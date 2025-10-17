Wine Lab a Torino

Turismo del Gusto
Lunedì 20 ottobre 2025, dalle 11.00 alle 18.00
Villa Sassi | Strada al traforo di pino, 47 – Torino

Torna in Piemonte Partesa, azienda leader in Italia nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca., che sta proseguendo il giro del Paese con i suoi Wine Lab, gli incontri itineranti tra gli operatori del fuoricasa e i produttori partner, selezionati ad ogni tappa tra le oltre 130 cantine da Italia, Europa e USA, che firmano i vini di qualità del vasto portfolio Partesa.

Partesa – Alessandro Rossi

La prossima tappa di questo giro d’Italia enoico si terrà lunedì 20 ottobre, dalle 11:00 alle 18:00, presso la Villa Sassi di Torino, con il Wine Lab Torino”, che darà ai gestori dei locali piemontesi l’opportunità di degustare centinaia di vini di qualità e di conoscere da vicino oltre 50 produttori da tutta Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, Slovenia e California. Inoltre, potranno usufruire della consulenza personalizzata dei venditori e dei Wine Specialist di Partesa, che, grazie alla formazione continua di Università della Birra e della Cantera del Vino, hanno acquisito ulteriori competenze per accompagnare al meglio i gestori dei locali in ogni aspetto della loro attività, dalla definizione della carta vini all’orientamento delle scelte strategiche.

Partesa, infatti, non offre solo efficienza logistica e un vasto portfolio di referenze (oltre 7.400 tra birra, vino, spirits, soft drink e food), ma anche e soprattutto consulenza su misura, formazione continua e servizi e strumenti digitali, da eazle – la piattaforma di e-commerce B2B sviluppata ad hoc per gli operatori del fuoricasa – fino a Partesa for Wine, il portale che racconta in modo innovativo il grande mondo di Partesa per il Vino con news, il talk show Fulgor Wine Theatre e le serie di podcast “Wine Cube: storie dal mondo del vino” e “Vino in pillole”.

Dopo Torino, il Wine Lab farà tappa in Abruzzo, a Miglianico (Chieti).

Il “Wine Lab Torino” è in programma lunedì 20 ottobre, dalle ore 11:00 alle ore 18:00, presso la Villa Sassi, strada al traforo di pino, 47 – Torino.

L’ingresso è riservato agli operatori di settore ed è gratuito previa registrazione online. L’elenco delle cantine presenti e il form di registrazione sono disponibili al link: https://www.partesa.it/wine-lab-torino-2025

