La Docg Asti è pronta a prendersi la scena con il forum “Novant’anni di Bollicine. Storia e Prospettive della Denominazione Asti” in programma domani, mercoledì 16 novembre, alle ore 11, presso l’Aula della Camera Italiana del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, in piazza Carlo Alberto 8 a Torino. L’evento sarà aperto al pubblico, gratuitamente, fino ad esaurimento posti. A seguire, il Consorzio dell’Asti inaugurerà la Mostra storica “Novant’anni di Bollicine”, che il prestigioso museo torinese ospiterà dal 16 novembre a domenica 8 gennaio.

Il Forum “Novant’anni di Bollicine. Storia e Prospettive della Denominazione Asti” sarà moderato da Cinzia Benzi, scrittrice e donna del vino, e tratterà differenti tematiche: si comincerà dalla proposta di vini dolci nella fascia medio-alta della ristorazione, con una panoramica dell’attualità e possibili scenari futuri grazie all’intervento di Gabriele Gorelli, il primo Master Of Wine Italiano, e di Marco Amato dell’Hotel Hassler di Roma. Poi si toccherà il tema della comunicazione televisiva con Paolo Marchi, giornalista e ideatore di Identità Golose, e di quella digitale. La tematica più generale della comunicazione del vino sarà affrontata anche con il food guru Filippo Polidori, mentre quella dell’illustrazione con il giornalista e illustratore Gianluca Biscalchin. Spazio anche alle partnership siglate dal Consorzio dell’Asti con il circuito ATP Tour di tennis e all’enoturismo, da sempre preziosa risorsa delle prime colline dichiarate Patrimonio dell’Umanità UNESCO nel 2014. Questo forum rappresenta una vera opportunità di confronto su tematiche di attualità legate al mondo del vino e della comunicazione. L’incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Consorzio Asti DOCG” https://www.facebook.com/ConsorzioAstiDOCG/ per consentire a un maggior numero di appassionati in materia ed esperti del settore enologico di seguire gli interventi.

Nella settimana in cui i riflettori del grande sport internazionale sono accesi sul capoluogo piemontese e sul campo da gioco vanno in scena le avvincenti sfide tra i migliori tennisti del mondo alle Nitto ATP Finals 2022, di cui il Consorzio dell’Asti è Official Sparkling Wine, la Docg Asti si prende la scena torinese affiancando il mondo del vino e della comunicazione a quello dello sport, nell’anno in cui il 17 dicembre il Consorzio di Tutela festeggia il prestigioso traguardo del suo 90esimo anniversario.

Redazione Centrale TdG