Natura e tradizioni contadine, raccolti popolari e sapori tipici protagonisti sabato 6 settembre in un’affascinante passeggiata con cena a San Pancrazio di Russi

Camminare lungo strade di campagna ascoltando antichi racconti popolari ed entrare in piena sintonia con il territorio gustandone i sapori più caratteristici. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: le Fiabe”, passeggiata culturale tra natura, gusto, tradizioni e leggende organizzata dalla Strada del Sangiovese, con il patrocinio del Comune di Russi, per sabato 6 settembre a San Pancrazio di Russi.

Il ritrovo sarà alle ore 17.00 davanti al Museo della vita contadina (Via XVII Novembre, 2/a), da dove partirà una passeggiata guidata ad anello di 7 chilometri che condurrà i partecipanti alla scoperta di San Pancrazio, designato come luogo di nascita delle fiabe popolari, nelle quali usanze, tradizioni e credenze assumono le sembianze di personaggi indimenticabili e senza tempo, capaci di rivelarci tratti preziosi della Romagna e della nostra vita. Lungo il cammino spazio quindi a leggende e racconti tramandatisi nel tempo ma anche a un primo assaggio di sapori del territorio con una pausa di degustazione con i vini della Tenuta Uccellina presso il Bosco Duranti.

Al rientro si terrà una visita al Museo della vita contadina, dove decenni di tradizioni e saperi della civiltà rurale locale sono custoditi con cura dall’Associazione culturale “La Grama”, che ogni anno organizza mostre, laboratori, incontri e altri momenti di approfondimento culturale in cui strumenti da lavoro, utensili e oggetti del passato diventano porte di collegamento con un tempo che ha ancora insegnamenti preziosi da tramandare.

Al termine della visita si terrà una cena a base di prodotti tipici delle aziende agricole della Strada del Sangiovese per ritrovare nel piatto e nel calice parte della natura, dei valori e delle storie incontrate fino a quel momento.

Il costo di partecipazione all’evento (passeggiata guidata, visita al museo e cena) è di 25 euro (15 euro per i bambini fino ai 10 anni).

I posti sono limitati, prenotazioni obbligatoria chiamando o scrivendo al tel. 3381274770.

“Racconti in viaggio: le Fiabe” è realizzato in collaborazione con Consiglio di Zona di San Pancrazio, Associazione culturale La Grama, Podistica San Pancrazio e Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute.

