Venticinque quintali di storia in arrivo: tutto pronto per la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri

Il grande Pentolone da Guiness apre il mese del gusto di Moncalieri, fra cene di Gala e grandi ospiti. Primo appuntamento con Fulvio Marino e l’anteprima nazionale del suo nuovo libro

Moncalieri riaccende il mito della Trippa: da venerdì 3 a domenica 5 ottobre tornano il Pentolone e la Fiera Nazionale, per una tradizione secolare che si riconferma, ancora una volta, protagonista del suo territorio

Il Mese del Gusto si apre con un ritorno che profuma di storia: la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri. Domenica 5 ottobre presso il PalaExpo (lo storico mercato del bestiame) il protagonista sarà il Pentolone da 25 quintali, dove la Trippa cuoce “alla Savoiarda” dalle prime ore del mattino; l’avvio della distribuzione è affidato alla tradizionale cerimonia di assaggio della Confraternita dla Tripa, alle ore 12. Un rito popolare che ogni anno richiama appassionati e curiosi da tutto il Piemonte.

Grande novità del weekend è l’esordio a Moncalieri di Gastronomica – Parlare e leggere di cibo: sabato 4 ottobre alle 18 al PalaExpo Fulvio Marino presenta in anteprima nazionale il nuovo volume Tutto il mondo del pane (Slow Food Editore, in uscita l’8 ottobre 2025 – info e scheda libro qui), intervistato da Eleonora Cozzella direttrice de Il Gusto.it. È il primo appuntamento dei talk di Gusto Festival dedicati alla cultura gastronomica. Il calendario proseguirà nelle settimane seguenti con altri incontri speciali, tra cui Oscar Farinetti il 19 ottobre.

Fra le novità anche un grande ritorno, a sei anni dalla sua ultima appuntamento con il Gran Galà della Trippa torna in Fiera e inaugura Gusto Festival venerdì 3 ottobre: una cena a tema che esplora la trippa in più portate, firmata dallo chef Ugo Fontanone (La Taverna di Frà Fiusch). Prenotazione obbligatoria tramite Pro Loco Moncalieri (tel. 011 6407428 – prolocomoncalieri@gmail.com).

Tra un assaggio e l’altro, il PalaExpo si anima con stand gastronomici e artigianali, musica e un’area bimbi dedicata. Sabato 4 la trippa sarà già disponibile allo stand de La Tripa ’d Muncalè, in attesa del grande pentolone domenicale. Ospite del sabato anche lo scrittore e giornalista Indro Neri, esperto di trippa nel mondo, con l’intervento Da scarto a cibo da re.

Il programma del weekend:

Venerdì 3 ottobre – ore 20.00 Gran Galà della Trippa di Moncalieri – su prenotazione

– ore 20.00 Gran Galà della Trippa di Moncalieri – su prenotazione Sabato 4 ottobre – dalle 11.00 alle 00.30 – Apertura Fiera, stand e intrattenimento // ore 18 presentazione libro di Fulvio Marino

– dalle 11.00 alle 00.30 – Apertura Fiera, stand e intrattenimento // ore 18 presentazione libro di Fulvio Marino Domenica 5 ottobre – dalle 10.00 alle 21.00 – Trippa nel Pentolone da Guinness (distribuzione dalle 12 a esaurimento)

Programma completo del weekend www.visitmoncalieri.it.

Prossimi appuntamenti di Gusto Festival

Sabato 11 e domenica 12 ottobre : Slow Good Fest, con Slow Food Torino Città e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Grande Mercato della Terra Slow Food, laboratori di show cooking, cibo di strada selezionato e birra artigianale di Moncalieri e Torino

: Slow Good Fest, con Slow Food Torino Città e Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta. Grande Mercato della Terra Slow Food, laboratori di show cooking, cibo di strada selezionato e birra artigianale di Moncalieri e Torino Sabato 18 ottobre : Cena del Gran Fritto Misto alla Piemontese, appuntamento tradizionale a cura dello chef Ugo Fontanone – prenotazione oppligatoria tramite Pro Loco Moncaleri.

: Cena del Gran Fritto Misto alla Piemontese, appuntamento tradizionale a cura dello chef Ugo Fontanone – prenotazione oppligatoria tramite Pro Loco Moncaleri. Domenica 19 ottobre : torna il grande pentolone da 1500 kg di Sua Maestà il Bollito, a cura dell’Associazione Macellai di Moncalieri

: torna il grande pentolone da 1500 kg di Sua Maestà il Bollito, a cura dell’Associazione Macellai di Moncalieri Sabato 25 e domenica 26 ottobre : Pro Loco Days, venti Pro Loco ai fornelli alla scoperta dei sapori gastronomici delle province del Piemonte

: Pro Loco Days, venti Pro Loco ai fornelli alla scoperta dei sapori gastronomici delle province del Piemonte E per tutto il mese di ottobre tanti piatti speciali da assaporare presso i ristoranti di Moncalieri aderenti all’iniziativa Gusto Festival OFF.

Il programma completo del festival è disponibile sul sito www.visitmoncalieri.it.

Redazione Centrale TdG