Alla scoperta della Svizzera più sostenibile: da Berna a Neuchâtel e Friburgo, tra bici, formaggi e tanto cioccolato

La Svizzera, con la sua bellezza mozzafiato e il suo impeccabile sistema di trasporti, è una destinazione che affascina ogni viaggiatore

Tra laghi cristallini, montagne imponenti e villaggi da cartolina, alcune delle regioni più incantevoli da esplorare sono sicuramente la regione di Berna e quella che si estende da Neuchâtel fino a Friburgo, passando per esperienze imperdibili come il Museo del Cioccolato Maison Cailler e il Museo del Gruyère.

Berna, capitale della Svizzera, è una città che incanta con il suo fascino storico e il perfetto equilibrio tra cultura e natura. Il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO, è il cuore pulsante della città. Le strade acciottolate e le caratteristiche arcate lunghe 6 chilometri offrono un’esperienza unica, con boutique, caffè e ristoranti che si affacciano lungo il percorso.

Mentre cammini o pedali attraverso Berna, noterai che la natura è onnipresente in questa città verde. Qualsiasi sia la modalità con cui la si visita, sono, senza dubbio, da non perdere: la Torre dell’Orologio (Zytglogge), uno degli edifici più iconici di Berna, con il suo orologio astronomico medievale e lo spettacolo delle figure mobili ogni ora; la sua Cattedrale (Münster) che vanta il campanile più alto della Svizzera, da cui si può godere di una vista mozzafiato sulla città e sul fiume Aare, e la vivace Bundesplatz di fronte all’edificio del Parlamento con le sue 26 fontane, dai giochi d’acqua, una per ciascuno dei cantoni svizzeri.

Imperdibili anche il Giardino delle Rose (Rosengarten), un luogo tranquillo con oltre 200 varietà di rose, perfetto per una pausa con vista panoramica sul centro storico, e la Fossa degli Orsi (BärenPark): simbolo della città, dove gli orsi vivono in un habitat naturale a due passi dal centro.

Berna, la città delle biciclette

I bernesi amano andare in bicicletta – basta vederli sfrecciare per le strade e i quartieri, con il sole o con la pioggia. In appena dieci minuti, si lascia alle spalle il centro storico e ci si trova immersi nella natura, in sella a una bici da strada veloce, una robusta mountain bike o una comoda e-bike. Le 10 Highlight Routes offrono viste mozzafiato sulle Alpi Bernesi e invitano a scoprire le caratteristiche uniche della regione con tutti i sensi.

In bici da Berna a Thun

Da Berna, non solo è facile raggiungere Thun in bicicletta, ma è un’esperienza indimenticabile che unisce cultura, natura e panorami mozzafiato. Il percorso, lungo circa 30 chilometri, è adatto a tutti i livelli di ciclisti, grazie a tratti pianeggianti e ben segnalati che attraversano paesaggi variegati.

Si parte seguendo il corso del fiume Aare che serpeggia tra prati verdi e boschi rigogliosi che creano un’atmosfera rilassante. Lungo il percorso si incontrano piccoli borghi come Münsingen, dove è possibile fermarsi per una pausa e assaporare prodotti locali.

Avvicinandosi a Thun, il paesaggio si apre su uno scenario spettacolare: le acque cristalline del lago di Thun circondate da montagne imponenti, con piccole barche che fluttuano placidamente.

Ma forse quello che più toglie il fiato non sono le pedalate ma le Alpi Bernesi: la vista delle vette innevate dell’Eiger, Mönch e Jungfrau accompagna gli ultimi chilometri, regalando uno spettacolo naturale unico.

Thun: la perla sul lago

Questa pittoresca cittadina che si affaccia sull’omonimo lago offre un’atmosfera romantica e rilassata. Il suo centro storico è un vero gioiello, con case medievali e ponti coperti che creano un paesaggio da cartolina.

Da non perdere il Castello di Thun, una fortezza medievale ben conservata, che oggi ospita un museo con una vista spettacolare sul lago e sulle Alpi; il quartiere storico di Obere Schleuse con il suo ponte di legno e le case a graticcio, punto ideale per una passeggiata e, infine, il Kunstmuseum per gli amanti dell’arte, con esposizioni che spaziano dal classico al contemporaneo.

La regione di Berna è un paradiso di varietà ineguagliabile, dove vivere tutti i paesaggi più caratteristici della Svizzera concentrati in un’unica area: dalle dolci colline del Giura, alle curve panoramiche del fiume Aare, fino alle celebri vette montuose dell’Oberland Bernese. Questa regione bilingue vanta anche un ricco patrimonio culturale, con numerosi siti dichiarati Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e una vasta gamma di specialità locali, tra cui l’Emmental, perfette per concedersi una pausa gustando i sapori del territorio.

Neuchâtel: un gioiello sul lago

A solo un’ora di treno da Berna si trova, adagiata sulle sponde dell’omonimo lago, Neuchâtel, una città che incanta per il suo fascino storico e naturale. Il centro storico, con le sue stradine acciottolate, è un viaggio nel tempo. Il Castello di Neuchâtel, un’imponente struttura medievale offre una vista spettacolare sulla città e sul lago, e la Collegiata di Neuchâtel, un capolavoro gotico ne domina il panorama.

La città è perfetta da esplorare in bici, grazie ai numerosi percorsi che costeggiano il lago, offrendo viste mozzafiato e la possibilità di fermarsi in piccoli villaggi per assaporare prodotti locali e qualche peccato di gola facilmente bruciato dalla salita che porta al Castello!

Maison Cailler: il paradiso del cioccolato

Proseguendo in treno verso Friburgo, una tappa obbligata è il Museo del Cioccolato Maison Cailler, situato nella pittoresca cittadina di Broc. Qui gli amanti del cioccolato – come me – vivranno un’esperienza indimenticabile. Attraverso un percorso interattivo, si scopre la storia del cioccolato, dalla sua origine nelle antiche civiltà fino all’arrivo in Europa, e si può osservare da vicino il processo di produzione.

La visita si conclude con una generosa degustazione, dove assaporare alcune delle creazioni più iconiche di Cailler che ti obbligherà, come nel mio caso, a consumare tutto il “bonus” dolci che uno si concede all’anno in un colpo solo. È, letteralmente, un viaggio per i sensi che entusiasmerà grandi e piccini.

Museo del Gruyère: un tuffo nei sapori svizzeri

A pochi chilometri da Broc si trova il pittoresco villaggio di Gruyères, famoso in tutto il mondo per il suo formaggio. Qui, il Museo del Gruyère è un vero e proprio percorso alla scoperta dei segreti della produzione di questo formaggio leggendario, con tanto di degustazione. Durante la visita, si possono osservare i maestri casari all’opera e conoscere il legame tra il territorio e i sapori unici del Gruyère. E per concludere, da non perdere il centro storico di Gruyères, con il suo castello medievale e i panorami mozzafiato sulle Alpi.

Un viaggio su due ruote o in treno

Queste regioni sono un paradiso per chi ama pedalare: percorsi ben segnalati che portano tra laghi, colline e campi fioriti offrendo un’esperienza immersiva nella natura. Per chi preferisce un’alternativa più rilassante, i treni svizzeri sono la scelta ideale. Confortevoli, puntuali e panoramici, permettono di ammirare il paesaggio senza fretta e di raggiungere facilmente tutte le tappe di questo itinerario.

Info: https://www.myswitzerland.com/it-it/

Silvia Donatiello