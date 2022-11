Una serata creativa al Circolo dei lettori per Fondazione Ricerca Molinette

Si chiama “Simpol. the reactive event – Christmas edition” ed è l’evento benefico che raccoglie i professionisti torinesi della comunicazione, dell’arte, della tecnologia e della creatività in una grande festa di raccolta fondi.

Dopo la serata inaugurale di settembre, anche nella sua versione natalizia Simpol. the reactive agency ha deciso di destinare la raccolta fondi della serata a Fondazione Ricerca Molinette. “Un modo per festeggiare insieme il Natale restituendo qualcosa di utile alla comunità”, spiega Simone Arena, fondatore e Ceo dell’agenzia creativa.

“Ringraziamo di cuore tutto il team di Simpol. the reactive agency” – aggiunge il Presidente della Fondazione Massimo Segre – “per aver deciso di dedicarci un evento così originale e unico, cui saremo lieti di portare il nostro contributo. È proprio grazie a iniziative come queste, che nascono dalle collaborazione tra persone, che possiamo far nascere grandi progetti a sostegno della ricerca e dell’Ospedale.

L’evento, nato anche per creare una possibilità di networking e collegare le persone e le diverse realtà, sarà del tutto gratuito e si terrà sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 17 alle ore 22 presso il Circolo dei lettori di via Bogino 9 a Torino.

Durante la serata le diverse sale del Circolo dei lettori saranno aperte per un grande evento creativo e itinerante, in cui nei diversi spazi verranno allestite attività di diverso tipo: mostre, experience fotografiche, performance live di artisti e illustratori della scena piemontese, un music live set per trasportare gli spettatori in un viaggio unico dalla musica Jazz all’elettronica, stampe live su abbigliamento, uno sfizioso aperitivo e tante esperienze dal vivo supportate dai migliori partner food, beverage ed entertainment.

Per tutte le informazioni, per approfondimenti sulle experience, sui partner dell’evento e per l’accredito visitare questo sito: https://www.simpolagency.com/the-reactive-event-christmas-edition/

Per partecipare all’evento è necessario effettuare l’iscrizione al link sopra citato, l’invito è strettamente personale e nominativo.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette per supportare il Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino – COES Molinette.

Il COES è una struttura di assistenza e ricerca multidisciplinare in cui il paziente viene assistito attraverso un approccio interdisciplinare nelle varie fasi della prevenzione, della diagnosi e della cura. Di recente è stata creata al suo interno l’Unità di Fase 1 – Patologia Neoplastica Cronica e Degenerativa dell’Adulto, che gestirà sperimentazioni cliniche volte a fornire una prima valutazione sulla sicurezza e tollerabilità di nuovi farmaci sperimentali rivolti a pazienti affetti da patologie oncologiche o neurologiche degenerative già in cura presso la struttura e per le quali nessuna delle cure tradizionali si è finora dimostrata efficace.

In particolare, i fondi raccolti durante la serata serviranno a finanziare un assegno di ricerca per un data manager, figura fondamentale per la gestione di studi di ricerca clinica di Fase 1.

Simpol. the reactive agency – chi siamo

Simpol. the reactive agency è una realtà esistente già da diversi anni, attiva nei numerosi campi della comunicazione digitale: dalla creazione di contenuti video, spot tv, foto e 3D alla gestione di canali social, dalla grafica al web, dalle strategie di marketing all’advertising. Quest’anno, dopo alcuni anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria post Covid 19, Simpol è tornata a organizzare il suo programma di eventi e iniziative dedicate ai progetti sostenibili “io Smpl.”

https://www.simpolagency.com

Fondazione Ricerca Molinette

Fondazione Ricerca Molinette ONLUS è nata nel 2001 per supportare la ricerca scientifica all’interno dell’Ospedale Molinette e dell’intera A.O.U. Città della Salute e della Scienza. Tra i suoi fini c’è anche il sostegno all’Ospedale nei suoi bisogni più concreti, per garantire le migliori cure possibili alle persone.

www.fondazionericercamolinette.it

Redazione Centrale TdG