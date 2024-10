Si alza il sipario di Baccanale 2024

Sabato 19 ottobre si apre l’annuale rassegna sulla cultura del cibo, che quest’anno esplora l’essenza e la storia dell’olio d’oliva, re indiscusso della cucina mediterranea

Riflettori puntati sulla città di Imola sabato 19 ottobre per l’inizio del “Baccanale”, l’annuale rassegna sulla cultura del cibo, che animerà la città fino al 10 novembre. Il tema di quest’anno è “Un filo d’olio”, un viaggio affascinante attraverso le tradizioni culinarie locali a partire dall’importanza storica e culturale dell’olio d’oliva.

Sabato 19 ottobre si terrà alle ore 17 presso il Teatro Ebe Stignani la cerimonia di inaugurazione della manifestazione alla presenza del Sindaco di Imola Marco Panieri, dell’Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e legalità Giacomo Gambi e dell’Assessore ai Lavori pubblici Centro storico e Attività produttive Pierangelo Raffini.

A seguire Massimo Montanari, Professore emerito di Storia dell’alimentazione all’Università di Bologna, una lectio magistralis dal titolo “Condire, friggere, ungere: la millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza”. In questo intervento, l’olio viene analizzato non solo come ingrediente centrale nelle tradizioni alimentari di diverse epoche e culture, ma anche come elemento rappresentativo di valori estetici e culturali. Montanari esplora la storia dell’olio attraverso secoli di cambiamenti e continuità, tracciandone l’importanza sia nel contesto alimentare che in quello simbolico. La sua riflessione abbraccia l’olio come prodotto indispensabile e trasversale, utilizzato nelle cucine più umili come nelle tavole aristocratiche, fino a diventare oggi emblema della dieta mediterranea e della cucina salutista.

Domenica 20 ottobre, al Teatro Ebe Stignani alle ore 11, Alessandro Barbero, storico e divulgatore italiano, specializzato in storia medievale e italiana, noto per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi attraverso saggi, romanzi storici e collaborazioni televisive, si unisce a Montanari in un incontro dal titolo “Alimentazione e società nel Medioevo”, durante il quale si parlerà del cibo come fattore fondamentale nella costruzione delle società medievali. L’incontro tra i due studiosi permette di esplorare le dinamiche sociali e politiche legate all’alimentazione, mostrando come il cibo non sia solo una necessità biologica, ma anche uno strumento di potere, distinzione sociale e identità culturale. Attraverso un’analisi dettagliata, Barbero e Montanari esaminano come i modelli alimentari del passato abbiano contribuito a formare l’idea di civiltà e a definire i rapporti di forza tra classi e comunità. Il cibo, quindi, viene presentato come espressione di appartenenza e differenza, nonché come veicolo di pratiche sociali che attraversano i secoli.

“Siamo pronti e carichi a inaugurare il Baccanale 2024, con Imola che si appresta a vivere un weekend indimenticabile, all’insegna del gusto e della cultura. L’apertura ufficiale è fissata per sabato 19 ottobre alle 17, con una serie di eventi imperdibili. A dare il via sarà la Lectio Magistralis del professore Massimo Montanari, che esplorerà il legame tra l’olio e la storia dell’alimentazione, aprendo un programma ricco di appuntamenti culturali e culinari di altissimo livello. Questa prima fase del Baccanale non coinvolgerà solo le attività locali ei ristoranti con menù tematici, ma offrirà anche un ampio ventaglio di iniziative culturali. Uno degli eventi più attesi sarà domenica 20 ottobre, alle 11, al Teatro Ebe Stignani, dove Alessandro Barbero e Massimo Montanari terranno un incontro stimolante. Nel pomeriggio, la creatività sarà protagonista con l’illustratrice Illudio e gli artisti della mostra That’s IT, che regaleranno un momento di confronto dedicato all’arte che ha caratterizzato” dichiara entusiasta il Sindaco di Imola Marco Panieri, che aggiunge. “Il Baccanale è una straordinaria vetrina per Imola e tutto il territorio, un’occasione per valorizzare le nostre eccellenze – dall’olio al vino, fino ai prodotti simbolo del made in Italy. Un’opportunità per assaporare e scoprire il meglio della nostra tradizione, ma anche per accogliere chi viene da fuori e desidera immergersi nella nostra cultura. Imola è pronta ad iniziare un viaggio attraverso il cibo e la cultura, un racconto che abbraccia il nostro territorio, la Romagna e l’Italia intera”

La partecipazione di Massimo Montanari e Alessandro Barbero al weekend inaugurale del Baccanale 2024 rappresenta uno dei momenti più significativi della manifestazione, arricchendo il programma con riflessioni di ampio respiro storico e culturale. I due storici esplorano il tema dell’alimentazione attraverso una lente che ne esamina l’evoluzione nel tempo, con particolare attenzione al ruolo dell’olio, simbolo di continuità e innovazione nelle tradizioni culinarie. L’olio, tema centrale dell’evento, viene analizzato in tutte le sue sfaccettature, dall’uso quotidiano alla sua funzione sociale e politica, fino alla sua valenza simbolica, che attraversa epoche e culture. In questo contesto, gli interventi di Montanari e Barbero non solo confermano il ruolo del Baccanale come spazio di riflessione culturale sul cibo, ma offrono nuove chiavi interpretative per comprendere la centralità dell’alimentazione nella storia dell’umanità.

Gli sponsor

Baccanale 2024 non sarebbe possibile senza il prezioso supporto dei suoi sponsor: Gruppo Eurovo, Frantoio Valsanterno, Clai, Celfa, Caci Società Agricola, Casa Spadoni, BCC Ravennate Forlivese e Imolese e Confcommercio Imprese per L’Italia Ascom Imola. Ognuno di loro ha contribuito all’organizzazione di quella che si preannuncia essere un’edizione da non dimenticare. Tra i Contributi: Città Metropolitana Destinazione Turistica Bologna Modena (PTPL 2024) e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Con il patrocinio del Ministero della Cultura Regione Emilia Romagna.

Con il patrocinio di: Comune città di Imola, Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna. Con il contributo di: Terre e Motori, Territori Bologna e Modena, Città Metropolitana di Bologna, Comune di Bologna.

Con la collaborazione di: Associazione Nazionale Città dell’Olio.

Redazione Centrale TdG