Una giornata a Valdobbiadene con Col Vetoraz

Tra natura e storia, vigneti e destinazioni inedite, fino a raggiungere la terrazza panoramica sul Cartizze per un’esperienza degustativa e formativa unica

Il Valdobbiadene DOCG, un paradiso incastonato tra Venezia e le Dolomiti, è riconosciuta e celebre per la sua storica vocazione vinicola. Un patrimonio che rientra tra i siti UNESCO, qualificandosi anche come paesaggio culturale, dove l’impegno costante e la passione dei viticoltori ha contribuito nei secoli a creare uno scenario unico e di inestimabile valore, capace di offrire frutti di indiscussa eccellenza.

Col Vetoraz ne è una chiara testimonianza, e può diventare la meta di un itinerario percorribile in una giornata, un cammino che conduce ad angoli racchiusi tra terra e cielo, immersi in panorami mozzafiato, punteggiati da piccoli e grandi tesori d’arte perfetti per un trekking o un’escursione in bike.

Si inizia dall’Itinerario delle chiesette, un suggestivo percorso che mette in connessione natura e storia locale. Si raggiunge l’Eremo di Sant’Alberto Carmelitano in località Barbozza, che da oltre cinque secoli domina e protegge i vigneti di Valdobbiadene. È una meta annuale che le genti della vallata raggiungono in occasione della festa del Santo, per scongiurare la siccità con la benedizione dell’acqua. Si prosegue poi per la chiesetta di San Gregorio, una delle più antiche del circondario, dedicata al grande riformatore della Chiesa e patrono di Valdobbiadene; antico convento cappuccino di composta bellezza e unica struttura seicentesca rimasta sul territorio, viene utilizzata spesso per grandi celebrazioni grazie alla sua particolare acustica.

La sede di Col Vetoraz, a Santo Stefano di Valdobbiadene, non è lontana e facilmente raggiungibile, per concedersi una sosta meritata ed imperdibile. Siamo a 400 mt di altezza, completamente circondati dalle celebri colline del Cartizze. In questo incantevole contesto si può accedere alla Sala Accoglienza, dove uno staff giovane, multilingue e adeguatamente formato all’hospitality, accoglie i visitatori coinvolgendoli in esperienze degustative e sensoriali personalizzate, a seconda della specifica richiesta, che si completano con l’emozione di affacciarsi sull’ampia e suggestiva terrazza panoramica, dove si può ammirare la distesa dei vigneti digradanti fino a valle.

Per tutti gli ospiti sono ora disponibili i nuovi Percorsi Degustativi formativi guidati, pensati per offrire un adeguato approfondimento sulla storia, sui metodi di produzione e sulle diverse espressioni dello stile Col Vetoraz. Sei in tutto le proposte, ognuna delle quali è un invito a conoscere da vicino l’identità̀ Col Vetoraz, per coloro che cercano autenticità̀, armonia e il piacere di un calice che sa emozionare.

Dalle degustazioni di solo vino con 5, 7 o 9 referenze, per scoprire l’anima di questi spumanti e trovare quella più adatta al proprio gusto, si spazia fino agli abbinamenti con i sapori del territorio; si parte dalla sopressa veneta unita a una selezione di sottoli tipici. Un equilibrio perfetto tra gusto e genuinità, per scoprire come le bollicine del Valdobbiadene DOCG possano esaltare i sapori intensi dei salumi locali. Si prosegue poi con un abbinamento a una selezione di formaggi e confetture; il Valdobbiadene Extra But Cuvée 5 con il “Luna di Miele”, una dolce fusione tra la bontà del latte di capra e l’essenza dei fiori di campo, accompagnato da confettura di giuggiole dal sapore dolce leggermente acidulo. Il Valdobbiadene DOCG Extra Dry Cuvée 13 con lo “Sghera” di Ponte Vecchio, tipico formaggio di malga con confettura di pesche. E infine il Valdobbiadene DOCG Millesimato Dry Coste di Mezzodì con il “Conciato al Pepe”, formaggio dal grande carattere affinato in botti di rovere con un mix di pepe, servito con del Miele Millefiori di produzione locale.

Raffinatezza, eleganza ed eccellenza descrivono bene l’ultima proposta, che vede due spumanti simbolo della produzione di Col Vetoraz, il Valdobbiadene DOCG Extra Brut Cuvée 5 ed il Valdobbiadene DOCG Superiore di Cartizze abbinati a una selezione esclusiva di blinis con caviale della rinomata azienda Caviar Giaveri e yogurt bianco di malga. Un’esperienza che esalta il contrasto tra la sapidità e la cremosità del caviale e la finezza aromatica delle bollicine, in un gioco armonico di consistenze e profumi.

I percorsi con abbinamento di prodotti territoriali hanno la durata di circa 1h. Tutte le proposte sono disponibili in italiano e in inglese, solo su prenotazione

Per informazioni; accoglienza@colvetoraz.it

Il personale della sala degustazione è inoltre disponibile per suggerirvi le migliori strutture ricettive della zona per pranzare/cenare e per dormire.

La giornata prosegue rimettendosi in marcia e l’occasione è favorevole per andare alla scoperta delle antiche Meridiane di Valdobbiadene. Elementi decorativi di case private e chiese, qui ne sono censite oltre 30. Questi antichi strumenti di misurazione del tempo e della vita sono fortemente legati alla tradizione contadina locale, segnano infatti le ore del giorno ma anche le stagioni dell’anno scandendo le varie fasi di lavoro nei campi. Vere e proprie opere d’arte, di matematica e di astronomia, sono spesso arricchite da figurazioni simboliche e da motti che ricordano la saggezza antica. Il più conosciuto tra gli orologi solari di Valdobbiadene è la meridiana realizzata nel 1862 dall’abate Giovanni Follador sulla facciata sud del campanile del duomo. Il grande quadrante riporta il motto “Il tempo e la vita non si fermano” è incorniciato da raffigurazioni dei segni zodiacali.

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle parte delle celebri colline del Cartizze. È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.250.000 di bottiglie. Oggi, raggiunti i 30 anni la sfida è quella di riuscire a mantenere nel tempo questa importante posizione conquistata. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

