviluppo sostenibile diventa imprescindibile per tutti. La gestione sostenibile dei vigneti comporta la riduzione dell’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, la conservazione della biodiversità, la gestione dell’acqua e la promozione di pratiche agricole rispettose dell’ambiente.

Anche l’industria del vino e degli alcolici contribuisce a un’economia circolare riciclando e riutilizzando gli scarti agricoli, come le vinacce, per la produzione di sottoprodotti utili o per la distillazione di alcolici. Allo stesso tempo, i produttori si sforzano di ridurre l’impronta di carbonio delle loro lavorazioni, riducendo al minimo le emissioni di gas serra legate alla produzione, al trasporto e alla distribuzione dei prodotti.

Alcuni produttori riducono il peso delle bottiglie di vino per ottimizzare il consumo di vetro e i costi di trasporto. Utilizzano anche materiali di imballaggio riciclabili, come il vetro riciclato, ed evitano imballaggi non necessari.

Non resta dunque che attendere il 12 febbraio per assistere alla kermesse parigina che apre i grandi eventi mondiali del vino del 2024.

