“Sorsi di Collio – Sentori in Fiore” in Tenuta Stella

Dal 21 marzo al 24 maggio, ogni weekend degustazioni e sapori del territorio tra i vigneti del Collio

Con l’arrivo della primavera il Collio cambia ritmo: la luce si fa più limpida, l’aria più leggera e i vigneti tornano a raccontare la loro stagione più profumata. È proprio in questo momento dell’anno che Tenuta Stella, cantina biologica di Scriò, nel comune di Dolegna del Collio, inaugura una nuova rassegna di appuntamenti dedicati agli amanti del vino e del territorio. A partire da sabato 21 marzo prende il via “Sorsi di Collio – Sentori in Fiore”, un ciclo di degustazioni che accompagnerà i visitatori ogni weekend fino al 24 maggio, dalle 11.00 alle 17.00 (ultimo accesso alle 16.00).

“La primavera è uno dei momenti più belli per vivere il Collio – spiegano dalla cantina – perché la natura torna a muoversi, i vigneti si risvegliano e il territorio esprime tutta la sua energia. Con Sorsi di Collio – Sentori in Fiore vogliamo creare un appuntamento semplice e aperto a tutti, per condividere i nostri vini e accogliere gli ospiti in un’atmosfera rilassata, tra i profumi e i colori della stagione”.

L’iniziativa nasce con l’idea di offrire un’esperienza semplice e autentica, capace di raccontare il Collio attraverso i suoi vini e i suoi sapori. Durante l’appuntamento sarà possibile scegliere tre calici tra le etichette di Tenuta Stella, accompagnati da un tagliere di prodotti tipici del territorio, in un momento di convivialità pensato per valorizzare l’incontro tra vino, gastronomia locale e paesaggio.

La degustazione si svolgerà negli spazi della tasting room della cantina oppure, quando il meteo lo permetterà, sulla terrazza panoramica affacciata sui vigneti, per brindare immersi nei colori e nei profumi della stagione.

L’evento rappresenta anche un’occasione per scoprire da vicino la filosofia di Tenuta Stella, una realtà vitivinicola biologica che ha costruito la propria identità su una produzione artigianale, sul rispetto dell’ecosistema e sulla valorizzazione dei vitigni autoctoni friulani.

Le degustazioni diventano così un invito a rallentare, ad ascoltare il territorio e a vivere il Collio nel momento in cui la natura torna a fiorire.

L’evento è aperto al pubblico e prevede un costo di 20 euro a persona. La prenotazione è consigliata. Per maggiori informazioni:

Tenuta Stella

Via Sdencina 1 – Dolegna del Collio (GO) Tel. +39 347 2923705

info@tenutastellacollio.it

Redazione Centrale TdG