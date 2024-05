Non si parla solo di Spumanti a Milano il 4 e 5 giugno

All’interno del Festival Nazionale Spumantitalia, unico evento culturale dedicato alle bollicine italiane, che si svolgerà il 04 e 05 giugno 2024 a Milano, ai Chiostri di Via San Barnaba 48 non si si parlerà solo di spumanti o di spumantizzazione, ma anche del clima e di come incida in modo preoccupante nella produzione dei vini fermi, e soprattutto nella spumantizzazione andando a modificare moltissimi aspetti della filiera produttiva; si discuterà anche del valore comunicativo di cui devono farsi voce le aree spumantistiche emergenti, di quali difficoltà devono affrontare per emergere, di quale sia il contributo culturale che posseggono e come questo può aiutarle a ritagliarsi un ruolo.

Ai due talk show, previsti per la giornata del 04 giugno al Festival, ideato e organizzato dalla Bubble’s Italia, saranno coinvolti professionisti di alto profilo tecnico scientifico, ricercatori, enotecnici, giornalisti, produttori e opinion leader del settore vitivinicolo fra i quali indichiamo quelli che ad oggi hanno dato la loro disponibilità certa che sono:

Dr. Rosario De Lorenzo Presidente dell’Accademia della vite e del vino

Prof. Gabriele Cola della DiSAA Department of Agricoltural University di Milano,

Dot. Davide Modina della DiSAA Department of Agricoltural University di Milano,

Prof. Davide Gaeta, Università di Verona

Enologo Donato Lanati studio Enosis

Enologo. Mattia Vezzola

Enologo Massimo Tripaldi Vice Presidente Nazionale Assoenologi

Enologo Pierluigi Zama Vice Presidente Nazionale Assoenologi

Dr. Carlo Alberto Panont Consulente

Prof. Vincenzo Russo università IULM di Milano

Dr. Fiamma Rivetti referente del Centro di Neuromarketing dell’Università IIULM

Ric. Raffaele Guzzon, esperto di microbiologia della Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige

Dr Giulio Somma Direttore del Corriere Vinicolo

Le tematiche trattate vedranno coinvolti oltre ai produttori, gli studenti universitari dì diverse facoltà e chiunque altro desideri conoscere i meccanismi che coinvolgano il sistema spumantistico.

L’incontro per conoscere; conoscere per capire; capire per apprezzare; apprezzare per distinguere.

Ore 10:30 – Talk show – Clima una bella sfida da vincere per gli Spumanti

Come sta affrontando il cambiamento climatico la spumantistica italiana. Pericoli. Le esperienze, la ricerca, i progetti, ipotesi e sperimentazioni; dal vigneto alle cuvée – cosa si può e si deve fare.

Ore 15:00 – Talk show – Bolle a Gogò

Lo stato dell’arte delle aree spumantistiche emergenti Italiane. Un confronto fra le esperienze di produttori ed enologi con l’osservatorio Bubble’s – limiti e opportunità di macro e micro sistemi territoriali. Come comunicare e gestire la comunicazione.

La sesta edizione del Festival Nazionale Spumantitalia prevede due giorni intensi ed effervescenti nei quali saranno coinvolti chi ama lo spettacolare e appassionante mondo delle bollicine.

Per l’intero programma dell’evento visitare www.spumantitalia.it

Redazione Centrale TdG