Benessere Divino: l’arte della vinoterapia e il relax senza tempo di Villa Quaranta

Tra le dolci colline della Valpolicella, terra di vigneti e antiche tradizioni, sorge Villa Quaranta Tommasi Wine Hotel & SPA, una destinazione dove il tempo sembra sospeso e il benessere si trasforma in un’arte

Situata tra Verona e il Lago di Garda, questa storica dimora del XVII secolo, un tempo residenza estiva della nobile famiglia veronese dei Quaranta, accoglie gli ospiti con l’eleganza delle sue mura secolari immerse in un parco rigoglioso, offrendo un rifugio di charme in cui la tradizione vitivinicola della famiglia Tommasi, viticoltori dal 1902 e ambasciatori dell’Amarone nel mondo, si fonde con il lusso discreto di una struttura che coniuga storia e modernità.

È proprio da questa perfetta unione che nasce il progetto Wine & Thermal Water Lab, cuore pulsante dell’area Terme della Valpolicella, una SPA termale di 2500 mq dove l’acqua salsobromoiodica, mineralizzata e batteriologicamente pura, incontra le straordinarie proprietà delle uve rosse della Valpolicella, Amarone e Recioto, ricche di Resveratrolo, un potente antiossidante naturale che protegge la pelle dall’invecchiamento, la lenisce, la nutre e la rigenera, donando nuova vitalità al viso e al corpo.

Nato nel 2011 dalla collaborazione con Effegilab, laboratorio scientifico e creativo noto per le sue soluzioni naturali ed efficaci, il progetto ha saputo evolversi nel tempo, dando vita a una linea di prodotti cosmetici e trattamenti esclusivi che oggi rappresentano il fiore all’occhiello dell’offerta benessere di Villa Quaranta: latte tonico detergente, scrub viso e corpo, creme idratanti e anti-age, sieri rigeneranti e creme termoattive pensate anche per gli sportivi, fino all’acqua termale pura, adatta a ogni tipo di pelle. I trattamenti di vinoterapia proposti nelle Terme della Valpolicella sono veri e propri rituali di bellezza che sfruttano al massimo i benefici delle uve e dell’acqua termale, offrendo percorsi personalizzati per lei, lui e la coppia, in un ambiente che coniuga l’intimità del benessere con la professionalità di uno staff altamente qualificato.

E se il relax trova la sua massima espressione tra le piscine termali, le saune e l’area fitness, è l’esperienza sensoriale del Beauty Aperitivo a rendere unico ogni soggiorno: un momento in cui gli ospiti possono degustare non solo i prodotti cosmetici della linea Wine & Thermal Water Lab, ma anche un calice dei vini iconici della famiglia Tommasi, simbolo di un territorio che ha saputo conquistare il mondo con l’Amarone e il Valpolicella.

A Villa Quaranta, il benessere si vive a tutto tondo, perché ogni dettaglio racconta la passione per la qualità, dal design raffinato delle camere, alcune delle quali recentemente rivisitate in stile country chic contemporaneo, all’eccellenza della cucina del Ristorante Borgo Antico, guidata dallo chef Stefano Pace, che con la sua esperienza in rinomati ristoranti parigini e una Stella Michelin ottenuta in pochi anni, propone piatti che esaltano le materie prime locali, come i formaggi della Lessinia e i salumi affinati con Valpolicella e Amarone, accompagnati da una carta vini che, premiata con i due calici di Wine Spectator dal 2014, conta oltre 800 etichette.

L’accoglienza di Villa Quaranta si estende anche al Centro Congressi ed Eventi, con le sue 8 sale modulari dotate delle più avanzate tecnologie, ma è nelle Terme della Valpolicella che si trova il vero spirito di questo luogo: un rifugio dove il tempo si dilata e ogni momento diventa un’occasione per rigenerarsi, tra massaggi divini, rituali esperienziali e percorsi pensati per offrire non solo relax, ma anche bellezza e salute. Qui, il vino non è solo un piacere da degustare, ma un prezioso alleato per il benessere, grazie a un progetto che continua a crescere, portando avanti l’impegno della famiglia Tommasi verso l’innovazione e l’autenticità. Soggiornare a Villa Quaranta significa immergersi in un’esperienza che coinvolge tutti i sensi, un viaggio nel cuore della Valpolicella dove ogni dettaglio è pensato per offrire il massimo del comfort, della raffinatezza e della cura, in un perfetto equilibrio tra tradizione e modernità.

