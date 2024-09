Weekend all’insegna dei sapori di Emilia: tra Piacenza e Parma tanti appuntamenti

Dalle masterclass alle degustazioni dopo i concerti, tante attività nel territorio dell’Emilia

La Malvasia di Candia Aromatica al Valtidone Wine Fest, il Prosciutto di Parma a Langhirano con il Festival, per finire lungo la Strada del Po con un omaggio a Verdi e alle eccellenze locali

Ricco fine settimana quello che sta per arrivare con tanti appuntamenti nelle Strade emiliane dei vini e dei sapori. La Malvasia di Candia Aromatica protagonista a Ziano Piacentino (Pc) al Valtidone Wine Fest. Si parte con il vino: si svolgerà domenica 8 settembre, a partire dalle 16.30, a Ziano Piacentino (PC) in occasione della tappa del Valtidone Wine Fest Sette Colli in Malvasia, la masterclass dal titolo “MALVASIA di Candia Aromatica, verso la DOCG”. All’Enoteca Sette Colli di Ziano, con la partecipazione di un ospite speciale, Francesco Saverio Russo, divulgatore enoico e autore di wineblogroll.com che dialogherà con Stefano Pizzamiglio, vicepresidente del Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini. Insieme e attraverso l’assaggio dei vini, racconteranno il percorso di valorizzazione che il Consorzio sta seguendo per il rinnovo dei disciplinari, in particolare per la Malvasia di Candia Aromatica, importante risorsa enologica in grado di dare slancio e identità ai Colli Piacentini. La Masterclass vedrà la partecipazione di alcune aziende del territorio con la degustazione di Malvasia, nella tipologia fermo e passito, delle cantine La Tosa, Luretta, Fratelli Piacentini, Mossi 1558, Vitivinicola Valla e Formaggini & Peveri. Prenotazioni: info@stradadeicollipiacentini.it. L’evento è promosso dalla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli Piacentini e da Sette Colli di Ziano.

Il Prosciutto di Parma e il Parmigiano al Festival del Prosciutto di Langhirano. Langhirano (Pr) si prepara invece ad accogliere la XXVII edizione del Festival del Prosciutto di Parma, un evento che celebra l’iconica eccellenza del territorio e che si svolgerà quest’anno dal 6 all’8 settembre. La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma parteciperà, come di consueto, a questa importante manifestazione, con una serie di iniziative che valorizzeranno i prodotti d’eccellenza che rappresenta. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della buona tavola, della cultura e delle bellezze del territorio parmense. Tra gli appuntamenti più attesi si segnalano le masterclass della Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma: sabato 7 settembre alle ore 16.00, l’evento “Prosciutti dal Mondo” offrirà ai partecipanti l’opportunità di degustare prosciutti provenienti da diverse tradizioni. Domenica 8 settembre, due appuntamenti imperdibili con le degustazioni “Verticale” alle ore 10.30 e alle ore 16.00. I partecipanti avranno l’occasione di esplorare le differenti stagionature del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano

Al concerto di Verdi con i sapori della Strada del Po. Domenica 8 settembre 2024 alle ore 21:00 presso Palazzo Costa Picasso a Soarza di Villanova sull’Arda (PC). Prima del concerto, dalle ore 19:00, presso i Giardini di Palazzo Costa Picasso, la Strada del Po e dei Sapori della Bassa Piacentina, offrirà una degustazione delle eccellenze del territorio con i prodotti delle aziende Cascina Pizzavacca, Caseificio Borgonovo, Salumificio Val D’Ongina e Pasta Fresca L’angolo delle Delizie. L’evento che si colloca all’interno della Festa della Giardiniera, manifestazione giunta alla Terza edizione, organizzata dall’Azienda Pisaroni in collaborazione con le Pro Loco di Soarza, Monticelli d’Ongina e Castelvetro. L’evento vuole essere tributo al grande Maestro, vissuto per lunghi anni presso la sua residenza “Villa Verdi” nel comune di Villanova sull’Arda, per celebrare il suo legame con questa terra, con la sua cultura agricola ed enogastronomica.

Emilia Wine Experience è il progetto sistemico di promozione turistica con Destinazione Turistica Emilia che parte dalle eccellenze agroalimentari dell’Emilia.

