Torna a Mantova il Jump Fest

Dopo il successo della scorsa edizione, torna nel cuore di Mantova la seconda edizione del festival che celebra sport, musica e cultura urbana, all’insegna dell’inclusione. Il via venerdì 15 maggio con l’evento inaugurale JUMP SQUARE

L’energia è pronta a esplodere nel cuore di Mantova: torna il JUMP FEST, festival che si terrà a Parco Te dal 12 al 14 giugno e trasformerà la città in un palcoscenico a cielo aperto, dove sport, musica e street culture si incontrano per celebrare comunità, inclusione e creatività.

Ad aprire il festival sarà JUMP SQUARE, in programma il prossimo venerdì 15 maggio dalle ore 19:00 in Piazza Leon Battista Alberti: un evento di lancio con fashion show firmato Pop Start, dj set travolgenti, basketball show a cura dei Mantova Giants e food & drinks by Il Laboratorio.

“Lo scorso anno la risposta del pubblico ha superato ogni aspettativa: vedere così tante persone vivere e condividere gli spazi della città attraverso lo sport e la cultura urbana è stato il segnale più forte del valore di questo progetto,” dichiarano gli organizzatori. “JUMP FEST nasce con la volontà di durare nel tempo e crescere anno dopo anno, diventando un format riconoscibile capace di creare connessioni tra persone, associazioni e territorio. Non è solo un evento sportivo, ma un’esperienza collettiva che promuove inclusione, aggregazione, creatività e rispetto degli spazi urbani. Ringraziamo tutte le realtà, le istituzioni e i partner che continuano a credere in questa visione condivisa.”

Non un semplice torneo di basket, ma un vero e proprio festival urbano che punta a coinvolgere sportivi, famiglie e giovani con un programma ricco e vibrante. Sei realtà del territorio – APD S.Pio X, Mantova Giants, Pop Start, Markable Studio, Arci Tom e Boschetto Hedgehogs – hanno unito le forze per dare vita a un progetto che punta a lasciare il segno nella città dei Gonzaga. JUMP FEST punta a diventare un punto di riferimento per la comunità, uno spazio dove sport, creatività e socialità si intrecciano per creare un’esperienza autentica e coinvolgente, capace di valorizzare Mantova e i suoi spazi urbani, in chiave urban.

Il momento clou sarà il 12, 13 e 14 giugno al Parco Te, dove andrà in scena il torneo di basket 3×3 con oltre 160 giocatori, tre campi allestiti e sfide mozzafiato, dalla gara di tiro alla spettacolare gara di schiacciate. Cuore pulsante della città, il parco di circa 80 mila metri quadrati si affaccia sullo storico Palazzo Te, Patrimonio Unesco.

Tre giorni di festa immerso tra musica live, performance artistiche, streetwear market, arte urbana e un’area food court ricca di specialità locali e internazionali.

Ospite eccellente del panorama musicale nazionale sarà TY1, dj e produttore discografico tra i principali protagonisti della scena rap nazionale, animerà le aree del parco nelle ore serali di sabato 13 giugno offrendo al pubblico presente uno spettacolo indimenticabile.

JUMP FEST, alla sua seconda edizione, si pone quindi come obiettivo di lanciare un messaggio forte e chiaro attraverso la lente della street culture: lo sport è educazione, condivisione, inclusione e crescita, non solo competizione.

Programma e iscrizioni al torneo su JUMPFEST.IT

Redazione Centrale TdG