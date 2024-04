Nuovo look per i due spazi del Prosecco DOC al Vinitaly

Natura, trasparenza e leggerezza, questi i temi richiamati nel nuovo concept con il quale il Consorzio si presenterà al prossimo Vinitaly. Allestimenti che recano una firma d’autore: quella dello studio milanese di architettura Migliore+Servetto che ha saputo creare un convincente gioco di vele, quinte semitrasparenti e membrane flessibili che svettano fino a 4 metri di altezza e abbracciano gli spazi espositivi come una doppia pelle, dall’effetto etereo grazie alla sovrapposizione di strati materici, trame, luci.

Il calendario di eventi della 4 giorni veronese è fittissimo per la Denominazione Prosecco DOC che quest’anno si sdoppia riservando lo spazio del Padiglione Prosecco DOC in Area H alle Degustazioni, agli chef e alle Indicazioni Geografiche di eccellenza, mentre nello storico Padiglione 4 dedicato al Veneto il Consorzio ha trasformato lo stand B4 in PROSECCO THEATRE. Un’arena dove si succederanno non stop Talk, conferenze, convegni e presentazioni di vari progetti. Non mancheranno interessanti e originali degustazioni guidate.

Tanti i temi affrontati. A partire da quelli che da sempre stanno più a cuore al Consorzio: sostenibilità, solidarietà, e il dialogo con realtà internazionali quali Sport, Cultura, Arte. Ambiti che portano in sé valori universali condivisi.

Valori incarnati ad esempio dagli atleti di Obiettivo3 nato per volere di Alex Zanardi per dare a tutti una seconda chance che Domenica 14 affiancheranno la presentazione dell’Amministratore Delegato della Fondazione MI-CO 2026, Andrea Varnier, nel rilancio della partnership avviata con il Prosecco DOC.

O come la testimonianza di Hoby Wedler, esperto di vini che partendo dalla sua condizione di non vedente dalla nascita, lunedì 15 accompagnerà i presenti in un racconto emozionante sulla forza dei sensi e le possibilità di potenziarli.

Merita un cenno anche il mondo della Vela, che Prosecco DOC sostiene da sempre partecipando agli eventi velici più prestigiosi e favorendo al contempo l’intervento di atleti paralimpici. Martedì 16 saranno presenti i membri dell’equipaggio Prosecco DOC ShockWave con la nuova uniforme, si parlerà inoltre di Barcolana e dell’esperienza del Flying Dragon.

Ultima, ma non per importanza, la cultura. Ambito al quale il Consorzio dedica molte risorse. Mercoledì 17 si parlerà di quanto si sia rivelata vincente la contaminazione tra mondo dell’enogastronomia e della cultura con esperienze trasportate dal palco alle cantine, come quella del Festival Sole Luna e CartaCarbone.

Tra masterclass, degustazioni, show cooking, anche le presentazioni di eccellenze partner del Prosecco DOC:

Aceto Balsamico di Modena, Prosciutto di San Daniele, Arancia Rossa di Sicilia IGP, Grana Padano, Mozzarella dei Bufala Campana, Formaggio Piave DOP, Formaggio Asiago. E ancora, in abbinamento al Prosecco, i prodotti dei nostri partner in questo evento: Acqua Dolomia, Nonino Distillatori, Roberto prodotti da forno.

Infine, ricordiamo che anche quest’anno, ogni giorno dalle ore 12.00 alle 14.00 e dalle ore 15.30 alle 18.00 sarà attivo il Prosecco DOC Sparkling Drink Bar che offrirà cocktail a base Prosecco DOC preparati da bartender selezionati da Spirito Autoctono.

