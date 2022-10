Ritorno al passito, l’Oro del Canavese

RITORNO AL PASSITO

Un itinerario colto e goloso per scoprire o riscoprire l’Oro del Canavese, la linfa dorata di questo territorio: il Caluso Passito e le sue poliedriche virtù. Una delle tre tipologie dell’Erbaluce di Caluso, prima Doc bianca piemontese nel lontano 1967 e Docg dal 2010. L’Erbaluce di Caluso passito o Caluso passito, come vuole il disciplinare, il Passito come viene semplicemente chiamato nella sua terra di origine è nel DNA di ogni calusiese che si rispetti, vignaiolo anzi vignulant per professione o passione che sia. Non si può nascere e vivere in loco senza possedere una vigna di Erbaluce, senza tenere in cantina qualche bottiglia di questo corroborante da serbare per le grandi occasioni della vita: battesimi, prime comunioni, matrimoni, lauree… Il vino che segna la vita di un territorio e della sua gente. Doveroso tributargli una festa che riporta tutti noi al… Passito!

L’ORA DEL PASSITO

Non vi è un’ora specifica per bere il Caluso passito, ogni momento è quello buono, ogni occasione è quella giusta e gli abbinamenti sono molteplici se non infiniti.

Un aperitivo insolito ispirato dai 4 elementi (aria, acqua, terra e fuoco) in abbinamento con l’oro di Caluso.

In collaborazione con L’Angolo delle Luli.

Cantina Gnavi – via Cesare Battisti, 8 – Caluso (TO)

Ore 18 – Sabato 29 ottobre 2022

Info e prenotazioni: 348 223 18 44

CALICI D’AMBRA, POLVERE DI ZUCCHERO E ORO VERDE IN TAZZA

Il rito del tè, una delle più radicate tradizioni orientali incontra la tradizione calusiese in un connubio di profumi, sapori e colori.

L’atmosfera ritrovata fatta di pregiate foglie di tè e antiche dolci ricette di un Piemonte d’antan incontra il Caluso Passito in un connubio di profumi, sapori e colori che si fondono e confondono sfumando tra gli arredi barocchi dell’albergo che ospitò, per una notte, il giovane Mozart. Una merenda elitaria, una degustazione fuori dal tempo nella storica cornice dell’Hotel Antica Dogana.

In collaborazione con i Maestri del Gusto: Romina Fioretta – La Bottega dei Bombi, Claudia Carità – The Tea e l’Associazione Donne del Turismo.

Hotel Antica Dogana – Via Corte d’Appello 4 – Torino

Ore 16 – Sabato 5 novembre 2022

Info e prenotazioni: 349 290 62 08

FROM CALUSO TO VAL Di CHY

Dalle cantine della pianura canavesana alle cime dell’anfiteatro morenico, il Caluso Passito è il legame indissolubile delle diverse anime di un territorio variegato e unico nelle sue differenze.

Una merenda sinoira con protagonista il Caluso Passito dove le prelibatezze della Valchiusella ne esaltano la tavolozza aromatica e danno vita a esclusive e contrastanti sensazioni inaspettate.

Il Pontile 3.0 – via Provinciale per Lessolo, 27 – Alice Superiore (TO)

Ore 18 – Giovedì 10 novembre 2022

Info e prenotazioni: 333 537 6006

A TAVOLA CON IL CALUSO PASSITO

Vino per le grandi occasioni della vita, compagno delle ricorrenze che non si scordano, il passito calusiese scrive aristocratiche pagine di letteratura enoica.

In una cena stellata di un’elegante dimora sobria e concreta, nascono i piatti che con abbinamenti e sovrapposizioni evidenziano di questo vino di storia e tradizione l’aurea sabauda, la parsimoniosa, mai ostentata, classe.

Ristorante Gardenia – corso Torino, 9 – Caluso (TO)

Ore 20 – Venerdì 18 novembre 2022

Info e prenotazioni: 011 983 2249

CALUSO – TORINO A/R: SULLA STRADA GOLOSA DEGLI ORI PIEMONTESI.

I conquistadores spagnoli definirono il cacao, l’Oro bruno; amiamo definire il Caluso passito; l’Oro ambrato. L’abbinamento tra il cioccolato e il vino non è sempre scontato ma la pralineria torinese (Giandujotti, cremini) ricca di nocciole piemontesi si sposa a meraviglia con le note mielate, candite e calde del Caluso Passito. E poi nasce, dal genio di Mario Faletti, l’Alpinluce, guscio di fondente con goduriosa crema al passito di Carlo Gnavi. In collaborazione con il Maestro del Gusto A. Giordano Cioccolato.

Caffè dell’Orologio – via Oddino Morgari, 16 – Torino

Ore 17 – Venerdì 2 dicembre 2022

Info e prenotazioni: 011 264 4254

CALUSO PASSITO, ORGOGLIO CANAVESANO: 40 ANNI E NON SENTIRLI

Non si usa porre limite all’invecchiamento del Caluso Passito. La longevità è uno dei punti di forza di questo vino che tramanda nel tempo sogni, ricordi, speranze e usanze del vignolant. La Cantina Gnavi ha posto l’asticella sui 40 anni per questo prodotto esclusivo che giunge a battesimo oggi, irripetibile occasione di bere il passato, anzi il passito che fu.

Cantina Gnavi – via Cesare Battisti, 8 – Caluso (TO)

Ore 16 – Sabato 17 dicembre 2022

Info e prenotazioni: 348 223 18 44

