WineHunter Events e Anteprime di Merano WineFestival

Nel 2020 tornano i WineHunter Events, la serie di appuntamenti che presenta i prodotti vitivinicoli e gastronomici premiati con The WineHunter Award. Seguono, da settembre, le Anteprime di Merano WineFestival che preannunciano la 29^ edizione della manifestazione meranese (6-10 novembre). Un percorso annuale per degustare eccellenze di qualità in scenari di particolare bellezza.

In attesa di calarsi nell’atmosfera unica di Merano WineFestival e la sua 29^ edizione, dal 6 al 10 novembre 2020, nell’elegante Kurhaus di Merano, la nuova programmazione degli appuntamenti con il WineHunter Helmuth Köcher si è inaugurata anche quest’anno con il consueto appuntamento Wine&Siena Capolavori del Gusto. Come ormai da tradizione, i WineHunter Events e le Anteprime MWF sono l’occasione per avere un assaggio dei prodotti di selezionata qualità premiati con The WineHunter Award, il riconoscimento ufficiale conferito da Merano WineFestival, e di prepararsi alle novità dell’evento meranese di novembre.

Dopo l’evento Wine&Siena Capolavori del Gusto dello scorso 1-3 febbraio, gli appuntamenti enogastronomici dei WineHunter Events si spostano nel cuore di Vienna, a palazzo Hofburg, edificio dal fascino imperiale che ospita WineHunter Wien at VieVinum (6-8 giugno), in occasione della fiera vinicola più rinomata e prestigiosa dell’Austria, la VieVinum. La degustazione di vini e prodotti gastronomici continua poi a Monaco di Baviera presso l’elegante Künstlerhaus München durante WineHunter München Gourmet’s Italia (22 giugno), realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco di Baviera e giunto ormai alla sua 17^ edizione. La qualità superiore dei prodotti enogastronomici presentati in questi eventi è garantita da The WineHunter Award, il premio annuale di eccellenza e alta qualità conferito dalle commissioni di assaggio di The WineHunter, presiedute e promosse dal “cacciatore di vini” Helmuth Köcher. Da settembre iniziano invece le Anteprime MWF, eventi che si susseguono creando l’aspettativa sulla manifestazione principale, Merano WineFestival, quest’anno in programma dal 6 al 10 novembre con tante novità. Il suggestivo Acquario Romano con la sua grande sala ovale a Roma (12-13 settembre), ospita la conferenza stampa e le eccellenze del panorama enogastronomico italiano selezionate accuratamente da The WineHunter. Segue l’appuntamento all’Ippodromo di Merano (26-27 settembre) in occasione della manifestazione ippica dell’81° Gran Premio Merano Alto Adige, un evento che è ormai un must internazionale e che unisce ippica ed enogastronomia in un contesto di assoluta eleganza. Novità 2020 è l’anteprima a Milano che, durante la Milano Wine Week (3-11 ottobre) vedrà un evento targato Merano WineFestival con focus sulle bollicine. Infine, sempre in Alto Adige, a Lagundo (23 ottobre) nella Thalguterhaus, la moderna sala della cultura, si chiudono gli eventi di anteprima, già pregustando l’atmosfera dell’imminente Merano WineFestival, attraverso vini selezionati dal WineHunter e specialità culinarie proprio di Lagundo.



“I WineHunter Events registrano un successo in crescita negli anni, così come lo stesso Merano WineFestival. Attraverso la guida The WineHunter Award, le degustazioni, i convegni, e le masterclass che promuoviamo siamo diventati un punto di riferimento per i produttori e il pubblico esperto che vogliono incontrarsi e conoscere le novità e tendenze, sempre però mantenendo il focus sull’eccellenza”. Così il WineHunter Helmuth Köcher ribadisce il suo impegno e la sua costante passione a far conoscere il meglio dell’enogastronomia nazionale e internazionale secondo il suo motto “Excellence is an attitude”.

WINEHUNTER EVENTS E ANTEPRIME MWF

https://winehunter.it/eventi/

Redazione Centrale TdG