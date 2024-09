Profumi di Mosto nelle cantine della Valtènesi

Profumi di Mosto, appuntamento domenica 6 ottobre con l’itinerario enogastronomico nelle cantine della Valtènesi

Arriva l’autunno e come ogni anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con “Profumi di Mosto”: domenica 6 ottobre 2024 la grande festa in cantina organizzata dal Consorzio Valtènesi taglia il traguardo della 23esima edizione, chiamando a raccolta winelover, turisti del vino ed appassionati per una giornata alla scoperta dei profumi, dei sapori, dei colori del territorio durante il suggestivo momento della vendemmia.

In totale saranno ben 27 le aziende aperte tra le colline, l’entroterra e i comuni rivieraschi: a Manerba Avanzi, a Calvagese della Riviera Averoldi, Cantina La Torre e Redaelli de Zinis, a Bedizzole Averoldi Francesco, a Polpenazze Bergognini, Le Sincette e L’Ulif, a Desenzano del Garda Cà Maiol, Citari e Selva Capuzza, a Lonato Cantina Saottini, Perla del Garda e Tenute del Garda, a Puegnago Cantine Scolari, Conti, Thun, Pasini San Giovanni, a Muscoline Cascina Belmonte, La Guarda e Pietta, a Pozzolengo Cobue, a Moniga Costaripa e Monte Cicogna, a Padenghe Opera Roses Pratello. Un’occasione unica per scoprire scoprire i vini prodotti in prevalenza con i vitigni autoctoni Groppello e Tuchì, per conoscere i produttori sul campo ed approfondire la conoscenza del lavoro dei vignaioli della Valtènesi e della Riviera del Garda Classico.

Per l’intero arco della giornata, dalle 10.30 alle 18.30, ogni cantina proporrà un’esperienza che prevede la degustazione di almeno tre vini con un abbinamento gastronomico a base di prodotti e piatti del territorio. Nel circuito è inoltre compresa anche la visita alla Casa del Vino della Valtènesi a villa Galnica di Puegnago, sede del Consorzio, dove sarà disponibile un grande banco d’assaggio con i vini di altre 13 cantine: Az. Agr. Biologica Vedrine, Antica Corte ai Ronchi, Soc. Agr. Taver., Podere dei Folli, Turina, Cantina Zatti, Samuele Casella, Le Chiusure, Venturelli, La Meridiana, Le Gaine, Fioralba e Cantrina. In questo caso sarà anche possibile acquistare i vini in degustazione direttamente dal produttore.

Ogni visitatore potrà quindi costruirsi il proprio itinerario consultando il cartellone delle proposte sul sito ufficiale www.profumidimosto.it, dove sarà anche possibile acquistare in prevendita il biglietto che comprende Esperienza in cantina e visita alla casa del vino. Ricordiamo che tutti gli appuntamenti di Profumi di mosto sono a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria sul sito, e non saranno acquistabili il giorno della manifestazione.

Redazione Centrale TdG