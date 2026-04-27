Barcellona da gustare: un viaggio tra vermut, speakeasy e sapori autentici

Barcellona è una città che si assapora prima ancora di visitarla.

Non è solo una destinazione da vedere, ma da vivere con tutti i sensi, dove ogni quartiere racconta una storia attraverso i suoi profumi, i suoi piatti e i suoi rituali quotidiani.

Al di là delle icone più note, esiste una Barcellona più intima e autentica, fatta di bodegas di quartiere, cocktail bar nascosti e cucine che raccontano la Catalogna vera. È qui che si scopre l’anima gastronomica della città, quella che non segue le mode ma le tradizioni.

Un viaggio breve può diventare così un percorso sensoriale, capace di intrecciare gusto, cultura e lifestyle.

Negli ultimi anni, Barcellona si è affermata come una delle capitali gastronomiche europee, con quasi 30 ristoranti stellati Michelin nell’area metropolitana e una scena culinaria che spazia dalla cucina tradizionale catalana alle avanguardie della gastronomia contemporanea. A questo si aggiunge una forte identità territoriale, basata su prodotti locali di alta qualità, dal pesce del Mediterraneo agli ortaggi delle huertas, fino ai vini delle denominazioni catalane come Penedès, Priorat e Montsant.

Il rito del vermut: l’anima più autentica della città

Per capire davvero Barcellona bisogna partire da un gesto semplice: sedersi a un tavolo e ordinare un vermut.

Non uno qualsiasi, ma quello servito nelle bodegas storiche, dove il tempo sembra essersi fermato. Tra queste, Bodega La Parra, in Calle Cartagena, è un piccolo mondo a sé. Nessuna insegna appariscente, nessuna concessione al turismo di massa: solo legno, bottiglie, luce calda e conversazioni in catalano.

Il vermut arriva nel bicchiere con una fetta d’arancia, come da tradizione. Intorno, piccoli piatti che raccontano il territorio: acciughe sapide, jamón serrano tagliato al momento, formaggi locali e l’immancabile pan con tomate, semplice e perfetto nella sua essenzialità.

Il rituale del vermut — “hacer el vermut” — è profondamente radicato nella cultura catalana, soprattutto nel fine settimana, quando famiglie e amici si ritrovano prima del pranzo. Negli ultimi anni, questa tradizione ha conosciuto una nuova vita, grazie alla riscoperta di vermouth artigianali prodotti in Catalogna, spesso a base di vino locale aromatizzato con erbe mediterranee.

Qui non si viene solo per bere o mangiare. Si viene per condividere.

Per osservare. Per rallentare.

È il cuore della cultura gastronomica catalana: conviviale, sincera, profondamente legata al territorio.

Cucina nascosta e fascino clandestino

Se il vermut rappresenta la tradizione, la sera Barcellona svela il suo lato più intrigante.

Nel quartiere dell’Eixample, dietro una porta discreta, si cela uno degli indirizzi più affascinanti della città: Speakeasy, il primo ristorante clandestino di Barcellona. Per entrare serve una password, ricevuta al momento della prenotazione. Un dettaglio che trasforma la cena in un’esperienza.

Nato da un’idea di Javier de las Muelas, questo spazio ricavato da un vecchio magazzino del celebre Dry Martini richiama l’atmosfera dei locali proibiti degli anni Venti. Luci soffuse, eleganza discreta e una cucina che gioca con la tradizione, reinterpretandola in chiave contemporanea.

Qui la materia prima è protagonista. I piatti raccontano una ricerca attenta, dove tecnica e creatività si incontrano senza mai perdere il legame con il gusto.

La cucina catalana contemporanea si distingue proprio per questa capacità di equilibrio tra memoria e innovazione, eredità della rivoluzione gastronomica avviata da chef come Ferran Adrià, che ha contribuito a ridefinire il ruolo della Spagna nel panorama culinario mondiale.

È un luogo che seduce senza ostentare.

Dove il lusso è fatto di dettagli.

Barcellona da bere: tra storia e design

La scena dei cocktail bar della città è un altro capitolo fondamentale di questo viaggio gastronomico.

Accanto allo Speakeasy si trova il celebre Dry Martini, un’istituzione. Più che un bar, un tempio della mixology, famoso anche per il contatore che segna in tempo reale il numero di martini serviti: oltre un milione. Un numero che racconta da solo la storia di questo luogo.

Negli ultimi anni, Barcellona è entrata stabilmente nelle classifiche internazionali dei migliori cocktail bar al mondo, grazie a un approccio che combina tecnica, storytelling e design. La città è oggi considerata uno dei principali hub europei della mixology.

Per chi cerca un’atmosfera più raccolta e sofisticata, il Banker’s Bar, all’interno del Mandarin Oriental, offre un’esperienza completamente diversa. Il soffitto decorato con cassette di sicurezza è un omaggio al passato dell’edificio, un’ex banca trasformata in spazio elegante e contemporaneo. I cocktail sono precisi, essenziali, pensati per un pubblico attento ai dettagli.

E poi c’è Boadas, il più antico cocktail bar della città, aperto nel 1933. A due passi dalla Rambla, conserva un fascino senza tempo. I barman in giacca bianca preparano drink classici con gesti misurati, quasi rituali. Qui la modernità non è mai entrata, e forse è proprio questo il suo segreto.

Tra cultura e lifestyle: una città che sorprende

Barcellona è anche una città che ama sperimentare, giocare con la percezione e reinventarsi.

Spazi come il Paradox Museum, nel cuore della città, offrono esperienze immersive che mettono alla prova i sensi. Non è solo intrattenimento, ma un modo diverso di vivere la cultura urbana, in linea con lo spirito creativo e anticonvenzionale della città.

Mentre, a pochi passi dall’Arco di Trionfo, dove la città mostra uno dei suoi volti più contemporanei, troviamo nella Calle Trafalgar uno spazio espositivo dedicato all’universo di Banksy, che più che un museo tradizionale è un’esperienza immersiva nel linguaggio visivo dell’arte urbana.

Attraverso oltre 130 riproduzioni delle sue opere più iconiche, il percorso affronta temi universali come consumismo, disuguaglianze e libertà di espressione, trasformando la visita in un racconto visivo potente e immediato. Installazioni, video e graffiti ricreati accompagnano il visitatore in un viaggio che stimola lo sguardo e invita alla riflessione, anche per chi conosce già il lavoro dell’artista.

Il quartiere circostante, tra caffetterie indipendenti, piccoli locali e spazi creativi, è uno dei luoghi ideali per cogliere la nuova identità urbana di Barcellona. Qui arte e lifestyle si intrecciano, influenzando anche la scena gastronomica: una città che cambia, sperimenta e si racconta — non solo nei musei, ma anche nei suoi piatti.

Un invito a lasciarsi guidare dal gusto

Barcellona non si esaurisce in una lista di luoghi da visitare.

È una città da seguire, da ascoltare, da assaggiare.

Un vermut in una bodega di quartiere, una cena dietro una porta segreta, un cocktail preparato come un tempo: sono questi i momenti che restano.

Perché alla fine, il vero viaggio non è nei monumenti.

È nei sapori che portiamo con noi.

E Barcellona, da questo punto di vista, non smette mai di sorprendere.

Silvia Donatiello