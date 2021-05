PrimAnteprima 2021 – Firenze Fortezza da Basso dal 14 Maggio 2021

Il Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana non mancherà all’appuntamento con PrimAnteprima, l’anteprima collettiva regionale in programma il 14 maggio sempre alla Fortezza da Basso (padiglione Delle Nazioni) che coincide con l’inaugurazione della Settimana delle Anteprime di Toscana 2021 (14-21 maggio).

Nonostante l’eccezionale situazione i Consorzi di Tutela e la Regione Toscana hanno lavorato assieme per poter garantire, in totale sicurezza, lo svolgimento della più importante vetrina dei vini toscani, inevitabilmente la partecipazione da parte dei giornalisti e degli operatori di settore sarà contingentata, soprattutto per quelli provenienti dai Paesi esteri ma l’evento si farà e i vini saranno protagonisti. “Per l’ottavo anno consecutivo abbiamo voluto confermare la nostra presenza perché le Anteprime Toscane sono un momento fondamentale di promozione delle nostre produzioni e, ora più che mai, bisogna muoversi in questa direzione per alzare il livello di notorietà della nostra denominazione“, spiega Francesco Mazzei Presidente del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana e aggiunge “La pandemia ha condizionato l’organizzazione anche di questo appuntamento ma non potevamo non esserci, anzi saremo presenti addirittura con 66 vini di 41 aziende che ben raccontano la varietà della proposta vinicola della zona che è poi uno dei nostri punti di forza; la nostra è una presenza determinante, sia per dare un segnale di ottimismo e ripresa ai nostri produttori, sia per dare loro modo di presentare le nuove annate immesse sul mercato, sia per continuare a monitorare la domanda”. Per il Consorzio si tratta di un altro tassello fondamentale che va ad inserirsi nella strategia di valorizzazione e di comunicazione del brand Maremma Toscana in Italia e all’estero.

Redazione Centrale TdG