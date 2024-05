Dal 31 maggio al 2 giugno appuntamento sul Garda per “Valtènesi in Rosa” 2024, un weekend imperdibile sulla “riviera dei rosé”

Riapre sulla riviera bresciana del lago di Garda la grande vetrina dei rosé del territorio: da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno torna “Valtènesi in Rosa, un lungo weekend di degustazioni nell’ormai consueta ed affascinante cornice vista lago del castello di Moniga del Garda.

Sarà l’occasione giusta per godersi un anticipo d’estate con una delle manifestazioni enogastronomiche più attese dell’annata: tre giorni all’insegna del “drink pink” per celebrare il Valtènesi, rosé di tradizione ultracentenaria il cui procedimento produttivo fu codificato per la prima volta nel 1896 dal senatore veneziano Pompeo Molmenti.

Una denominazione considerata ormai da appassionati e critica come un imprescindibile punto di riferimento qualitativo nello scenario internazionale della produzione di vini rosa, come dimostrato anche dalla recente partnership siglata tra la piccola Valtènesi e il colosso Provenza per un progetto congiunto di promozione sui mercati tedesco, olandese e belga denominato Rosé Connection.

Grazie a questo ormai consolidato ponte franco-gardesano, alla rassegna di Moniga sarà possibile degustare anche una nutrita selezione di prestigiosi rosé provenzali, unitamente alle oltre 100 etichette in degustazione libera presentate dalle 45 cantine del comprensorio presenti alla manifestazione.

“Valtènesi in Rosa è l’evento perfetto per raccontare la naturale vocazione della Valtènesi alla produzione di rosé di rara finezza e grande eleganza – spiega Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi -. Felici di ospitare ancora una volta i cugini francesi della Provenza, con cui continua la collaborazione internazionale per il racconto dei vini rosa di elevata qualità ed identità territoriale. E per appassionati e winelover ci sarà anche la possibilità di visitare la nostra Casa del Vino a Villa Galnica di Puegnago del Garda, o le tante cantine immerse nel verde pronte ad accogliere i visitatori con visite e degustazioni guidate”.

Da ricordare che nella serata inaugurale di venerdì 31 maggio è prevista la tradizionale cerimonia di consegna del Premio Molmenti al miglior Valtènesi dell’annata 2023, in programma alle 18.30.

La manifestazione sarà aperta ogni giorno dalle 18.30 alle 23, fortemente consigliata la prevendita online a 22.55 euro per avere l’accesso garantito, biglietti disponibili anche in cassa a 20 euro ma i posti sono limitati. In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Contatti per le prevendite ed elenco cantine sul sito www.altenesiinrosa.it.

Redazione Centrale TdG