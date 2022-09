Sabato 1 e domenica 2 ottobre arrivano ad Acqui Terme gli “Acqui Wine Days”

L’autunno è da sempre la stagione del vino, il prodotto che forse più di ogni altro ha reso celebre il Piemonte nel mondo.

In un momento in cui l’enoturismo è in forte crescita e rappresenta un motore importante di sviluppo, arrivano gli Acqui Wine Days (https://acquiwinedays.it), che si svolgeranno sabato 1 e domenica 2 ottobre ad Acqui Terme.

Due giorni dedicati alle migliori espressioni vitivinicole della zona, con degustazioni, appuntamenti e momenti conviviali dedicati all’Acqui Rosé e al Brachetto d’Acqui Docg. L’evento, organizzato dal Comune di Acqui Terme e dal Consorzio Tutela Vini d’Acqui con il supporto dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino, di Confcommercio e di Confesercenti di Acqui Terme e il patrocinio della Regione Piemonte punta a trasformare la bella città di Acqui Terme – storicamente nota per le sue acque sulfuree che sgorgano dalla scenografica fontana “Bollente” dell’omonima piazza – in una piccola patria del vino.

Il Sindaco Danilo Rapetti, che ha fortemente voluto ad Acqui Terme questa importante iniziativa ricorda che “La vocazione della nostra Città all’accoglienza turistica è conosciuta e apprezzata ben oltre i confini del nostro territorio: con Acqui Wine Days si rinnovano le felici sinergie intessute con gli operatori dei vari settori coinvolti, per offrire a Cittadini e Turisti un’importante occasione di scoperta e ri – scoperta delle nostre eccellenze enogastronomiche.”

“Acqui Wine Days nasce per raccontare la nostra storia e il nostro presente di vignaioli e produttori, ma pensando anche al futuro, così da costruire nuove prospettive per una delle denominazioni più autoctone e prestigiose d’Italia. Sotto l’impulso del Consorzio e di tutta la filiera, dal 2017 è possibile riscoprire il Brachetto anche nella versione Rosé Spumante Brut, Extra Dry e ferma”, è il commento di Paolo Ricagno, presidente del Consorzio Tutela Vini d’Acqui.

Rossana Benazzo, Assessora Comunale (tra le varie Deleghe) anche al Marketing Territoriale, Sport e Valorizzazione dei prodotti del Territorio, esprime grande ottimismo per questo appuntamento “che seduce anche gli stranieri che amano la nostra terra, le nostre colline. Olandesi, tedeschi, inglesi che ritornano ogni anno e, in alcuni casi, qui comprano casa. Per questa edizione di Acqui Wine Days saranno coinvolti anche i commercianti e i ristoratori che vorranno aderire, per creare un percorso enogastronomico con ricette e abbinamenti sorprendenti, con il Brachetto d’Acqui. Un laboratorio creativo che stupirà anche i palati più esigenti”.

Michele Gallizzi, Assessore Comunale a Turismo e Cultura, pone l’accento sul forte legame tra cultura e territorio “Oggi la promozione del vino, dell’arte e della cultura italiana coinvolge sempre più anche le aziende, le cantine vitivinicole ed i piccoli produttori. Acqui Wine Days sarà il volano per far conoscere oltre i confini regionali le peculiarità del nostro sfaccettato territorio, saprà rinnovare il legame tra cultura e turismo attraverso i nostri vini che portano il nome di Acqui nella loro denominazione”

“Proprio in questi giorni, con la presentazione del grande progetto “Cantine Accoglienti”, abbiamo raccontato quanto l’enoturismo possa essere strategico per il territorio, ora e in futuro, dice Roberto Cava, presidente di Alexala. “Per questo siamo felici di promuovere gli eventi che sul territorio lavorano in questa direzione, certi che possano essere motore di sviluppo turistico per l’intera zona. Acqui Wine Days è un appuntamento bellissimo che offre a tanti appassionati l’occasione di visitare una città come Acqui, ricca di storia e di cultura“.

Per gli Acqui Wine Days la città propone un ricco programma di appuntamenti: eventi, cene, picnic, gite a piedi e in bicicletta degustazioni a tema, musica e negozi aperti nel cuore della città della Bollente. Ecco una lista di dieci cose da non perdere:

1) Brachetto Wine Lounge di Piazza Italia

In piazza Italia verrà allestita la Wine Lounge (sabato 1 ottobre dalle 11 alle 24 e domenica 2 ottobre dalle 11 alle 21), dove degustare i vini autoctoni Brachetto d’Acqui Docg, Acqui Rosé Docg, Acqui Rosso Docg e Dolcetto d’Acqui Doc delle aziende produttrici. La degustazione è a offerta libera e il ricavato verrà devoluto all’Istituto di Candiolo (Torino) e allo Sportello Antiviolenza La Fenice di Acqui Terme.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/brachetto-wine-lounge-di-piazza-italia/

2) Enoteca Terme e Vino

Uno dei fulcri della manifestazione sarà naturalmente la bella Enoteca di Acqui Terme, il luogo perfetto dove approfondire la cultura dei vini del territorio. Qui saranno organizzate delle degustazioni guidate in abbinamento a prodotti gastronomici del territorio (Filetto baciato, Robiola di Roccaverano Dop, focaccia e amaretti). Sarà inoltre organizzato un divertente Speak Easy Cocktail Party Anni ’20, con dress code a tema obbligatorio e parola d’ordine per accedere (sabato 1° ottobre a partire dalle ore 21).

