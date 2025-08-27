Turismo del Gusto
Racconti in viaggio: le Fiabe

Natura e tradizioni contadine, raccolti popolari e sapori tipici protagonisti sabato 6 settembre in un’affascinante passeggiata con cena a San Pancrazio di Russi

Museo della vita contadina di San Pancrazio di Russi

Camminare lungo strade di campagna ascoltando antichi racconti popolari ed entrare in piena sintonia con il territorio gustandone i sapori più caratteristici. E’ la proposta di “Racconti in viaggio: le Fiabe”, passeggiata culturale tra natura, gusto, tradizioni e leggende organizzata dalla Strada del Sangiovese, con il patrocinio del Comune di Russi, per sabato 6 settembre a San Pancrazio di Russi.

Il ritrovo sarà alle ore 17.00 davanti al Museo della vita contadina (Via XVII Novembre, 2/a), da dove partirà una passeggiata guidata ad anello di 7 chilometri che condurrà i partecipanti alla scoperta di San Pancrazio, designato come luogo di nascita delle fiabe popolari, nelle quali usanze, tradizioni e credenze assumono le sembianze di personaggi indimenticabili e senza tempo, capaci di rivelarci tratti preziosi della Romagna e della nostra vita. Lungo il cammino spazio quindi a leggende e racconti tramandatisi nel tempo ma anche a un primo assaggio di sapori del territorio con una pausa di degustazione con i vini della Tenuta Uccellina presso il Bosco Duranti.

 

Passeggiata Racconti in viaggio Le Fiabe

Al rientro si terrà una visita al Museo della vita contadina, dove decenni di tradizioni e saperi della civiltà rurale locale sono custoditi con cura dall’Associazione culturale “La Grama”, che ogni anno organizza mostre, laboratori, incontri e altri momenti di approfondimento culturale in cui strumenti da lavoro, utensili e oggetti del passato diventano porte di collegamento con un tempo che ha ancora insegnamenti preziosi da tramandare.

Al termine della visita si terrà una cena a base di prodotti tipici delle aziende agricole della Strada del Sangiovese per ritrovare nel piatto e nel calice parte della natura, dei valori e delle storie incontrate fino a quel momento.

Il costo di partecipazione all’evento (passeggiata guidata, visita al museo e cena) è di 25 euro (15 euro per i bambini fino ai 10 anni).
I posti sono limitati, prenotazioni obbligatoria chiamando o scrivendo al tel. 3381274770.

“Racconti in viaggio: le Fiabe” è realizzato in collaborazione con Consiglio di Zona di San Pancrazio, Associazione culturale La Grama, Podistica San Pancrazio e Gruppo Cammino Russi Casa per la Salute.

