Profumi di Mosto, il 16 ottobre venti cantine aperte in Valtènesi per la 21esima edizione

In Valtènesi torna come da tradizione la grande festa di fine vendemmia: domenica 16 ottobre 2022 si rinnova l’appuntamento con Profumi di Mosto, ormai storico evento enogastronomico arrivato al considerevole traguardo della ventunesima edizione. In programma una lunga domenica d’autunno sulla riviera del Garda bresciano all’insegna di due parole chiave: esperienze ed emozioni, ad intercettare le tendenze che contraddistinguono ormai sempre più chiaramente il mondo dei “winelover” e dei turisti del vino.

In totale saranno 20 le cantine aderenti, tre in più della scorsa edizione, per un suggestivo itinerario di profumi e di colori che da Pozzolengo si snoda fra i comuni rivieraschi di Moniga, Manerba e Padenghe passando per i borghi dell’entroterra come Lonato, Calvagese, Muscoline, Puegnago e Polpenazze: per l’intero arco della giornata, ogni azienda proporrà un’esperienza che prevede visita guidata e degustazione di almeno tre vini o annate di uno stesso prodotto, con un abbinamento gastronomico. Gli eventi si terranno in quattro fasce ben precise (10.30, 12.30, 14.30, 16.30), saranno a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria online (entro le 17 di sabato 15 ottobre) al costo di 15 euro. Allo stesso prezzo sarà possibile prenotarsi per il Banco d’Assaggio organizzato all’interno della Casa del Vino a Villa Galnica di Puegnago, dove saranno presenti le etichette di dieci cantine e dove sarà anche possibile acquistare direttamente le bottiglie. Per chi prenota una visita in cantina, c’è la possibilità di aggiungere la visita in Casa del Vino al prezzo speciale di 5 euro.

Ogni visitatore potrà quindi costruirsi il proprio percorso consultando l’intenso cartellone di appuntamenti disponibile sul sito www.profumidimosto.it: in degustazione tutta la gamma delle tipologie tutelate dal Consorzio Valtènesi, dai vini rosa e rossi prodotti con l’autoctono Groppello fino al bianco San Martino della Battaglia, che nasce da uve Tuchì. Il tutto in abbinamento a proposte food di vario genere: dalle tipicità del territorio fino a piatti realizzati in collaborazione con i cuochi dei ristoranti della zona.

“Per noi Profumi di Mosto rimane senza dubbio un momento di promozione estremamente significativo – afferma il presidente del Consorzio Valtènesi Alessandro Luzzago -. Senza dubbio l’occasione migliore per approfondire la conoscenza del territorio e dei suoi vini in una chiave esperienziale attraverso il contatto diretto con i vignaioli ed il frutto del proprio lavoro”.

Redazione Centrale TdG