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/enoteca-acqui-terme/

3) Degustazione al museo

L’Enoteca in collaborazione con l’AIS Alessandria, delegazione Acqui e Alessandria, l’Assessorato al Turismo e Cultura città di Acqui Terme organizza una masterclass dedicata al percorso storico del vino dall’epoca romana sino ai giorni nostri. La degustazione (costo 25 euro a persona) avverrà all’interno dell’archivio del museo archeologico del Castello dei Paleologi, una location suggestiva di straordinaria bellezza.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/masterclass/

4) Picnic Gourmet con Acqui Rosé

Sabato 1 ottobre 2022, dalle 12 alle 14, il Giardino Botanico “Birdengarden” del Castello dei Paleologi di Acqui Terme ospita un divertente pic nic accompagnato dai vini locali: si può assaggiare il menu nella versione classica (20 euro a persona), vegetariana (20 euro a persona) e baby (12 euro a bambino). Oppure si può optare per una veloce merenda, dolce o salata, con prodotti tipici locali e un calice di Brachetto d’Acqui Docg o di Acqui Rosé Docg a 10 euro a persona.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/pic-nic/

5) Cocktail al Brachetto

I vini del territorio possono essere anche un’eccellente base per ricette nuove di mixology: lo dimostrano i deliziosi cocktail al Brachetto (Dal Rosé Fizz allo Sparkling Acqui), che in occasione degli Acqui Wine Days verranno serviti nei bar della città.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/cocktail-al-brachetto/

6) Bike Tour

La scoperta del territorio parte dal vino e continua nei vigneti: per questo gli Acqui Wine Days promuovono in interessante tour in bicicletta tra i paesaggi riconosciuti nel 2014 Patrimonio dell’Umanità Unesco di Langhe – Monferrato e Roero. Un percorso interessante unito all’assaggio dei vini del territorio come il Brachetto d’Acqui Docg e il Moscato d’Asti Docg.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/bike-tour/

7) Contest Fotografico #Enoacqui22

Con l’inizio degli Acqui Wine Days si dà ufficialmente il via alla seconda edizione del Contest Fotografico #Enoacqui22 organizzato dall’Enoteca Regionale di Acqui Terme, Terme e Vino in collaborazione con IGPiemonte sulla piattaforma Instagram. Il concorso prevede tre macrotematiche che sono: il Foliage autunnale dei vigneti del nostro territorio; Acqui e i Borghi dell’Acquese e Momenti di convivialità. Per partecipare al concorso le foto dovranno essere pubblicate su profili pubblici con la dicitura #EnoAcqui22 e gli scatti dovranno essere pubblicati entro e non oltre venerdì 18 novembre. La premiazione avverrà durante i Bagna Cauda Day il 26 Novembre. Le tre foto vincitrici riceveranno un buono del valore di € 80,00 da utilizzare presso l’Enoteca Regionale di Acqui Terme e l’invito per due persone a partecipare alla serata dei Bagna Cauda Day.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/concorso-fotografico-instameeting/

8) Visita Guidata alla città a cura dello IAT di Acqui Terme

Gli Acqui Wine Days sono l’occasione per conoscere meglio questa bellissima città, grazie alle visite guidate organizzate dallo IAT sabato ore 11 e ore 16 domenica ore 11 e ore 16. Il ritrovo è al Punto d’informazione turistica IAT in piazza Italia.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/visita-iat-acqui/

9) Asti Glam

Ospite degli Acqui Wine Days sarà anche la simpatica Ape “Asti Glam” del Consorzio dell’Asti e del Moscato d’Asti Docg, che proporrà in degustazione (sabato 1 ottobre dalle 11 alle 24 e domenica 2 ottobre dalle 11 alle 21, in piazza Italia) i vini di un territorio molto vicino.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/ape-glam-piazza-italia/

10) Le Fanfare

A rallegrare ulteriormente l’atmosfera degli Acqui Wine Days ci saranno le Fanfare degli Alpini con i loro concerti: sabato 1 ottobre alle ore 17 in piazza Italia si esibiranno la Fanfara Alpini Cadore e la Fanfara Alpini Tridentina. Alla stessa ora in piazza Bollente suonerà invece la Fanfara Alpini Taurinense; in piazza Matteotti la Fanfara Alpini Julia; in piazza Addolorata la Fanfara Alpini Orobica. Infine sabato alle 20.30 al centro congressi ci sarà Concerto delle Fanfare Alpini in Congedo: Tridentina, Cadore, Taurinense, Julia, Orobica. Invece domenica 2 ottobre il gran finale è alle 10.30 in piazza Italia, con il raduno delle cinque fanfare.

Per informazioni: https://acquiwinedays.it/fanfare-alpini/

Redazione Centrale TdG